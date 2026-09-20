Những màn bứt tốc ấn tượng trên cung đường xanh Cần Giờ

Bất chấp những cơn mưa nhẹ vào sáng sớm, thời tiết dần tạnh ráo và trở nên mát mẻ hơn đã tạo điều kiện thuận lợi để các VĐV bước vào cuộc tranh tài giải HDBank marathon Cần Giờ vào sáng 20.9. Đặc biệt ở những cự ly dài đã sớm có nhiều cuộc đọ sức gay cấn, đòi hỏi sức bền và khả năng phân phối tốc độ.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là hệ thống đường chạy kết hợp giữa khu vực trung tâm Cần Giờ và cung đường xuyên qua không gian rừng ngập mặn, mang đến trải nghiệm đặc trưng của giải đấu. Giải được giới thiệu với cung đường đạt chuẩn AIMS quốc tế, góp phần tạo thêm giá trị chuyên môn cho cuộc đua và trải nghiệm thi đấu của vận động viên.

Trao giải cho VĐV chiến thắng ẢNH: THU THẢO

Tâm điểm của ngày thi đấu là cự ly marathon 42,195 km, nơi các VĐV phải liên tục duy trì nhịp độ, tính toán chiến thuật và phân bổ thể lực trên toàn hành trình. Đường chạy năm nay quy tụ những chân chạy giàu kinh nghiệm, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý ngay từ những kilomet đầu tiên.

Sau khi nhóm dẫn đầu hình thành, các VĐV liên tục bám đuổi, duy trì khoảng cách và chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc. Càng về cuối, cuộc đua càng trở nên quyết liệt khi khả năng giữ sức và bản lĩnh ở những kilomet cuối cùng trở thành yếu tố quyết định.

Ở nội dung marathon nam, Triệu Tiến Luyện đã vượt lên ở thời điểm quyết định để giành vị trí cao nhất. Chiến thắng của Tiến Luyện tiếp tục nối dài dấu ấn của một gương mặt từng đăng quang tại HDBank Green marathon, sau khi anh từng giành chức vô địch Marathon nam tại mùa giải 2023, 2024.

Trong khi đó, ở nội dung nữ, Lê Thị Hà tiếp tục khẳng định phong độ khi về nhất marathon nữ. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp cô gái này giành vị trí cao nhất sau chiến thắng tại mùa giải 2025.

Triệu Tiến Luyện về nhất nội dung nam ẢNH: THU THẢO

So với mùa giải 2025, cuộc đua marathon năm nay tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh đa dạng về lực lượng. Mùa trước, tâm điểm marathon nam thuộc về Huỳnh Anh Khôi, người đã có màn tăng tốc mạnh và cán đích đầu tiên. Bước sang năm 2026, sự trở lại của gương mặt từng tạo dấu ấn đặc biệt là Triệu Tiến Luyện đã bước lên vị trí cao nhất.

Không chỉ marathon, các cự ly còn lại cũng ghi nhận những màn tranh tài quyết liệt và những gương mặt mới trên bục vinh danh. Ở cự ly 1,5 km, Hoàng Tuệ Minh giành chức vô địch nam, còn Đào Ngọc Minh Anh đứng đầu nội dung nữ. Cự ly 3 km lần lượt gọi tên Võ Hòa Hiệp và Trần Ngọc Mai.

Nội dung 5 km, Nguyễn Văn Khang giành chiến thắng nam và Phạm Thị Thúy Hạnh chiến thắng nữ. Cự ly 10 km thuộc về Nguyễn Văn Lợi ở nội dung nam và Nguyễn Thị Ngọc Lan ở nội dung nữ. Tại Half Marathon, Trương Văn Tâm giành ngôi vô địch nam, trong khi Tinsae Birehan Marta chiến thắng ở nội dung nữ.

VĐV nữ Lê Thị Hà về nhất ẢNH: THU THẢO

Kết quả của mùa giải 2026 cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của HDBank Green Marathon ở cả nhóm VĐV phong trào lẫn những chân chạy theo đuổi thành tích. Với hệ thống cự ly đa dạng, từ 1,5 km đến marathon, giải tạo nên nhiều cấp độ thử thách, đồng thời mở ra cơ hội để mỗi vận động viên lựa chọn hành trình phù hợp với mục tiêu của mình.

HDBank Green Marathon 2026 khép lại những cuộc tranh tài bằng những cái tên mới được xướng lên, những màn rượt đuổi đầy kịch tính và những khoảnh khắc vượt qua giới hạn trên đường chạy. Từ vạch xuất phát đến vạch đích, mùa giải thứ 5 tiếp tục viết thêm một chương mới cho hành trình của những bước chân xanh tại Cần Giờ.