Những người lính trẻ đội mưa sửa nhà rông, vá lại đường

Sửa mái nhà rông

Dưới cơn mưa tầm tã do ảnh hưởng của bão số 3, hàng chục chiến sĩ của Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) vẫn kề vai vác những thân gỗ lớn rồi xếp lại thành đống. Đây là những trụ cột chính của nhà rông thôn Đăk Sinh, xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc H.Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Cán bộ, chiến sĩ tham gia sửa nhà rông thôn Đăk Sinh

Những chiến sĩ trẻ sửa lại tuyến đường lên khu sản xuất tại thôn Tê Pen ẢNH: ĐỨC NHẬT

Vài tháng trước, sau trận mưa lớn kèm theo giông lốc, nhà rông thôn Đăk Sinh bị tốc mái. Đối với người đồng bào Xơ Đăng, nhà rông không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, mà còn là trái tim của cả cộng đồng. Từ ngày mái nhà rông bị hư hỏng, hoạt động sinh hoạt của thôn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Thôn có 28 hộ với 114 nhân khẩu thì hơn nửa là người già, trẻ nhỏ. Đa số thanh niên của thôn đã đi làm ăn xa. Dù rất muốn sửa lại nhà rông nhưng không đủ sức, người dân thôn Đăk Sinh chỉ còn biết thở dài.

Giữa tháng 7 vừa qua, Trung đoàn 24 đã triển khai công tác dân vận và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại xã Kon Đào. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được cử đến xã Kon Đào cùng ăn, cùng ở để hỗ trợ người dân sửa đường, cải tạo vườn tạp, dọn dẹp vệ sinh…

Chứng kiến cảnh nhà rông tốc mái, xuống cấp, Trung đoàn 24 đã cử 35 chiến sĩ tham gia sửa chữa nhà rông. Không chỉ vậy, do khu vực nhà rông khá hẹp, thiếu không gian để người dân trong thôn tổ chức các lễ hội, nghi thức cúng tế, các chiến sĩ đã được huy động san lấp, mở rộng mặt bằng xung quanh nhà rông.

Bà Y Xa, Trưởng thôn Đăk Sinh, cho biết thanh niên trong thôn đã đi làm ăn xa gần hết. Mùa này chỉ còn người già, trẻ nhỏ nên nhiều công việc chung của thôn không thể huy động được sức người. Nhờ có sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24, mái nhà rông của thôn sẽ được sửa sang lại. Khuôn viên xung quanh nhà rông cũng được mở rộng ra để dân làng có thể tổ chức những lễ hội, nghi lễ một cách thoải mái, con trẻ cũng có thêm sân chơi để chạy nhảy, vui đùa.

Vá lại tuyến đường huyết mạch

Vào mùa mưa, con đường ra khu sản xuất của thôn Tê Pen (xã Kon Đào) gần như tê liệt. Mưa xuống là trơn trượt, bùn ngập bánh xe. Những ổ gà, ổ voi biến thành ao nước giữa đường cản trở việc đi lại. Người dân nơi đây, phần lớn là đồng bào Xê Đăng, hằng ngày vẫn bì bõm đẩy xe, gùi hàng, lội bộ qua quãng đường gập ghềnh để lên nương rẫy canh tác, sản xuất.

Giữa cơn mưa, những người lính vẫn tiếp tục công việc để hỗ trợ người dân

Những người lính trẻ của Trung đoàn 24 tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 tại xã Kon Đào

Trước thực trạng đó, Trung đoàn 24 đã triển khai lực lượng dân vận, quyết tâm mở lại tuyến đường huyết mạch dài hơn 8 km nối các khu dân cư với vùng sản xuất. Không máy móc, không thiết bị hiện đại, những con đường ấy được sửa sang từ chính đôi tay và ý chí của những người lính trẻ.

Dưới những cơn mưa rả rích đầu mùa, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đội mưa cuốc đất, xúc đá, san nền, bạt dốc. Bùn đất văng đầy áo quần nhưng không ai bỏ cuộc. Người dân thấy vậy không đứng ngoài, họ cùng góp công, góp sức, hiến đất, phá bỏ tường rào, chung tay mở lối cho bản làng.

Sau nhiều ngày miệt mài, tuyến đường mới dần thành hình, mặt đường được san bằng, trải đá chắc chắn, hai bên sạch sẽ. Việc làm đường không chỉ giúp bà con nhân dân thuận lợi trong tham gia sản xuất, mà còn góp phần cải thiện điều kiện y tế, giáo dục, thúc đẩy phát triển kinh tế bản làng.

Ông A Vu, Trưởng thôn Tê Pen, cho biết cả thôn có 111 hộ với 458 khẩu. Nhiều năm qua, tuyến đường đất cũng là tuyến đường duy nhất của thôn dẫn lên khu sản xuất, canh tác rộng 80 ha. Vào mùa mưa, việc đi lại, canh tác của người dân bị ảnh hưởng.

"Từ ngày các cán bộ, chiến sĩ về sửa đường, bà con trong thôn vui nhiều lắm. Ai cũng sẵn sàng xắn tay áo lên cùng làm với bộ đội. Các anh em chiến sĩ ở luôn trong thôn để tiện đi lại, làm việc nên dân làng cũng thường ghé qua thăm hỏi. Thương các anh bộ đội nên người dân đi rừng, đi rẫy về hay ghé lại cho măng rừng, hoa chuối hay hoa quả hái trên vườn", ông A Vu kể.

Với Trung đoàn 24, hành động ấy không chỉ là một phần trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, mà còn là sự tiếp nối truyền thống "đi dân nhớ, ở dân thương", minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn giữa đại ngàn Trường Sơn.

Trung tá Phạm Văn Thuận, Phó chính ủy Trung đoàn 24, cho biết: "Đơn vị thường xuyên triển khai công tác dân vận nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, bền chặt giữa đơn vị và địa phương. Thông qua các hoạt động lần này, đơn vị đã cụ thể hóa chủ trương giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thoát nghèo bền vững, hỗ trợ địa phương hoàn thiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới".

"Chiến dịch năm nay cũng ghi dấu bằng chương trình "Áo ấm trao đi - Tình thương ở lại" với hơn 1.500 bộ quần áo và đồ dùng học tập được trao miễn phí cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo. Hơn 80 lượt người già và trẻ em được cắt tóc miễn phí, việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa kết nối, sẻ chia sâu sắc", trung tá Phạm Văn Thuận cho biết thêm.

