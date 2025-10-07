Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Những nghiên cứu đột phá vẫn chờ giải Nobel

Thụy Miên
Thụy Miên
07/10/2025 13:30 GMT+7

Giải Nobel là niềm mơ ước của mọi nhà khoa học trên toàn thế giới, và không thiếu những công trình nghiên cứu đang chờ được vinh danh.

Những nghiên cứu đột phá vẫn chờ giải Nobel - Ảnh 1.

Huy chương Nobel tại Viện Nobel Na Uy ở Oslo (Na Uy)

ảnh: reuters

Sau đây là 5 phát minh đột phá được giới quan sát đánh giá có khả năng đoạt giải Nobel trong năm nay, và đều là những thành tựu có thể làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới, theo Đài CNN.

Đột phá trong chữa trị béo phì

Một trong 8 người trên thế giới đang sống với chứng béo phì, con số tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1990.

Vì thế, sự ra đời của dòng thuốc semaglutide chủ trị tiểu đường tuýp 2 và giảm cân bắt chước một hóc môn gọi là GLP-1 đã làm rung chuyển thế giới y học. Semaglutide có tác dụng giảm huyết áp cũng như giảm cảm giác thèm ăn ở người bệnh.

Giới chuyên gia đánh giá sự xuất hiện của dòng thuốc trên hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho nỗ lực điều trị chứng béo phì và những tình trạng như tiểu đường tuýp 2.

Bộ ba nhà khoa học lần lượt là Svetlana Mojsov, Joel Habener và Lotte Bjerre Knudsen, tham gia quá trình điều chế GLP-1 đã nhận được giải thưởng Nghiên cứu Y khoa Lâm sàng Lasker-DeBakey năm 2024.

Bà Mojsov, nhà hóa sinh và giáo sư nghiên cứu tại Đại học Rockefeller và tiến sĩ Habener của Trường Y - Đại học Harvard (đều thuộc Mỹ) giúp phát hiện và tổng hợp GLP-1.

Còn bà Knudsen, trưởng cố vấn khoa học ở Novo Nordisk (Đan Mạch) đóng vai trò then chốt trong việc biến chất tổng hợp GLP-1 thành một dòng dược phẩm giúp giảm cân, và hiện được hàng triệu người sử dụng.

Các nhà tiên phong trong máy tính lượng tử

Máy tính lượng tử là một lĩnh vực mới nổi và xứng đáng nhận được sự công nhận từ Giải Nobel, theo Đài CNN dẫn lời ông David Pendlebury, người đứng đầu bộ phận phân tích nghiên cứu tại Viện Thông tin Khoa học Clarivate.

Năm nay, ông Pendlebury nêu tên 2 nhà vật lý có triển vọng đạt được giải Nobel nhờ những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu về qubit, đơn vị cơ sở của thông tin được sử dụng để mã hóa dữ liệu trong máy tính lượng tử.

Họ là giáo sư David P. DiVincenzo của Đại học RWTH Aachen (Đức), và giáo sư Daniel Loss của Đại học Basel (Thụy Sĩ).

Bên cạnh đó, một trong những nhà tiên phong khác trong lĩnh vực này là giáo sư David Deutsch của Đại học Oxford (Anh). Ông đã chia giải thưởng đột phá trong lĩnh vực vật lý cơ bản năm 2023.

Những nghiên cứu đột phá vẫn chờ giải Nobel - Ảnh 2.

Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) vừa phê chuẩn thuốc trị bệnh xơ nang

ảnh: reuters

Tìm hướng điều trị cho bệnh xơ nang

Bệnh xơ nang là bệnh di truyền của tuyến ngoại tiết, ảnh hưởng lên hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Bệnh nhân đối mặt nguy cơ tử vong nếu xảy ra biến chứng nghiêm trọng, chẳng hạn như gây thuyên tắc phổi.

