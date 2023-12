Những lý do cần tắt Wi-Fi trên iPhone khi ra khỏi nhà

Thông thường khi rời khỏi nhà, iPhone sẽ mất kết nối Wi-Fi và tự động chọn dữ liệu di động, nhưng tốt hơn hết người dùng nên tắt kết nối này và thực hiện tắt hoàn toàn từ ứng dụng Settings. Điều này có một số lý do, đặc biệt là mục đích bảo mật như tuyên bố từ các chuyên gia an ninh mạng.



Tắt Wi-Fi trên iPhone khi ra ngoài sẽ mang lại một số lợi ích cho người dùng TECHNAVE

Tiết kiệm pin dù không nhiều

Có lẽ lý do được coi là quan trọng nhất chính là sự khác biệt về mức tiêu thụ pin của iPhone. Bất kỳ đi đến đâu, iPhone sẽ có xu hướng tiêu thụ nhiều năng lượng hơn một chút khi Wi-Fi được bật dù không có kết nối mạng. Điều này chủ yếu do iPhone liên tục tìm kiếm mạng để kết nối nên đây là một quá trình chạy nền không phải lúc nào cũng cần thiết. Trong những tình huống chúng ta cần tiết kiệm pin trên iPhone khi đang ở xa cổ cắm, đó là một ý tưởng cần tính đến.

Cải thiện hiệu suất thiết bị

Tương tự như trên, quá trình chạy nền không chỉ gây ra mức tiêu thụ pin lớn hơn mà còn làm giảm hiệu suất bởi iPhone sẽ phải phân bổ năng lượng trên thiết bị, vì vậy ở một mức độ nhất định, hãy tránh nó. Theo nguyên tắc chung, kết nối dữ liệu di động có xu hướng chậm hơn và thậm chí không ổn định, đặc biệt nếu di chuyển qua khu vực có phạm vi phủ sóng kém.

Nhưng kết nối dữ liệu đôi khi lại nhanh hơn bất kỳ mạng Wi-Fi mở nào mà chúng ta có thể tìm thấy ở các quán cà phê, trung tâm mua sắm, sân bay và những nơi khác. Điều này chưa tính đến vấn đề bảo mật.

Hiệu suất iPhone cũng có thể cải thiện nhờ tắt kết nối Wi-Fi REUTERS

Tránh để iPhone nhiễm phần mềm độc hại

Đây là vấn đề mà các chuyên gia an ninh mạng lo ngại. Ví dụ, các chuyên gia tại Viện An ninh mạng Quốc gia Tây Ban Nha (INCIBE) cho rằng mạng Wi-Fi công cộng thường dễ bị tấn công. Tất nhiên, iPhone là một thiết bị rất an toàn, nhưng việc người dùng tiếp xúc nó với mạng công cộng có nghĩa là đang mở cánh cửa cho các cuộc tấn công mạng để chúng có thể truy cập vào lịch sử duyệt web, từ đó lấy dữ liệu bí mật mà người dùng truy cập như dịch vụ ngân hàng… Các chuyên gia cho biết, một thông báo cảnh báo có thể xuất hiện trên iPhone khi chúng ta kết nối với mạng không an toàn và đó là điều không nên bỏ qua. Theo chỉ dẫn của Apple, người dùng không nên kết nối với mạng có giao thức cũ (WPA/WPA 2, WEP, TKIP…).