Những lý do khiến Cải Mả khác biệt giữa ‘rừng’ phim kinh dị ra mắt năm nay

Tai ương liên tiếp giáng xuống đại gia đình ông Quang (Hoàng Phúc): từ những tai nạn bất ngờ, điềm xui đeo bám, cho đến những giấc mơ kỳ lạ và cảm giác bị "theo dõi" đầy ám ảnh. Trong sự hoang mang, nỗi sợ hãi bao trùm lên từng thành viên, khiến mọi người dần tin rằng đây là hệ quả của việc gia đình đã quá hạn cải táng mộ phần ông bà.

Kịch bản Cải Mả có chiều sâu, nhiều ẩn ý ẢNH: ERS FACTORY

Cô Tư (Kiều Trinh) tin rằng đây là sự "quở trách" từ tổ tiên vì gia đình đã lơ là việc chăm lo mồ mả, nên nhất quyết thuyết phục anh chị em tiến hành lễ cải táng. Bất chấp những mâu thuẫn gay gắt, cả nhà trở về quê làm lễ – và từ đó đối diện với chuỗi sự kiện kỳ quái cùng những bí mật kinh hoàng bị chôn vùi.

Tục cải mả lên phim chân thực, thuần Việt

Trước khi ra mắt, Cải Mả từng bị đồn đoán là "phiên bản Việt" của Exhuma - Quật Mộ Trùng Ma (Hàn Quốc), song chỉ cần theo dõi vài phút đầu phim, khán giả sẽ nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Phim không sao chép, mà tái hiện phong tục cải táng theo góc nhìn thuần Việt, giàu chi tiết và tính biểu tượng.

Quá trình đào mộ diễn ra hấp dẫn, kịch tính ẢNH: ERS FACTORY

Đoàn làm phim đã thể hiện sự dụng công đáng kể trong khâu thiết kế bối cảnh - từ cách dựng phần mộ, nghi thức cúng bái, đến từng đạo cụ và phục trang. Các cảnh cải mả được thực hiện tỉ mỉ, chân thực, nhưng không khô khan, mà trở thành cầu nối giữa tâm linh và tâm lý nhân vật. Mỗi lớp đất được xới lên như gợi lại từng lớp ký ức, từng bí mật bị chôn vùi trong dòng họ Đỗ. Cấu trúc này khiến người xem cảm nhận rõ sự gắn kết giữa hành động cải táng và quá trình "đào bới" sự thật - một lựa chọn ẩn dụ thông minh.

Chủ đề nghiệp báo đặc sắc

Điểm nổi bật khiến Cải Mả khác biệt với hàng loạt phim kinh dị ra mắt trong năm nay là cách phim kiên định với chủ đề nghiệp báo, xem nó như sợi chỉ đỏ chạy suốt bộ phim. Tác phẩm không chỉ nói về hậu quả của những hành vi sai trái, mà còn mở rộng thành bi kịch của cả một dòng họ - nơi những bí mật, định kiến và áp lực truyền đời trở thành lời nguyền chung.

Mâu thuẫn gia đình được làm đậm trong Cải Mả ẢNH: ERS FACTORY

Nhờ tuyến nhân vật đa dạng, phim tạo được nhiều điểm rẽ bất ngờ. Mỗi thành viên trong gia đình Đỗ đều mang một "nghiệp" riêng, không ai hoàn toàn trong sạch hay thật thà. Chính sự phức tạp này giúp khán giả thấy rõ mâu thuẫn nội tâm - giữa niềm tin và hoài nghi, giữa bổn phận và cái tôi.

Nhiều xung đột quen thuộc của gia đình Việt được đặt ra: nghĩa vụ thờ cúng tổ tiên, áp lực con trưởng, danh dự dòng tộc, hay khác biệt địa vị giữa các anh em. Tất cả hòa quyện thành bức tranh vừa chân thực, vừa ám ảnh về căn tính người Việt khi đối diện với truyền thống và lòng tin tâm linh. Nhờ sở hữu dàn diễn viên tài năng đa thế hệ (Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Lê Huỳnh Thạch Kim Long, Hoàng Mèo, Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lý Hồng Ân, Lâm Thanh Nhã…), Cải Mả khai thác được rất tốt sự xung đột tâm lý và niềm tin tâm linh giữa các thế hệ trong một gia đình.

Thoát ly lối mòn kinh dị hù dọa

Thay vì dựa vào truyền thuyết, chuyện kể dân gian về một con ma, quỷ nào đó để làm "ngôi sao" gây sợ, Cải Mả chọn hướng tiếp cận khác biệt: nỗi sợ đến từ bên trong, từ chính cảm giác tội lỗi và xấu hổ mà con người mang theo. Bộ phim không đơn thuần là hành trình khai quật mồ mả, mà còn phơi bày những bí mật được chôn giấu trong lòng người - nơi lòng tham, sự phản bội và định kiến đan xen như một lời nguyền truyền kiếp.

Phim có nhiều cảnh “body horror” ấn tượng ẢNH: ERS FACTORY

Ngoài ra, tác phẩm của đạo diễn Thắng Vũ gây ấn tượng mạnh nhờ phần hình ảnh "body horror" (kinh dị hình thể) nặng đô - điều hiếm thấy trong phim Việt. Từng khung hình về xác chết, đầu lâu, thịt thối rữa hay nghi lễ thanh trừng mê tín được thể hiện chân thật, rùng rợn nhưng không sa đà vào hù dọa. Bên cạnh đó, yếu tố trinh thám được lồng ghép khéo léo thông qua vụ trộm vàng dưới mồ, khiến câu chuyện vừa u ám, vừa hấp dẫn như một bản án tâm linh đầy kịch tính.

Với Cải Mả, khán giả không chỉ xem một bộ phim tâm linh, mà còn trải nghiệm một hành trình khám phá niềm tin, tội lỗi và sự chuộc lỗi trong văn hóa Việt. Sự táo bạo trong hình ảnh, chặt chẽ trong chủ đề và tinh tế trong thông điệp giúp tác phẩm thoát khỏi lối mòn của thể loại, khẳng định nỗ lực làm mới phim kinh dị nội địa.

Cải Mả xứng đáng được nhớ đến như một tác phẩm dám đi khác đường – vừa rợn người, vừa khiến ta suy ngẫm về nghiệp quả của chính mình. Cải Mả đang chiếu tại rạp.