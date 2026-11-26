Trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong ngành ô tô, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tìm nhiều cách để chứng minh chất lượng sản phẩm, đặc biệt là độ cứng vững của khung thân và khả năng bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra tai nạn. Không chỉ dừng lại ở những bài kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, một số hãng còn tổ chức các thử nghiệm có mức độ khắc nghiệt cao, tạo ra những màn thử độ bền ô tô khá dị.

Điểm đáng chú ý là những thử nghiệm này không đơn thuần nhằm kiểm tra khả năng chịu lực của một bộ phận, mà còn được công bố rộng rãi trên truyền thông, mạng xã hội như một cách thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Cho xe lao xuống vực ở tốc độ 70 km/giờ

Mới đây, Lynk & Co, thương hiệu thuộc tập đoàn Geely, thu hút sự chú ý khi công bố màn thử nghiệm độ bền đặc biệt với mẫu wagon hybrid cắm sạc Lynk & Co 07 GT. Thay vì đưa xe vào đường thử va chạm thông thường, nhà sản xuất cho chiếc xe lao khỏi vách núi tại Trung Quốc ở tốc độ 70 km/giờ.

Lynk & Co cho chiếc 07 GT tăng tốc rồi lao khỏi vách núi tại Trung Quốc ở tốc độ 70 km/giờ

Ảnh chụp màn hình

Theo hình ảnh được công bố, chiếc 07 GT tăng tốc trên đường dẫn, lao qua mép vực rồi rơi xuống sườn núi đá. Sau cú tiếp đất mạnh, xe tiếp tục lộn nhiều vòng trước khi dừng lại trên bốn bánh. Tổng cộng, chiếc wagon đã trải qua 6 vòng lộn.

Điều hãng xe Trung Quốc muốn chứng minh là khả năng bảo vệ khoang hành khách trong tình huống lật xe liên tiếp. Sau thử nghiệm, cả 4 cửa vẫn có thể mở, kính chắn gió và kính bên gần như nguyên vẹn, trong khi phần mái kính bị nứt nhưng không sập vào khoang cabin. Lynk & Co cũng cho biết túi khí rèm có thể duy trì áp suất trong hơn 6 giây. Dù vậy, đây vẫn là màn trình diễn do nhà sản xuất tổ chức, chưa thể thay thế kết quả đánh giá an toàn từ các tổ chức thử nghiệm độc lập.

Dùng cây cọ nặng 2 tấn đổ xuống nóc xe

Không chỉ riêng Lynk & Co, trước đó BYD cũng thu hút sự chú ý khi sử dụng cây cọ nặng khoảng 2 tấn để kiểm tra khả năng chịu lực của mẫu SUV hạng sang Yangwang U8L.

BYD cũng thu hút sự chú ý khi sử dụng cây cọ nặng khoảng 2 tấn để kiểm tra khả năng chịu lực của mẫu SUV hạng sang Yangwang U8L Ảnh chụp màn hình

Trong thử nghiệm được công bố vào tháng 12.2025, BYD dựng cây cọ theo phương thẳng đứng rồi thả đổ xuống nóc chiếc SUV. Quá trình này được lặp lại 3 lần, mỗi lần tăng độ cao thả để gia tăng lực tác động vào vị trí cột A, cột B của xe. Thử nghiệm này thực hiện với 3 vị trí khác nhau trên xe, tạo ra lực xung kích lên tới 50.400 Nm, tương đương sức nặng vật thể 5 tấn đè lên xe.

Sau thử nghiệm, phần khung kim loại phía trên cửa xuất hiện vết lõm, nhưng cửa bên lái vẫn hoạt động, kính không vỡ và hệ thống treo, bánh xe không bị ảnh hưởng đáng kể.

Dùng trực thăng đưa ô tô lên cao rồi thả từ độ cao 32 mét

Không sử dụng cây cối như BYD, Changan lại chọn cách đưa chiếc SUV Deepal G318 lên không trung bằng trực thăng rồi thả rơi tự do.

