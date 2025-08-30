Những mẫu xe máy 50cc dùng xăng E10 cho mùa tựu trường

Xăng E10 - Lợi ích kép cho môi trường và động cơ xe

Bộ Công thương hiện đang xây dựng lộ trình chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, dự kiến áp dụng từ ngày 1.1.2026. Đây được xem là bước đi nhằm hướng tới phát triển giao thông xanh, giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm tại các đô thị lớn.

E10 là loại nhiên liệu sinh học bao gồm 90% xăng không chì thông thường và 10% ethanol. Ethanol trong E10 được sản xuất từ quá trình lên men các loại cây như mía đường, ngũ cốc và các phụ phẩm của chúng. Do đó, ethanol giúp nâng chỉ số octan và giảm phát thải CO, HC độc hại so với xăng khoáng thông thường. Điều này giúp xăng E10 trở thành một giải pháp quan trọng trong lộ trình cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM - nơi ô nhiễm không khí đang ở mức báo động.

Không chỉ mang lợi ích cho môi trường, xăng E10 còn được đánh giá là loại nhiên liệu thân thiện, giúp động cơ hoạt động hiệu quả và giảm hiện tượng kích nổ. Bên cạnh đó, giá thành E10 rẻ hơn đáng kể so với xăng thông thường.

Đáng chú ý, việc áp dụng xăng E10 không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn xăng khoáng truyền thống trong thời gian này. Các phương tiện sử dụng động cơ xăng vẫn sẽ được lưu hành, vì vậy người tiêu dùng có thể an tâm.

Các mẫu xe SYM 50cc tương thích với xăng E10

Việc áp dụng xăng E10 cũng làm dấy lên mối quan tâm là loại xe nào có thể sử dụng loại xăng này, nhất là trong bối cảnh mùa tựu trường gần kề, nhu cầu sắm sửa xe máy của học sinh, sinh viên đang tăng cao.

Hiểu được điều đó, SYM Vietnam, một trong những thương hiệu xe máy hàng đầu trên thị trường Việt Nam, chia sẻ thông tin như sau: Các dòng xe máy 50cc được sản xuất sau năm 2010 và trước năm 2010 của hãng đều sử dụng được xăng E10. Hiện tại hãng cũng có rất nhiều mẫu xe 50cc cho các bạn trẻ lựa chọn, tùy theo phong cách và nhu cầu sử dụng.

Một lựa chọn mang tính thời trang, dành cho bạn nữ là Priti 50. Lấy cảm hứng từ sự uyển chuyển, linh hoạt của chim ruồi, Priti 50 nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng chỉ 93kg, dễ dàng di chuyển. Priti 50 cũng chính là mẫu xe 50cc sở hữu hệ thống EFI, làm mát bằng gió, vận hành êm ái, ít tiếng ồn. Đặc biệt, cốp siêu rộng, để được 02 nón nửa đầu và đồ dùng cá nhân.

Priti 50 - nhỏ gọn, nữ tính và linh hoạt, mẫu xe tay ga EFI trong phân khúc 50cc, cực kỳ phù hợp cho các bạn nữ sinh

Shark EFI 50 là mẫu xe tay ga được trang bị hệ thống phun xăng điện tử EFI, giúp vận hành mượt mà, tiết kiệm xăng với mức tiêu hao 1,79 lít/100 km. Xe có thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng cốp rộng, sàn để chân thoải mái và nắp bình xăng phía trước tiện lợi.

Shark EFI 50 - tay ga 50cc thời trang với công nghệ phun xăng điện tử, vận hành êm mượt và tiết kiệm nhiên liệu

Với những bạn nam yêu thích phong cách thể thao, sẽ có hai mẫu xe gợi ý: Galaxy 50 và Elegant Sport 50. Galaxy 50 có hai phiên bản bánh mâm và bánh căm, thiết kế cá tính, tay lái chống rung và nhiều tiện ích hỗ trợ an toàn. Elegant Sport 50 có tem xe được thiết kế mới, phong cách hơn; phuộc nhún êm ái chịu tải nặng tốt, giảm xóc êm ái khi vượt qua mọi địa hình.

Elegant Sport 50 - đậm chất thể thao, phuộc nhún êm ái, tem xe mới cá tính, lựa chọn cho các bạn nam

Cho những cô nàng chuộng phong cách nữ tính, xe số Angela 50 và xe tay ga Elite 50 sẽ là hai ứng cử viên phù hợp. Cả hai đều sở hữu đường nét thiết kế mềm mại cùng động cơ 50cc êm ái. Điểm thu hút nhất ở cả hai dòng xe này chính là bảng màu trendy, trẻ trung.

Elite 50 - phong cách mềm mại, bảng màu trendy trẻ trung, cực hợp với các bạn nữ yêu thích sự hiện đại

Bên cạnh đó, SYM Vietnam cũng có những mẫu xe khác như xe tay ga Attila 50 với ngoại hình cổ điển pha lẫn hiện đại, cốp xe lớn, sàn để chân rộng rãi, rất phù hợp cho các bạn nữ. Và một mẫu xe số khác dành cho bạn nam: Elegant 50 với động cơ 50cc bền bỉ, máy nổ êm, sang số nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu.

Attila 50 - thiết kế cổ điển pha hiện đại, cốp rộng và sàn để chân thoải mái, đồng hành tiện lợi cùng nữ sinh

Với mức giá phù hợp và khả năng tương thích tốt với xăng sinh học E10, các mẫu xe SYM 50cc được đánh giá là phương tiện an toàn, tiết kiệm, đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong hành trình học tập và sinh hoạt hằng ngày.

