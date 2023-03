Những màn knock-out chớp nhoáng tại giải MMA quốc tế AFC 23

Tâm điểm của sự kiện MMA này là màn so tài giữa Oh Su Hwan và Hoàng Nam Thắng. Võ sĩ người Hàn Quốc được đánh giá rất cao với kỹ thuật toàn diện. Trong khi đó, Nam Thắng đối lập với sở trường đánh đứng cùng kỹ thuật của môn tán thủ. Với bộ kỹ năng rất toàn diện, Oh Su Hwan sớm chiếm lấy thế trận bằng 1 đòn phá trụ uy lực. Lường trước được sức mạnh của đối phương, Nam Thắng tỏ ra thận trọng để phòng thủ.

Hoàng Nam Thắng rời sân bằng cáng để đưa đến bệnh viện chăm sóc BTC

Khi khán giả đang hồi hộp chờ đợi những diễn biến tiếp theo thì bất ngờ đã xảy ra. Sau khi trúng một đòn tay thẳng từ đối phương, Nam Thắng ngã ra sàn. Cú ngã này khiến võ sĩ của Việt Nam bất ngờ gặp phải một chấn thương đầu gối rất nặng.

Dù được các bác sĩ săn sóc, Nam Thắng đã không thể tiếp tục thi đấu, qua đó giúp võ sĩ Hàn Quốc có chiến thắng chỉ sau chưa đầy 1 phút. Trong khi đó, Nam Thắng đã phải rời sàn thi đấu bằng cáng cứu thương và được đưa đến bệnh viện.

Võ sĩ Oh Su Hwan giành chiến thắng chóng vánh BTC

Bên cạnh trận đấu của Nam Thắng và Oh Su Hwan, sự kiện MMA AFC 23 để lại ấn tượng mạnh mẽ với rất nhiều màn knock-out cực kỳ mãn nhãn nhưng cũng đầy chớp nhoáng. Trong đó phải kể đến trận thư hùng giữa Pablo Eduardo (Brazil) và Norov Azizbek (Uzbekistan). Đây là hai võ sĩ đã gây chú ý khi suýt chút đã lao vào đánh nhau trong buổi kiểm tra cân nặng và giáp mặt trước đó 1 ngày. Với sự thù địch từ trước đó, hai võ sĩ thậm chí không chạm găng tay với nhau để bắt đầu trận đấu.

Ngay sau hiệu lệnh khai cuộc, Eduardo lao vào tung ra liên tiếp 2 đòn chân. Azizbek nhanh như chớp bắt lấy chân Eduardo để quật ngã đối thủ ra sàn. Tuy nhiên khi vừa ngã xuống sàn, Eduardo có tình huống xoay người chớp nhoáng và tung ra một đòn bẻ chân cực kỳ ác hiểm khiến Azizbek phải đập tay xin thua khi trận đấu mới diễn ra chỉ trong vài giây đầu tiên.

Eduardo áp đảo và giành chiến thắng trước Azizbek BTC

Kết quả ở một số trận đấu còn lại, nữ võ sĩ người Hàn Quốc Park Si Yoon (25 tuổi) cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng chiến thắng knock-out trước đối thủ hơn mình 6 tuổi Harma Yesti (Indonesia). Moiseenko Evgenii (Nga) thắng điểm Shim Uram (Hàn Quốc) ở hạng cân 88kg, hạng cân lớn nhất của sự kiện. Kim Igor (Nga) thắng điểm Sony Rizaldi (Indonesia). Nabilla SP Firdaus (Indonesia) thắng điểm Jeong Cha Hyun (Hàn Quốc) và Song Hyeon Jong (Hàn Quốc) thắng điểm Pelipe Negochadle (Brazil).

Rõ ràng, MMA AFC 23 lần này xứng đáng là một trong những sự kiện danh giá và hấp dẫn bậc nhất mà võ thuật Việt Nam từng tổ chức.