Tháng 7.2024, hãng xe Trung Quốc thực hiện thử nghiệm chiếc Deepal G318 nặng hơn 2 tấn bằng cách ít ai ngờ đến. Xe được trực thăng nâng lên độ cao khoảng 32 mét, sau đó thả theo phương thẳng đứng, phần đầu hướng xuống dưới và tiếp đất trên một tấm thép.

Chiếc Deepal G318 được trực thăng đưa lên cao rồi thả rơi từ độ cao khoảng 32 mét Ảnh chụp màn hình

Theo công bố của nhà sản xuất, tốc độ va chạm khi tiếp đất tương đương khoảng 90 km/giờ. Sau cú rơi, phần đầu xe bị biến dạng nhưng khoang hành khách vẫn giữ được cấu trúc cơ bản. Các túi khí bung đúng thời điểm, cửa xe có thể đóng mở, hệ thống điện cao áp không ghi nhận hiện tượng rò điện hay cháy nổ. Bài thử nghiệm này tập trung vào khả năng bảo vệ khoang hành khách và hệ thống pin, điện cao áp trong tình huống va chạm có mức độ nghiêm trọng lớn.

Để xe công trình đè ngang ô tô

Không chỉ Lynk & Co, thương hiệu Zeekr (thuộc Geely) cũng chọn cách thử xe khá dị để chứng minh độ cứng của mẫu MPV hạng sang 009. Trong suy nghĩ nhiều người, xe MPV có cấu trúc khung vỏ yếu hơn SUV do đặc thù khoang cabin dài, rộng, cửa trượt lớn làm giảm độ cứng của thân xe. Nhằm xóa bỏ định kiến này, Zeekr "dàn cảnh" một chiếc xe bồn trộn bê tông đè lên ô tô con để chứng minh độ bền.

Theo đó, chiếc xe trộn bê tông đi trên đoạn đường nghiêng và lật chậm rãi, đè toàn bộ phần bồn quay chứa bê tông lên trần xe Zeekr 009. Đây là thử thách hiếm có mẫu xe thương mại nào dám thực hiện, bởi áp lực dồn xuống phần khung xe tương đối lớn.

Zeekr "dàn cảnh" một chiếc xe bồn trộn bê tông đè lên chiếc Zeekr 009 để chứng minh độ bền

Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, chiếc Zeekr 009 đã trụ vững, phần khung xe chỉ bị móp nhẹ, trong khi trụ A, B và C không biến dạng nhiều. Không gian bên trong xe vẫn nguyên vẹn, đầu của ma-nơ-canh thử nghiệm không bị trần xe chèn ép.

Ngoài ra, các thương hiệu ô tô khác của Trung Quốc như Jetour, Chery… cũng đã từng tiến hành các cuộc thử nghiệm độ bền ô tô kỳ lạ như cho 3 xe đâm nhau cùng lúc hay sử dụng xe lu công trình để kiểm tra khả năng chịu tải của kết cấu nóc xe. Những màn thử nghiệm kể trên cho thấy các hãng ô tô Trung Quốc ngày càng chú trọng việc chứng minh chất lượng sản phẩm bằng những phương pháp trực quan, dễ thu hút sự chú ý. Thay vì chỉ công bố thông số kỹ thuật, họ đưa xe vào những tình huống có mức độ tác động lớn để người tiêu dùng có thể quan sát kết quả.

Thực tế, những màn thử độ bền kỳ lạ của các hãng xe Trung Quốc có thể tạo thêm góc nhìn về năng lực phát triển sản phẩm, nhưng người mua ô tô vẫn nên tham khảo kết quả từ các tổ chức đánh giá độc lập như C-NCAP, Euro NCAP hay ASEAN NCAP. Đây mới là cơ sở quan trọng hơn để đánh giá khả năng bảo vệ người ngồi trong xe, thay vì chỉ nhìn vào những màn trình diễn gây ấn tượng trên video.