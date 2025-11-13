Những ngày sale lớn nhất trong năm 2025 không được bỏ lỡ

Tiếp theo là Back to School từ cuối tháng 7 đến tháng 9, chương trình giảm giá hướng đến học sinh – sinh viên, với nhiều ưu đãi cho sách vở, laptop, điện thoại, balo và phụ kiện học tập. Bên cạnh đó, các ngày sale số đôi như 6.6, 7.7, 8.8, 9.9, 10.10, 11.11 và 12.12 cũng mang đến loạt voucher, mã giảm giá và flash sale hấp dẫn trên các sàn thương mại điện tử.

Đặc biệt, đại tiệc siêu sale 11.11 – khởi nguồn từ Lễ Độc thân Trung Quốc - được xem là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất châu Á, có thể vượt cả doanh số Black Friday. Ngoài ra, các dịp lễ lớn như tết Nguyên đán, 30.4 & 1.5 hay Giáng sinh cũng là thời điểm lý tưởng để săn deal tri ân và quà tặng theo chủ đề.

