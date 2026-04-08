Những ngành học cần trí tuệ cảm xúc mà AI không thể thay thế

Chiều hôm qua (7.4), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "Cơ hội nghề nghiệp khối ngành xã hội nhân văn và sư phạm". Chương trình được truyền hình trực tuyến tại các kênh thanhnien.vn, fanpage Facebook, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Đ ÓNG VAI TRÒ THEN CHỐT CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại chương trình tư vấn, PGS-TS Hoàng Văn Việt, Phó trưởng khoa Khoa học xã hội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, nhận định: "Khoa học nhân văn nghiên cứu và tìm hiểu về thuộc tính của con người như các ngành triết học, lịch sử... Khoa học xã hội nghiên cứu hành vi hành động của con người như các ngành xã hội học, tâm lý học... Nhóm ngành này mang tính lịch sử, dân tộc, tư tưởng, liên ngành... nên nó dẫn dắt, định hướng, bảo vệ giá trị, liên thông liên kết với các lĩnh vực khác. Khoa học xã hội nhân văn nuôi dưỡng con người, nuôi dưỡng cảm xúc, trí tuệ. Một xã hội đang trong giai đoạn phát triển thì không thể không xem trọng ngành khoa học xã hội nhân văn vì đây là nền tảng của những giá trị cốt lõi".

Thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng cho rằng trong bối cảnh công nghệ phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), những kỹ sư, chuyên gia AI đang cố gắng làm cho các nền tảng công nghệ có tính nhân bản hơn. "Có thể thấy nhóm ngành nhân văn và sư phạm vẫn luôn đóng vai trò nền tảng, then chốt, kiến tạo, kết nối các lĩnh vực trong xã hội và giúp xã hội phát triển bền vững", thạc sĩ Nhơn cho hay.

Theo thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, AI xử lý dữ liệu nhanh thế nào thì các công cụ này cũng không có sự thấu cảm, không tự hình thành giá trị văn hóa, đạo đức, sự hiểu biết về con người... "Những điều này thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn, là gốc rễ để tạo sự phát triển bền vững, là cầu nối cực kỳ quan trọng giữa con người và công nghệ. Còn ngành sư phạm có vai trò then chốt trong giáo dục, truyền đạt kiến thức, hình thành tư duy phản biện, độc lập, khả năng thích nghi... đào tạo nguồn lực sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Nhóm ngành xã hội nhân văn và sư phạm định hướng sự phát triển và tạo ra sự cân bằng cho xã hội hiện đại", thạc sĩ Trị khẳng định.

Theo các chuyên gia, tất cả các lĩnh vực đều có sự tác động bởi AI, tuy nhiên riêng lĩnh vực này có sự tác động ít hơn do đòi hỏi yếu tố văn hóa, xã hội, tư duy phản biện, giá trị về nhân văn, đạo đức, trí tuệ cảm xúc, giao tiếp..., những điều mà máy móc không thể thay thế được.

C Ó THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU CÔNG VIỆC KHÁC NHAU

Chia sẻ về nhu cầu nhân lực của nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn và sư phạm, thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, đánh giá lĩnh vực này rất rộng, bao gồm nhiều ngành như tâm lý học, quan hệ quốc tế, luật, báo chí - truyền thông, chưa kể các ngành mang tính liên ngành. "Nhu cầu nhân lực vẫn tăng trưởng và có sự chuyển dịch; yêu cầu am hiểu văn hóa, con người, hành vi... Các ngành học này có tính linh hoạt cao, không đóng khung vào một yếu tố đặc thù như khối ngành kỹ thuật hay sức khỏe. Tốt nghiệp một ngành các em có thể làm nhiều công việc khác nhau do tính liên ngành cao, như làm về nhân sự, truyền thông, đào tạo, kinh doanh...", thạc sĩ Chi thông tin.

