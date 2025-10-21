Những người giữ bình yên ở Bãi Sau

Giữa mênh mông sóng nước, họ lặng lẽ làm những việc nhỏ nhưng mang lại bình yên cho người dân và du khách.

Lá chắn trên bãi biển

Bãi Sau là một trong những bãi biển đông nhất thành phố, mỗi năm đón hàng trăm ngàn lượt khách. Có những thời điểm, dưới làn nước xanh và bãi cát trắng ẩn chứa nhiều ao xoáy nguy hiểm, nơi các tai nạn đuối nước từng xảy ra.

Đội trưởng Lê Tấn Nghĩa (ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên đội cứu hộ ẢNH: NGUYỄN LONG

Suốt 15 năm qua, những người đàn ông mặc áo đỏ của đội cứu hộ Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên vẫn ngày ngày canh biển. Họ chia ca trực từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều, luôn sẵn sàng ứng cứu người gặp nạn.

Đội trưởng Lê Tấn Nghĩa, người có hơn 15 năm kinh nghiệm, cho biết: "Biển đẹp nhưng không bao giờ an toàn tuyệt đối. Mỗi mùa du lịch, đội đều phải căng mình túc trực. Mỗi người cứu được dù chỉ một sinh mạng cũng là niềm vui lớn".

Cùng với anh Nghĩa, các thành viên như anh Trần Văn Kiên, Vy Trung Hiếu, Nguyễn Văn Nhi… đã cứu thành công hàng trăm trường hợp bị sóng cuốn, lọt vào vùng nước xoáy. Nhiều năm liền, đội được chính quyền khen thưởng vì thành tích cứu người.

Phổ biến kỹ năng sống trong cộng đồng

Không dừng lại ở công việc cứu nạn, đội cứu hộ Bãi Sau còn mở lớp dạy bơi biển miễn phí cho người dân và du khách, một sáng kiến được cộng đồng mạng khen ngợi. "Việc này giúp người học biết bơi, biết cách tự ứng phó khi gặp sóng và dòng chảy, từ đó giảm tai nạn đáng tiếc", anh Nghĩa chia sẻ.

Khóa dạy bơi biển dành cho người dân và du khách ẢNH: NGUYỄN LONG

Lớp học được tổ chức từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, sáng từ 7 - 9 giờ và chiều từ 15 - 17 giờ, do các cứu hộ viên đứng lớp. Học viên được hướng dẫn bơi cơ bản, nhận biết vùng nước nguy hiểm, cách xử lý khi gặp người đuối nước. Ai có thời gian rảnh đều có thể tham gia, hoàn toàn miễn phí.

Anh Trần Minh Tân (ở P.Tam Thắng) cho biết: "Tôi biết đến lớp học qua mạng xã hội. Chỉ sau hai buổi, tôi đã biết nổi và không còn sợ xuống biển nữa. Các anh dạy rất tận tình". Hoàng Thanh Trang (24 tuổi, nhân viên văn phòng) cũng chia sẻ: "Trước đây tôi học bơi ở hồ nhưng vẫn sợ biển. Nhờ các anh ở đội cứu hộ dạy, sau ba ngày tôi đã biết đứng nước. Giờ tôi tự tin khi tắm biển".

Nhiều học viên sau khóa học đã gửi thư cảm ơn đội cứu hộ. Anh Đỗ Đức Hoàng xúc động viết rằng "khóa học không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp tôi có kỹ năng bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi gặp nạn". Còn chị Nguyễn Thị Châu chia sẻ: "Nhờ các anh Kiên, Nhi, Nghĩa tận tình chỉ dạy, tôi đã vượt qua nỗi sợ nước và tự tin hơn khi ra biển".

Một trong những lá thư cám ơn đội cứu hộ ẢNH: NVCC

Những lá thư viết tay, nét chữ mộc mạc nhưng chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Cư dân mạng xúc động chia sẻ hình ảnh các học viên gửi thư cảm ơn đội cứu hộ - những người không chỉ cứu người giữa sóng dữ mà còn âm thầm gieo tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng. "Không chỉ dạy bơi, họ dạy cách sống bình tĩnh, kiên cường trước thử thách", một tài khoản bình luận.

Theo UBND P.Tam Thắng, đây là mô hình mang ý nghĩa xã hội lớn, góp phần trang bị kỹ năng sinh tồn cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Giữ cho biển luôn xanh, sạch

Sau giờ trực, các thành viên đội cứu hộ lại cùng nhau dọn rác bãi biển. Bắt đầu từ năm 2025, họ phối hợp cùng công ty đưa vào sử dụng xe sàng cát tự động, thiết bị thu gom rác như túi ni lông, vỏ dừa, vỏ chai... lẫn trong cát, rồi trả lại bãi cát sạch sẽ.

Ngoài cứu nạn, đội còn thu gom rác ở Bãi Sau ẢNH: NGUYỄN LONG

Vào mùa mưa, rác ngoài khơi trôi dạt vào bờ hàng trăm tấn, sau ca trực, đội cứu hộ lại xắn tay áo thu gom đến khuya. "Ban đêm, bãi vắng người, dọn rác nhanh hơn. Anh em xem việc này như một phần trách nhiệm với biển", anh Nghĩa cho biết.

Những hình ảnh đội cứu hộ dạy bơi, dọn rác được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về mưa tim, nhiều người rủ nhau sắp xếp thời gian tham gia làm sạch bãi biển.