Những ngày TP.HCM, Nam bộ nắng nóng từ sáng sớm; vì sao?

Sáng 13.3, từ khoảng 6 giờ 30 phút, người dân TP.HCM đã cảm thấy nắng nóng khi nắng xuất hiện với cường độ khá mạnh, ít mây. Trước đó, vào các buổi chiều, nắng oi ả kéo dài đến tận gần 17 giờ 30 phút.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm nay và vài ngày trước, Nam bộ có nắng nóng là do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây duy trì. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Trung bộ hoạt động ổn định.

Tháng 3, TP.HCM bắt đầu xuất hiện nắng nóng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo số liệu, 8 giờ sáng nay, nhiệt độ ở TP.HCM là 29oC. Trước đó, hôm qua, nhiệt độ cao nhất đo ở trạm Tân Sơn Nhất là 36oC, Nhà Bè là 33,5oC. Cả khu vực Nam bộ hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại Tà Lài sáng sớm có sương mù.

Tuy nhiên, dự báo của cơ quan khí tượng cho thấy, nắng nóng và nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện thành nhiều đợt trong tháng 3 với nhiệt độ cao nhất lên tới 37 - 38oC. Càng về cuối tháng, cường độ nắng nóng sẽ càng mạnh. Các tỉnh, thành Đông Nam bộ có thể xuất hiện từ 10 - 15 ngày nắng nóng trong tháng 3. Nhiệt độ trung bình tháng 3 cao hơn trung bình nhiều năm.

Dự báo, trong tháng 4, nắng nóng với cường độ mạnh hơn nữa sẽ xuất hiện trên khu vực.

Nắng xuất hiện từ sáng sớm nên người dân cảm thấy khá oi bức ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, phổ biến ít mưa. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động trong khoảng 34 - 36oC, có nơi trên 36oC, miền Tây 32- 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, áp cao lục địa tăng cường nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 26 độ dịch về phía nam suy yếu và đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ duy trì hoạt động mạnh.



Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới tiếp tục có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.