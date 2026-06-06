Những lưu ý quan trọng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, lưu ý: ''Thi tốt nghiệp THPT là một kỳ thi hết sức quan trọng vì kết quả không những để xét tốt nghiệp mà còn xét tuyển vào ĐH. Thời điểm này các em không nên học dồn ép kiến thức vì các em đã có thời gian dài chuẩn bị. Chỉ nên hệ thống lại kiến thức đã học. Bên cạnh đó phân bổ thời gian cho từng môn học thật phù hợp, chuẩn bị sức khỏe, tâm lý và thể chất. Nên hạn chế tiếp xúc với thông tin tiêu cực, đảm bảo sức khỏe, tránh thức khuya, tránh uống cà phê, nước tăng lực.

Các em cũng nên tiếp tục tìm hiểu phương thức tuyển sinh, ngành học, trường học. Hiện nay nhiều trường có nhiều phương thức xét tuyển, các em đã có kết quả thi đánh giá năng lực nhưng các em cũng không nên chủ quan vì theo quy định, tối thiểu các em phải đạt điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển từ 15 trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, nhiều trường sử dụng phương thức tổng hợp, bắt buộc phải sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra các em nhớ đọc nắm rõ quy chế thi. Hãy chuẩn bị tâm lý, tinh thần thoải mái nhất để có kết quả thi như kỳ vọng.

Còn thạc sĩ Chung Quốc Phong, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, khuyên các em cần phân bổ thời gian hợp lý cho 4 môn vì 4 môn đều nằm tro ng các tổ hợp xét tuyển. Các em cũng nên tổng hợp lại toàn bộ thông tin về xét ĐH, nghiên cứu thêm thông tin cập nhật của các trường. Thí sinh cũng cần chú ý sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng giai đoạn này rất đặc biệt với các em, kỳ thi tốt nghiệp THPT là dấu mốc hoàn thành chương trình phổ thông và là căn cứ xét tuyển ĐH. Tuy nhiên, các em không nên quá áp lực gây ảnh hưởng sức khỏe. Điểm số chưa phải quyết định toàn bộ tương lai. Điều quan trọng là có một tinh thần, tâm lý, sức khỏe tốt để đạt được kết quả tốt nhất.

''Các em không nên tập thể thao quá nặng để tránh chấn thương, chỉ cần vận động nhẹ nhàng như đi bộ, bên cạnh đó thư giãn bằng âm nhạc... để bộ não được nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng'', thầy Trị lưu ý thêm với thí sinh.