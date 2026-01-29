Ở vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 - cúp THACO, có những người không ghi bàn nhưng luôn "có mặt đúng lúc". Không thi đấu nhưng luôn đến trước giờ bóng lăn.

Những người đến sớm, về muộn giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam

Từ sáng sớm đến khi sân vãn người, các tình nguyện viên đến từ Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (COFER) lặng lẽ dựng nên nhịp vận hành của giải. Từ tổ chức đến hậu cần, từ công tác mặt sân đến công tác ngoài sân bóng,... chỉn chu, kỹ lường từng khâu nhỏ.

Khi bóng lăn, những tình nguyện viên này phải đội nắng đội gió ngồi trực bóng ở đường biên, nhưng không một lời than vãn.

Nhiều tình nguyện viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (COFER) đội nắng trực bóng trong các trận đấu ẢNH: VÕ HIẾU

Với một sinh viên năm nhất như Nguyễn Trí Nhân, lần đầu tham gia công tác tình nguyện tại một giải đấu lớn, trải nghiệm ở một giải bóng đá sôi động dành cho sinh viên không chỉ một niềm vui, mà còn là bài học về trách nhiệm và sự trưởng thành khi "bước vào guồng" làm việc thật.

Chàng sinh viên năm nhất Nguyễn Trí Nhân cảm thấy hạnh phúc khi được cống hiến sức trẻ cho giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 - cúp THACO ẢNH: VÕ HIẾU

Còn với Hà Kiều Anh, từng làm giải cho trường nhưng đây lần đầu góp mặt ở một sân chơi quy mô, điều đáng nhớ lại nằm ở tính kỷ luật, cách tổ chức và những kỹ năng hậu cần có thể mang theo sau mùa giải.

Hà Kiều Anh chia sẻ nếu có cơ hội làm tình nguyện viên lần nữa thì vẫn sẽ tiếp tục đăng ký tham gia nữa ẢNH: VÕ HIẾU

Khép lại vòng loại ở khu vực TP.HCM cũng là lúc tạm chia tay các tình nguyện viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (COFER), để giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 - cúp THACO tiếp tục hành trình VCK ở Nha Trang với những gương mặt tình nguyện viên mới. Nhưng dù ở sân nào, màu áo nào, tất cả vẫn chung một mục đích là góp phần để giải đấu vận hành trọn vẹn, chuyên nghiệp và giàu tinh thần thể thao.

Xin cảm ơn các tình nguyện viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (COFER) đã lặng lẽ góp sức, để vòng loại khu vực TP.HCM của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 Cúp Thaco trở thành một chặng đường đáng nhớ.