Cũng theo thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, trong bối cảnh hiện nay, bức tranh nghề nghiệp của nhóm ngành xã hội nhân văn và sư phạm rất rộng. "Một số ngành nghề đặc thù như kỹ thuật, sức khỏe bắt buộc phải có kiến thức chuyên môn bài bản về ngành học để làm việc trong ngành đó. Nhưng ngành khoa học xã hội nhân văn và sư phạm được đào tạo khối kiến thức liên ngành và xuyên ngành nên phù hợp ở nhiều công việc khác nhau. Chưa kể sau khi tốt nghiệp ĐH, các em còn tiếp tục học tập, trải nghiệm, bồi đắp thêm nhiều kỹ năng nên phổ nghề còn rộng hơn nữa", thạc sĩ Nhơn nhận định.

Còn thạc sĩ Trương Quang Trị lý giải người học nhóm ngành này có lợi thế về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, trí tuệ cảm xúc... nên không lo chuyện học ngành nào thì chỉ có thể làm việc ở ngành đó.

Tuy nhiên, để có công việc tốt, thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi lưu ý sinh viên cần chú ý học tập để có nền tảng kiến thức vững vàng. Ngoài ra cần trang bị các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, xử lý vấn đề, tư duy phản biện, tư duy đổi mới, ứng dụng công nghệ, ngoại ngữ...

"Doanh nghiệp không chỉ cần người phù hợp mà còn tạo ra được giá trị mới. Vì thế yêu cầu nhân lực ngành này cần tri thức chuyên sâu về ngành học, sử dụng ngoại ngữ vào công việc, năng lực về sử dụng công nghệ, sự sáng tạo, phân tích đánh giá, cảm nhận và dự báo", PGS-TS Hoàng Văn Việt cho hay.

C ÁC MÔN CỐT LÕI ĐỂ XÉT TUYỂN

Tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, các ngành thuộc khối khoa học xã hội nhân văn đang được tuyển sinh và đào tạo gồm: tâm lý học, quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện, quản trị nhân lực. Một số ngành có thể ra làm trong môi trường sư phạm như ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn, Trung.

"Năm 2026, trường xét 12 tổ hợp, trong đó có các môn cốt lõi như văn, sử, địa, ngoại ngữ kết hợp với các môn khác như toán, lý, giáo dục kinh tế pháp luật. Trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm học bạ và V-SAT", thạc sĩ Ngọc Nhơn thông tin.

Thạc sĩ Trương Quang Trị cho biết khối ngành này của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành gồm có ngôn ngữ Anh, Trung, Hàn; quan hệ công chúng, tâm lý học, công nghệ giáo dục... Được biết năm nay trường sử dụng các phương thức xét tuyển gồm xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM hoặc V-SAT; phương thức xét tuyển kết hợp điểm học bạ + điểm thi + điểm đánh giá năng lực; xét tuyển thẳng. Nhóm ngành xã hội nhân văn và sư phạm xét các tổ hợp như C00, C03, D14, D15, D01... với môn văn và ngoại ngữ giữ vai trò quan trọng.

Hiện Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đang đào tạo các ngành như tâm lý học, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ Nhật, Trung, Hàn, du lịch, truyền thông thuộc nhóm xã hội nhân văn. Trường xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm học bạ và điểm V-SAT, với 12 tổ hợp như A01, C03, C04, D01, D09, D10, D11, D14, X78, X79...

Với Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, PGS-TS Hoàng Văn Việt cho hay trường mở chuyên ngành mới Trung Quốc học thuộc ngành Đông Phương học đào tạo theo các hướng biên - phiên dịch tiếng Trung và tiếng Trung thương mại quốc tế. Chuyên ngành Hàn Quốc học có 2 hướng tiếng Hàn thương mại, tiếng Hàn văn hóa toàn cầu. Ngành truyền thông đa phương tiện có chương trình liên ngành xuyên ngành, sau khi kết thúc chương trình sinh viên có thể học thêm một số chuyên đề quan hệ công chúng trong khoảng hơn một năm thì được cấp văn bằng thứ 2 là quan hệ công chúng; ngành tâm lý học đào tạo theo hướng tham vấn và trị liệu. Ngoài ra còn có ngành luật kinh tế, ngôn ngữ Anh, công nghệ giáo dục.

Thí sinh có thể sử dụng điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc điểm học bạ để xét tuyển. Trường sử dụng gần 20 tổ hợp để xét tuyển vào các ngành khoa học xã hội nhân văn và sư phạm.