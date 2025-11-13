Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Những ngày sale lớn nhất trong năm 2025 không được bỏ lỡ

Thông tin dịch vụ
13/11/2025 16:00 GMT+7

Năm 2025 là một năm sôi động với hàng loạt ngày sale lớn mà bạn không nên bỏ lỡ. Mở đầu là Black Friday - ngày hội mua sắm lớn nhất thế giới với mức giảm giá lên tới 50% cho nhiều mặt hàng. Ngay sau đó là Cyber Monday (1.12.2025), tập trung vào ưu đãi trực tuyến dành cho sản phẩm công nghệ và thiết bị điện tử.

Những ngày sale lớn nhất trong năm 2025 không được bỏ lỡ - Ảnh 1.

Tiếp theo là Back to School từ cuối tháng 7 đến tháng 9, chương trình giảm giá hướng đến học sinh – sinh viên, với nhiều ưu đãi cho sách vở, laptop, điện thoại, balo và phụ kiện học tập. Bên cạnh đó, các ngày sale số đôi như 6.6, 7.7, 8.8, 9.9, 10.10, 11.11 và 12.12 cũng mang đến loạt voucher, mã giảm giá và flash sale hấp dẫn trên các sàn thương mại điện tử.

Đặc biệt, đại tiệc siêu sale 11.11 – khởi nguồn từ Lễ Độc thân Trung Quốc - được xem là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất châu Á, có thể vượt cả doanh số Black Friday. Ngoài ra, các dịp lễ lớn như tết Nguyên đán, 30.4 & 1.5 hay Giáng sinh cũng là thời điểm lý tưởng để săn deal tri ân và quà tặng theo chủ đề.

Nếu bạn đang tìm địa chỉ uy tín để săn sale công nghệ, Điện Thoại Vui là lựa chọn hàng đầu với nhiều sản phẩm chính hãng giảm giá sâu, kèm quà tặng và voucher dịp Black Friday 2025. Hãy theo dõi lịch sale để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu thiết bị yêu thích với mức giá tiết kiệm nhất.