Bác sĩ Michael J. Welsh của Đại học Iowa (Mỹ) đã phát hiện ra cách thức hoạt động của protein chịu trách nhiệm đằng sau bệnh xơ nang và nguy cơ có thể xảy đến cho những người mắc bệnh.

Phát hiện trên cho phép hai nhà khoa học khác tìm ra những biện pháp điều chỉnh lại protein gặp trục trặc, từ đó dẫn đến sự ra đời của một loại thuốc, biến bệnh xơ nang từ một căn bệnh chết người thành một tình trạng có thể kiểm soát được.

Họ là nhà nghiên cứu Jesús (Tito) González, trước đây làm việc cho Vertex Pharmaceuticals, và nhà sinh học tế bào Paul Negulescu của Vertex Pharmaceuticals.

Cả ba được trao giải Nghiên cứu Y học Lasker-DeBakey 2025 hồi tháng 9.

Hiểu được hệ vi sinh vật đường ruột

Cơ thể con người chứa hàng nghìn tỉ vi sinh vật, từ vi khuẩn, virus đến nấm, tập hợp thành hệ vi sinh vật con người.

Với những tiến bộ của kỹ thuật giải mã gien di truyền trong 2 thập niên qua, giới khoa học đã có thể hiểu rõ hơn về chức năng của những vi sinh vật này, cách chúng giao tiếp với nhau và tương tác với các tế bào của con người, đặc biệt là trong đường ruột.

Ông Pendlebury nhận định kiến thức về hệ vi sinh vật đường ruột hoàn toàn xứng đáng được nhận giải Nobel.

Trong đó, tiến sĩ Jeffrey Gordon, giáo sư của Đại học Washington ở St. Louis, là nhà tiên phong trong lĩnh vực này.

Vị giáo sư dẫn đầu các công trình nghiên cứu cho thấy hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người, cụ thể là tình trạng suy dinh dưỡng vốn đang diễn ra cho gần 200 triệu trẻ em trên toàn cầu.

Ông cũng đang bắt tay phát triển những biện pháp can thiệp thông qua thực phẩm nhằm cải thiện sức khỏe đường ruột.

Những nghiên cứu đột phá vẫn chờ giải Nobel - Ảnh 3.

Giải mã ADN thế hệ kế tiếp được cho xứng đáng nhận giải Nobel

ảnh: reuters

Giải mã ADN thế hệ kế tiếp

Một trong những ứng viên thường được nhắc đến cho giải Nobel là dự án lập bản đồ bộ gien người, công trình bắt đầu năm 1990 và hoàn thành năm 2003.

Công trình này đòi hỏi sự hợp tác của hàng ngàn nhà nghiên cứu đến từ Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Trung Quốc.

Theo giới chuyên gia, dự án bản đồ bộ gien người mang đến ảnh hưởng sâu rộng cho nhiều lĩnh vực như sinh học, y học và những ngành khoa học khác. Tuy nhiên, một lý do mà dự án này có thể chưa được vinh danh tại giải Nobel là số lượng người tham gia quá lớn.

Theo di chúc của ông Alfred Nobel năm 1895, giải thưởng chỉ có thể trao cho tối đa 3 cá nhân cho mỗi hạng mục.

Tin liên quan

Giải Nobel Y sinh gọi tên nghiên cứu microRNA

Giải Nobel Y sinh gọi tên nghiên cứu microRNA

Giải thưởng Nobel về Y sinh năm 2024 đã được trao cho hai nhà khoa học Victor Ambros và Gary Ruvkun vì phát hiện ra microRNA và vai trò của nó trong quá trình điều hòa gien sau phiên mã.

Nobel Vật lý 2024 vinh danh lĩnh vực máy học, công nghệ mở đường cho AI

Nobel Hóa học 2024 vinh danh những công trình về protein

Khám phá thêm chủ đề

giải nobel phát minh đột phá máy tính lượng tử bệnh xơ nang bệnh béo phì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận