Những người nước ngoài thích 'vác tù và' ở biển Đà Nẵng

Cuối tháng 2.2025, nhóm người nước ngoài quốc tịch Thụy Điển tiếp tục đến Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để bàn giao nhiều vật liệu nổ, do cả nhóm tình nguyện rà tìm được ở bãi biển Đà Nẵng. Số vật liệu nổ giao nộp lần này gồm 3 viên đạn và một số vật sắc nhọn. Nhóm người tình nguyện này gồm các ông Lars Sima, Mats Karlsson (cùng 55 tuổi) và Roger Berg (48 tuổi). Họ được người dân địa phương, du khách thường xuyên đến biển Đà Nẵng quen mặt bởi không xa lạ gì với những công việc tình nguyện thời gian qua.

3 người Thụy Điển đến công an phường giao nộp 3 viên đạn tìm được ẢNH: NGUYỄN TÚ

3 viên đạn giao nộp sáng 25.2 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ông Lars Sima đến VN chọn khu vực biển Đà Nẵng (P.Mỹ An) để sinh sống. Hằng ngày, khi tắm biển và đi dạo, nghỉ ngơi trên bãi cát, thỉnh thoảng phát hiện một số vật sắc nhọn, có khả năng làm bị thương người dân, du khách.

Các ông Lars Sima, Mats Karlsson và Roger Berg (từ trái sang) thường xuyên rà tìm được các vật sắc nhọn để bàn giao cho địa phương ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ban đầu nhặt các vật nhọn vứt thùng rác, nhưng khi phát hiện có cả một số vật liệu nổ như viên đạn, ông Lars Sima sợ gây nguy hiểm cháy nổ nên liên hệ Công an P.Mỹ An để nhờ bàn giao cho lực lượng quân đội xử lý. "Trước đây, tôi nắm được thông tin công an địa phương kêu gọi cộng đồng trong việc thu gom vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm. Cho nên, tôi kêu gọi thêm 2 người bạn đồng hương trong quá trình tắm biển nếu phát hiện những vật như thế thì giao nộp cho cơ quan chức năng địa phương", ông Lars Sima chia sẻ.

Nhóm tự trang bị máy rà tìm ẢNH: NGUYỄN TÚ

Dần dần, nhóm ông Lars Sima tự bỏ tiền mua máy dò kim loại, tận dụng thời gian rảnh để dò tìm vật liệu nổ, vật sắc nhọn ở bãi biển. Công việc tình nguyện của nhóm này đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng người nước ngoài đang tạm trú, làm việc ở khu vực biển Đà Nẵng.

"Tôi đã nhiều lần đến VN và thường chọn biển Đà Nẵng để sinh sống lâu dài. Ở đây không chỉ có món ăn phong phú mà còn có bãi biển rất đẹp, môi trường trong lành, nên mỗi du khách càng thấy cần góp phần làm sạch bãi biển, đóng góp cho môi trường địa phương", ông Lars Sima nói.

Rà tìm kim loại ở biển Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo Công an P.Mỹ An, thời gian qua, nhóm của ông Lars Sima đã kiên trì rà tìm, thu gom và bàn giao cho cơ quan chức năng hàng trăm vật sắc nhọn, mảnh chai, vỏ lon, trong đó có nhiều viên đạn nằm dưới lớp cát tại các bãi biển du lịch.