Những ngày cuối tuần ‘rực lửa’ ở Đồng Hới

Sải bơi trên biển, bước chạy trên phố

Sáng 1.8, khi phố biển Đồng Hới còn trong nhịp bình yên của ngày mới, bãi biển Bảo Ninh đã rộn ràng bởi sắc áo của các vận động viên (VĐV) và tiếng cổ vũ. Hàng nghìn người từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước có mặt, sẵn sàng bước vào Aqua Warriors Quang Tri 2026 - Camel Cup. Giải đấu nằm trong chuỗi Keep Camel Cup 2026 và các hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình Quảng Trị 2026. Đây cũng là 1 trong 2 giải đấu tạo nên Camel Cup diễn ra tại Đồng Hới trong 2 ngày 1 và 2.8.

Nhiều VĐV đã được trải nghiệm 2 giải đấu thể thao tuyệt vời ở Đồng Hới trong 2 ngày cuối tuần ẢNH: THANH LỘC

Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung phối hợp bơi - chạy dành cho người lớn. Ở Olympic Aqua, họ phải hoàn thành 1,5 km bơi và 10 km chạy; còn Sprint Aqua gồm 750 m bơi và 5 km chạy. Giải cũng có Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Từ lúc xuất phát, những sải tay liên tục xé nước trên biển Bảo Ninh. Rời mặt nước, các VĐV lập tức chuyển sang đường chạy, tiếp tục cuộc đua với thời gian và chính giới hạn của mình.

Không phải ai cũng đến Đồng Hới với mục tiêu giành huy chương. Có người muốn kiểm tra sức bền sau thời gian tập luyện, có người xem cuộc thi như một chuyến trải nghiệm đặc biệt cùng gia đình, bạn bè. Với những người lần đầu tham gia, việc hoàn thành đường đua đã là một thành tích đáng nhớ. "Điều tôi thích nhất là được thi đấu trong không gian biển. Sau cuộc đua, mình vẫn có thể dành thời gian khám phá thành phố, thưởng thức cảnh đẹp và không khí ở đây", một VĐV chia sẻ.

Ngày hôm sau, không khí thể thao tiếp tục lan rộng trên các tuyến phố Đồng Hới. Sáng 2.8, gần 3.500 VĐV bước vào Quang Tri Amazing Marathon 2026. Bốn cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km giúp giải thu hút nhiều nhóm người tham gia, từ những runner giàu kinh nghiệm đến người mới bắt đầu chạy bộ. Các VĐV lần lượt đi qua những cung đường như Hùng Vương, Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo, Trương Pháp, cầu Nhật Lệ 1... Những bước chạy nối dài trên phố, tạo nên một diện mạo khác của Đồng Hới trong ngày cuối tuần.

Khi đường đua là… điểm đến

Nếu ở Aqua Warriors, biển Bảo Ninh là một phần của thử thách thì tại Quang Tri Amazing Marathon, những tuyến phố, cây cầu và không gian đô thị trở thành "sân khấu" để các VĐV khám phá Đồng Hới bằng những bước chạy.

Hai giải đấu đã trở thành điểm đến thú vị cho cộng đồng yêu thể thao ẢNH: THANH LỘC

Đây cũng là điểm đặc biệt của các giải thể thao cộng đồng khi mỗi VĐV không chỉ là người tham gia cuộc đua mà còn có thể trở thành một "đại sứ" tự nhiên cho điểm đến. Những khoảnh khắc trên đường chạy, hình ảnh biển Bảo Ninh, cầu Nhật Lệ hay những con phố Đồng Hới được chia sẻ sau giải đấu giúp hình ảnh Quảng Trị tiếp cận thêm nhiều cộng đồng yêu thể thao.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, cho biết việc đưa các giải thể thao quy mô lớn đến Đồng Hới vừa tạo sân chơi cho người dân, vừa góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Theo ông Tuấn, thông qua thể thao, các địa danh, cảnh quan và không gian văn hóa của Quảng Trị được giới thiệu một cách gần gũi đến VĐV và du khách. Đây cũng là hướng kết hợp giữa thể thao và du lịch, tạo thêm những trải nghiệm mới, qua đó tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Khép lại 2 ngày thi đấu, Đồng Hới không chỉ có thêm một cuối tuần sôi động mà còn để lại trong lòng những người tham gia một hình ảnh trẻ trung, năng động và giàu sức sống.