Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Mân Thái, còn mãi hồn biển nơi phố thị

Đệ nhất view...

Nép mình bên bờ biển dưới chân núi Sơn Trà, làng chài Mân Thái là 1 trong 2 làng chài cổ còn "sót lại" một cách kỳ diệu trước làn sóng đô thị hóa như vũ bão của Đà Nẵng.

Lịch sử 300 năm lập làng chứng kiến không biết bao biến thiên từ ranh giới đến tên gọi, nhưng Mân Thái vẫn giữ được nếp sống, cung cách sinh hoạt đậm chất làng biển xưa.

Làng chài Mân Thái nằm trong lòng thành phố biển Đà Nẵng sầm uất nhưng vẫn giữ được nét bình dị xa xưa ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhiều tài liệu ghi chép, Mân Thái được hình thành từ những lưu dân làng Nga Mỹ (Nga Sơn, Thanh Hóa) di cư theo tiến trình Nam tiến của các triều vua để khai hoang lập ấp.

Với vị trí nằm trong vịnh biển nhỏ, gần những gành rạn cạnh bán đảo Sơn Trà dồi dào hải sản, bao đời qua cư dân làng Mân Thái vẫn lấy nghề chài lưới làm kế sinh nhai.

Những con tàu đánh cá của ngư dân Mân Thái thả neo sau một đêm đánh bắt hải sản ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhiều lần ghé thăm và trải nghiệm tại các địa điểm Đà Nẵng nhưng lần đến thành phố biển vào đầu tháng 8 vừa qua, anh Lê Nam Hải (du khách đến từ TP.HCM) đã không khỏi bất ngờ khi đứng giữa bãi biển Mân Thái.

Phong cảnh hữu tình của bãi biển Mân Thái khiến du khách mê mẩn ẢNH: HOÀNG SƠN

"Đà Nẵng có những 'từ khóa hot' như: bán đảo Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê..., nhưng ít ai biết rằng nằm giữa 2 từ khóa đó là làng chài Mân Thái vừa có phong cảnh đẹp, ẩm thực đặc sắc vừa đậm dấu ấn lịch sử.

Trong ánh chiều tà, được đắm mình vào nước biển xanh biếc ở Mân Thái, phóng tầm mắt về bán đảo Sơn Trà ngắm tượng Quán Thế Âm (chùa Linh Ứng) rồi đưa mắt ngắm những tòa nhà chọc trời, hiện đại, với tôi không có gì tuyệt vời hơn…", anh Hải chia sẻ.

Hướng nhìn rừng Sơn Trà, hướng còn lại nhìn về phố xá đô hội, làng chài Mân Thái như nằm giữa 2 thế giới: một yên bình, hoang sơ và một sôi động, hiện đại ẢNH: HOÀNG SƠN

Làng biển Mân Thái được du khách yêu mến gọi tên "đệ nhất view". Không phải nơi nào cũng sở hữu vị trí đắc địa khi gần trung tâm thành phố, nằm cạnh Mỹ Khê – bãi tắm đẹp nhất hành tinh lại gần núi rừng Sơn Trà đa dạng sinh học – nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Đà Nẵng.

Làng chài Mân Thái là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động nghệ thuật tương tác tốt với du khách ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Mân Thái - kim cổ giao hòa

Mùa hè năm nay, trong khuôn khổ lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025, ngành du lịch TP.Đà Nẵng đã chọn bãi cát phía trước làng chài Mân Thái để làm không gian của nghệ thuật sắp đặt chủ đề Câu chuyện làng chài. Lấy cảm hứng từ đời sống ngư dân, 4 cụm nghệ thuật trải dài dọc bãi biển tái hiện sinh động ký ức làng biển.

Đoàn tàu đánh cá trở về bãi biển Mân Thái vào mỗi sớm mai ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Hình ảnh đàn cá, thuyền vượt sóng, lu sành, thúng mẹt, mái chèo… cùng vườn bích họa đã biến bãi cát làng chài thành bức tranh đời sống ngư dân sống động.

Biển Mân Thái sôi nổi hoạt động vào mỗi buổi sáng ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Sự giao hòa kim – cổ của làng chài Mân Thái là nét độc đáo mà không phải làng biển nào ở dải đất miền Trung cũng có được. Ở cạnh những tòa cao ốc và phố phường tấp nập, làng vẫn giữ nếp sống bình dị mà chợ phiên hải sản mỗi sáng là một điển hình.

Muốn trải nghiệm chợ, du khách phải dậy từ 4 giờ sáng, tìm đến bãi cát dưới chân núi Sơn Trà.

Giữa đô thị sầm uất như Đà Nẵng vẫn có cảnh làng chài bình dị, đẹp đến nao lòng ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Đến nơi có ánh đèn pin lập lòe, nghe thấy tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy nổ của đoàn thuyền cập bờ..., đó chính là nơi họp chợ sớm Mân Thái. Các mẹ, các chị đội nón lá bày bán tôm, mực, cá cơm, cá nục… tươi xanh. Người bán chân chất còn người mua thì vui vì hải sản vừa ngon vừa rẻ. Chợ giữa phố mà dung dị đến lạ.

Chợ cá Mân Thái đậm chất đặc trưng của làng chài xứ Quảng xưa ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Chợ cá Mân Thái dần trở thành điểm hẹn của những ai yêu thích khám phá đời sống bản địa, hay đơn giản là muốn tận hưởng làn gió sớm cùng khoảnh khắc bình minh yên ả bên biển.

Khoảng 7 giờ sáng, phiên chợ khép lại, nhường chỗ cho nhịp sống hối hả và bước chân tấp nập của du khách.

Khung cảnh nhộn nhịp tại chợ cá Mân Thái vào mỗi buổi sáng sớm ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Họ tìm đến để nghỉ ngơi trong những khách sạn ven biển sang trọng, thưởng thức hải sản tươi rói vừa đánh bắt, hay thong dong trên bãi cát ngắm những chiếc thuyền thúng nằm yên như đang chờ chuyến ra khơi mới.

Ngư dân làng chài Mân Thái với tính cách chân chất đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Ngay gần đó, du khách có thể check-in tại con phố bích họa dài gần nửa cây số, trải nghiệm lưu trú homestay, tham gia tour du lịch tín ngưỡng dân gian và ghé mua những đặc sản từ làng nghề truyền thống.

Ông Huỳnh Văn Mười tâm huyết với những di sản của làng chài ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Huỳnh Văn Mười, 57 tuổi, người am tường và trân quý di sản của làng chài Mân Thái, đã dành tâm huyết biến căn nhà nhỏ ven biển thành một "bảo tàng tại gia" đặc biệt.

Với ông, đó là cách để níu chân du khách, để họ không chỉ ghé qua mà còn lắng lại, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa làng chài.

Chế biến nước mắm truyền thống tại làng chài Mân Thái ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong vòng 1 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của những người yêu biển và muốn nghe câu chuyện về đời sống ngư dân.

Trong căn nhà của mình, ông Mười còn thiết kế không gian riêng để gìn giữ hương mắm nhĩ truyền thống, trở thành trải nghiệm khó quên cho nhiều vị khách.

"Làn sóng đô thị hóa vô tình 'bỏ quên một phần' đã tạo nên một Mân Thái giao hòa giá trị kim – cổ đặc trưng. Còn tôi, chỉ góp một chút sức để người dân và du khách nhớ về làng chài", ông Mười trải lòng.