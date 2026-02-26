Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Những màn so tài kịch tính ở hội vật có từ thời chúa Nguyễn

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/02/2026 12:37 GMT+7

Cứ mỗi dịp mùng 10 tháng giêng, làng Sình (Huế) lại rộn rã tiếng trống hội, thu hút hàng nghìn người dân và du khách về tham dự sới vật truyền thống.

Ngày 26.2 (mùng 10 tháng giêng), làng Sình (phường Dương Nỗ, TP.Huế) trống giong cờ mở, tổ chức hội vật làng Sình. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống, được duy trì, gìn giữ và phát huy suốt mấy trăm năm qua kể từ thời chúa Nguyễn.

Xem thanh niên trai tráng so tài kịch tính ở hội vật có từ thời chúa Nguyễn- Ảnh 1.

Hàng trăm khán giả chen chân vây kín sới vật tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo sử liệu địa phương, thuở xa xưa, làng Sình chỉ là bãi đất bồi của 3 nhánh sông hợp lại. Nơi đây địa thế bằng phẳng, rộng rãi nên được các chúa Nguyễn trưng dụng làm nơi luyện tập võ thuật của quân thiếu niên vì say mê với những chiêu đấu vật của các võ tướng nên đã đi theo tòng quân.

Trải qua nhiều trận mạc, chiến tranh kết thúc, thiếu niên này trở về làng lập gia đình rồi sau đó bày ra hình thức đấu vật cho con cháu trong nhà cùng luyện tập nâng cao sức khỏe. Người này về sau được làng tôn lên làm ông tổ môn vật.

Xem thanh niên trai tráng so tài kịch tính ở hội vật có từ thời chúa Nguyễn- Ảnh 2.

Hội vật được người dân làng Sình gìn giữ hàng trăm năm nay

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngày nay, hội vật làng Sình được diễn ra trong đúng một ngày với hai phần tách biệt, phần lễ và phần hội. Từ sáng sớm, không khí tại đình làng đã vô cùng tôn nghiêm với nghi thức vái tạ thành hoàng do các cụ cao niên và trưởng tộc thực hiện. Ngay sau đó, tiếng trống rộn rã báo hiệu phần hội chính thức bắt đầu, biến bãi đất trống thành một sới vật rực rỡ cờ hoa và băng rôn.

Điểm độc đáo nhất của hội vật làng Sình chính là tính mở. Lệ làng quy định bất kỳ ai, không nhất thiết phải là người địa phương, chỉ cần có đủ sức khỏe và đam mê đều có thể đăng ký lên sới tranh tài. 

Năm nay, hội không phân chia hạng cân mà chỉ chia theo 3 độ tuổi: thiếu nhi, thiếu niên và người lớn. Điều này tạo nên những cặp đấu kịch tính, đôi khi chênh lệch rõ rệt về thể hình nhưng lại đầy bất ngờ bởi yếu tố kỹ thuật.

Về luật chơi, hội vật áp dụng nguyên tắc vật dân tộc truyền thống. Các đô vật mình trần, mặc quần cộc, thắt đai xanh hoặc đỏ để phân biệt. Để vượt qua vòng loại, mỗi đô vật phải giành chiến thắng tuyệt đối trước hai đối thủ theo quy định "lấm lưng, trắng bụng" – tức là phải vật cho đối phương ngã ngửa sao cho phần lưng chạm đất hoàn toàn.

Hội vật sẽ kết thúc khi tìm được người chiến thắng cuối cùng sau các vòng bán kết và chung kết. Tuy nhiên, giá trị để lại không chỉ là danh hiệu. Đối với người dân cố đô, ngày hội là dịp để trai tráng rèn luyện lòng dũng cảm, sự mưu trí và tự tin. Quan trọng hơn cả, tiếng trống hội làng Sình mang theo lời cầu nguyện cho một năm mới "dân khỏe, làng yên, mùa màng tươi tốt" và hạnh phúc đến với muôn người.

Xem thanh niên trai tráng so tài kịch tính ở hội vật có từ thời chúa Nguyễn- Ảnh 3.

Những thanh niên trai tráng mình trần, thắt đai xanh - đỏ so tài kịch tính trên sới vật

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một đòn đánh quyết định khiến đối phương lấm lưng, trắng bụng trong tiếng reo hò của khán giả

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khán giả hào hứng xem các đô vật so tài

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tiếng trống rộn rã theo từng trận đấu kịch tính

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đô vật khéo léo sử dụng miếng đánh hiểm để quật ngã đối thủ to khỏe hơn mình

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chị Đinh Thùy Trang (47 tuổi), một kiều bào định cư tại Canada, chia sẻ trong niềm vui khi lần đầu sau nhiều năm xa quê được chứng kiến không khí hội làng. "Dù sống ở nước ngoài lâu năm, tôi vẫn luôn nhớ về tiếng trống hội quê mình. Trở về Huế đúng dịp mùng 10 tháng giêng, nhìn thấy các bạn trẻ thi đấu hết mình nhưng vẫn giữ tinh thần thượng võ, không ra đòn nguy hiểm, tôi thấy rất tự hào. Đây không chỉ là một trò chơi, mà là linh hồn của làng xã quê hương, giúp những người xa xứ như tôi cảm nhận được nguồn cội rõ nhất", chị Trang nói.

