Những 'ngựa chiến' hâm nóng LHP Kim Mã 2021

Trong một bài viết đánh giá về đạo diễn Jun Li và tác phẩm lấy đề tài xã hội Drifting của anh hồi đầu năm nay, trang Cinema Escapist (trang chuyên bình phim) có nhận xét rằng, trong vòng 6 năm trở lại đây, điện ảnh Hồng Kông đang "lột xác" với một làn sóng đạo diễn trẻ nhưng lại có cách nhìn sâu sát về đời sống. Phim Drifting kể về cuộc đời một người đàn ông (Ngô Trấn Vũ đóng) sau khi ra tù tại khu Sham Shui Po (Hồng Kông). Phim dựa trên sự kiện ngoài đời thực vào năm 2012, đào sâu vào cuộc sống của người dân tại khu dân cư này. Phim nhận hầu hết các đề cử quan trọng như Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc tại LHP Kim Mã năm nay.

4 diễn viên trong phim đều nhận được đề cử về diễn xuất, bao gồm đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc cho Ngô Trấn Vũ, tài tử Tạ Quân Hào nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc, Will Or nhận đề cử đồng hạng mục và Lý Lệ Trân được gọi tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Cũng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên Kha Chấn Đông, đóng trong phim Moneyboys cũng được gọi tên.





3 tác phẩm Đài Loan khác cũng "hâm nóng" đường đua LHP Kim Mã 2021 bao gồm The Soul của Trình Vĩ Hào, The Falls của Chung Mạnh Hoành (chỉ đạo phim Dương Quang Phổ Chiếu - 2019, thắng giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất cũng tại LHP này) và Till We Meet Again của Cửu Bả Đao. Cả 3 phim đều tranh giải Phim xuất sắc. LHP Kim Mã sẽ thông báo kết quả chung cuộc vào ngày 27.11 tới ở Đài Bắc.