Những nâng cấp đơn giản nhưng hiệu quả cho PC

Kiến Văn
Kiến Văn
18/08/2025 19:12 GMT+7

Khi nghĩ đến việc nâng cấp máy tính cá nhân (PC), nhiều người thường tập trung vào CPU hoặc GPU mà bỏ qua nhiều thứ đơn giản nhưng rất hữu hiệu.

Trong thực tế, tiêu chuẩn hiệu suất PC đang không ngừng gia tăng hiện nay, khiến cho những chiếc PC từng được coi là hiện đại chỉ còn ở mức trung bình sau 3 năm. Có nhiều cách đơn giản và tiết kiệm mà người dùng có thể thực hiện để cải thiện hiệu suất và chất lượng trải nghiệm sử dụng PC.

Dưới đây là một số gợi ý mà người dùng có thể tham khảo nhằm nâng cấp trải nghiệm sử dụng PC của mình.

Bổ sung RAM cho PC

Trong quá khứ, 16 GB bộ nhớ RAM là đủ cho hầu hết người dùng, kể cả game thủ. Tuy nhiên, 32 GB hiện đã trở thành tiêu chuẩn cho các game cao cấp, trong khi những người làm việc với âm thanh, video hoặc đồ họa chuyên nghiệp có thể cần đến 64 GB hoặc cao hơn.

Những nâng cấp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả cho PC - Ảnh 1.

Nâng cấp RAM có thể yêu cầu người dùng nâng cấp cả bo mạch chủ nếu không tương thích

ẢNH: WINDOWS CENTRAL

Mặc dù không phải lúc nào RAM nhiều hơn cũng giúp tăng tốc độ, nhưng quá ít RAM chắc chắn sẽ làm chậm PC và gây nghẽn ứng dụng. Người dùng có thể dễ dàng tìm mua một cặp RAM 16 GB với giá khoảng từ hơn 1 triệu đồng, tùy phiên bản và thương hiệu. Tuy nhiên, hãy kiểm tra xem bo mạch chủ có hỗ trợ loại RAM nào đó hay không, vì RAM DDR5 không tương thích với khe cắm DDR4. Nếu không tương thích, người dùng có thể cần nâng cấp bo mạch chủ, điều này tốn kém và thậm chí không đáng nếu so sánh với mua PC mới.

Đèn chiếu sáng thông minh

Hệ thống chiếu sáng thông minh có thể cải thiện không gian sống và tăng cường an ninh gia đình. Một căn phòng đơn điệu có thể trở nên sống động với ánh sáng phù hợp. Người dùng không cần phải chi hàng ngàn USD cho đèn thông minh, thay vào đó chỉ cần tìm một số sản phẩm hợp lý như chiếc đế bàn đổi màu, đèn Philips Hue Filament… để tạo ra bầu không khí tuyệt vời. Một số đèn còn có thể đồng bộ với nhạc hoặc hình ảnh trên màn hình, nhưng nhiều người lại thích ánh sáng theo lịch trình cố định hơn để tạo ra không gian ấm áp và dễ chịu.

Những nâng cấp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả cho PC - Ảnh 2.

Nâng cấp đèn chiếu sáng thông minh có thể mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng

ẢNH: YAHOO

Sử dụng quạt USB

Trong những tháng hè oi ả, cả người và PC đều dễ bị nóng. Một chiếc quạt USB có thể giúp người dùng cảm thấy dễ chịu hơn và đồng thời giảm nguy cơ quá nhiệt cho máy tính. Tuy nhiên, quạt USB thường không mạnh và chiếm một cổng kết nối, vì vậy người dùng cần cân nhắc về không gian trên bàn làm việc.

Lắp đặt hệ thống tản nhiệt bằng khí

Nếu PC thường xuyên bị quá nhiệt, hãy xem xét việc lắp đặt tản nhiệt bằng khí. Mặc dù về cơ bản chỉ là quạt, nhưng tản nhiệt khí có thể sử dụng các bộ phận như ống dẫn và tấm tản nhiệt để tối ưu hóa khả năng tản nhiệt. Những bộ tản nhiệt chất lượng có thể giúp người dùng ép xung CPU hoặc GPU, từ đó nâng cao hiệu suất và kéo dài tuổi thọ linh kiện.

Những nâng cấp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả cho PC - Ảnh 3.

Tản nhiệt khí sẽ giúp tối ưu hóa một phần hiệu suất cho PC

ẢNH: PCGAMER

Tản nhiệt khí thường có giá cả phải chăng hơn so với tản nhiệt bằng chất lỏng, với mức giá cho tản nhiệt CPU dạng tháp thường chỉ trong vài triệu đồng. Tuy nhiên, người dùng cần kiểm tra xem socket CPU có tương thích và có đủ không gian lắp đặt hay không.

Có nên sắm 64 GB RAM cho PC chơi game?

Có nên sắm 64 GB RAM cho PC chơi game?

Chơi game trên PC thường yêu cầu game thủ phải nâng cấp các linh kiện như card đồ họa, CPU, ổ cứng và bộ nhớ RAM.

