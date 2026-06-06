Người làm nội dung trên các nền tảng theo lĩnh vực chuyên môn hẹp sẽ dễ thành công hơn

Chia sẻ tại hội thảo "Tái thiết niềm tin và định hình sự chú ý trong kỷ nguyên AI", do Mạng lưới Quan hệ công chúng (VNPR) và GPHGroup tổ chức, diễn ra tại TP.HCM hôm 5.6, ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng AI đang tạo ra những chuyển đổi mang tính cách mạng, trong đó có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực.

"Điều đáng báo động là nhiều hình ảnh, giọng nói, video do AI tạo ra đang khiến độc giả hiểu nhầm vấn đề, gây ra những nhận thức lệch lạc trong xã hội. Công chúng bị bủa vây bởi thông tin, ranh giới giữa thực và ảo ngày càng mờ nhạt", nhà báo Trần Trọng Dũng nhận định.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu đề dẫn tại Hội thảo "Tái thiết niềm tin và định hình sự chú ý trong kỷ nguyên AI", diễn ra tại TP.HCM hôm 5.6.

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Thời đại của kinh tế tín nhiệm

Chia sẻ với quan điểm của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nội dung số Báo Thanh Niên, nêu thực trạng mỗi ngày, AI tạo ra hàng triệu nội dung, mạng xã hội bùng nổ giúp ai cũng có thể phát sóng và xuất bản khiến tin giả lan truyền nhanh hơn tin thật. Hệ quả là sự chú ý của công chúng bị phân tán, khó nắm bắt. Nhà báo Trọng Phước phân tích: thuật toán mới của các nền tảng đang thưởng cho sự tin cậy được xây dựng quanh ba trụ cột giá trị là: chuyên môn; dữ liệu gốc và tính xác thực.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nội dung số Báo Thanh Niên chia sẻ tại hội thảo ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nhà báo Trọng Phước cũng nêu quan điểm: "Báo chí đang đổi vai từ người đưa tin sang người xác thực thông tin. Doanh nghiệp phải 'đoạn tuyệt' với PR thông cáo khoe mẽ, chuyển sang cung cấp dữ liệu bên thứ nhất, nghiên cứu độc quyền và góc nhìn chuyên gia để tái thiết niềm tin và định hình sự chú ý của công chúng".

Nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, cũng cho rằng trong thời buổi công chúng đã bị "bội thực" thông tin, xu hướng của các tòa soạn như Tuổi Trẻ là tập trung vào chất lượng tin tức hơn là chạy theo số lượng. Báo chí không nên dừng lại ở việc thu hút lượt truy cập mà cần tập trung kiến tạo sự gắn kết thông qua nội dung chất lượng, góc nhìn độc bản và trách nhiệm với cộng đồng.

"Trong kỷ nguyên AI, khi tin giả có thể thao túng, làm hoang mang cộng đồng thì niềm tin là giá trị cốt lõi để giữ bạn đọc ở lại", nhà báo Lê Xuân Trung nhấn mạnh.

Chỉ cần người làm nội dung thật và hay, sớm muộn gì cũng sẽ tiếp cận được cộng đồng phù hợp

Từ góc nhìn của nền tảng mạng xã hội, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, cho rằng AI đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức. Mỗi tòa soạn, nhà sáng tạo nội dung sẽ có cách thích ứng khác nhau.

Tuy nhiên, đại diện TikTok nhận định những người làm nội dung theo lĩnh vực chuyên môn hẹp sẽ thành công. "Chỉ cần người làm nội dung thật và hay, sớm muộn gì cũng sẽ tiếp cận được cộng đồng phù hợp, có giá trị. Thuật toán của các nền tảng như TikTok đang được thiết kế để tái cấu trúc mô hình phát triển bền vững này", ông Lâm Thanh lưu ý. Ông Nguyễn Lâm Thanh cũng nhấn mạnh đến yếu tố tử tế đối với người làm nội dung như một chìa khóa quan trọng của sự thành công.

Nhà báo Lê Quang Đức – Thư ký Tòa soạn, Trưởng ban Giải trí Znews cũng chia sẻ tại hội thảo các kinh nghiệm của nhiều tòa soạn báo lớn trên thế giới cũng như việc báo chí cần được nhìn nhận như một thành tố của ngành công nghiệp văn hóa.



