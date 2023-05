Ông Mai Phúc - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cho biết: "Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM được tổ chức thường xuyên nhằm tạo sự gắn kết trong cộng đồng bà con đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM và khu vực phía Nam, để mọi người cùng gặp gỡ chia sẻ tình thân".

Ông Mai Phúc - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM, Trưởng ban tổ chức

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí NVCC

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM: "Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM còn là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, ẩm thực, các sản phẩm của quê hương, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và mời gọi các nhà đầu tư, kết nối giữa tỉnh nhà với bà con đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM và khu vực phía Nam.

Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2.6 - 4.6, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11, TP.HCM) với nhiều hoạt động: Trưng bày, giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Quảng Nam trong 25 năm qua (1997-2022), đồng thời phác họa định hướng sự phát triển của tỉnh Quảng Nam đến năm 2030. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 20 gian trưng bày và số lượng người tham dự khoảng 100.000 người.

Ban tổ chức còn đưa vào giới thiệu trong ngày hội nhiều sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam, trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp vùng, cấp quốc gia, sản phẩm mang đặc trưng chỉ có tại xứ Quảng.

Với tầm quan trọng đặc biệt, chương trình Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM được chuẩn bị rất chu đáo Hội đồng hương QUẢNG NAM

Theo Ban tổ chức, với tầm quan trọng đặc biệt, chương trình Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM được chuẩn bị chu đáo, thiết thực nhưng đảm bảo tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Sự kiện luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM và các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong tỉnh.

Ngoài ra, Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM còn có các hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến du lịch vào tỉnh Quảng Nam và giao lưu âm nhạc, trình chiếu phim, giới thiệu các địa điểm du lịch Quảng Nam. Chương trình cũng mời các đơn vị, doanh nghiệp du lịch quảng bá những tuyến đi mới, sản phẩm du lịch ưu đãi dành riêng đối cho du khách là đồng hương Quảng Nam khi về thăm quê hương.