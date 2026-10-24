Những người thầm lặng phía sau cuộc đại chuyển mình của Phú Quốc trước thềm APEC

Cả đời gắn với thuyền thúng câu mực, bỗng trở thành "tỉ phú"

Bên hông một công trường đang đổ móng, có một ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhắn, sạch sẽ, ngăn nắp là nhà của vợ chồng ông Lê Hồng Phú, Tổ dân phố 6, An Thới (đặc khu Phú Quốc). Cách đó chừng một cây số là Bãi Đất Đỏ, nơi Trung tâm Hội nghị APEC 2027 đang thành hình mái 13 nhịp sóng.

Ông Phú kể, gia đình ông có 3 lần trong diện thu hồi đất để xây dựng dự án phục vụ APEC. Trái với tâm lý thường gặp ở những cuộc giải phóng mặt bằng, ông Phú lúc nào cũng cười - nụ cười hào sảng, tự nhiên, thuần hậu của người miền biển.

Người dân sẵn sàng nhường đất mở đường cho Phú Quốc đổi thay

Tổ dân phố 6 - nơi gia đình ông đang ở - thành khu tái định cư cho chính những hộ phải di dời để nhường chỗ cho các dự án APEC. Theo ông, các hộ dân trong tổ đều vui vẻ chấp thuận, không ai thắc mắc về phương án hay giá cả đền bù. "Đã có quy định chung rồi, cứ vậy thực hiện thôi".

Để hiểu vì sao người đàn ông ấy cười được, phải quay lại với chiếc thuyền thúng. Cả đời ông Phú gắn với nó: đi câu mực, đánh cá gần bờ. Thời trai trẻ, ông cùng thế hệ mình đi làm thuê cho các chủ tàu, lênh đênh ròng rã cả tháng trời ngoài khơi.

Luật ăn chia khi ấy rất gọn. Chủ tàu bỏ nhiên liệu, bỏ thực phẩm. Người lao động bỏ sức. Đánh bắt được bao nhiêu, trừ chi phí ban đầu, chia theo tỷ lệ: chủ tàu 60, người đi bạn (còn gọi là “bạn thuyền”) 40 .

Bốn phần mười của một chuyến biển. Và bốn phần mười ấy còn phụ thuộc vào con nước, vào luồng cá, vào việc trời có cho đi hay không. Có đợt cá đầy khoang tàu. Cũng có đợt ra biển rồi về tay không.

Những lần nhường đất đã làm thay đổi phép tính đó. Khoản đền bù lần đầu, ông Phú không tiêu. Ông mua một mảnh đất bên Rạch Giá, hiện cho thuê kinh doanh. Lần thứ hai, nhận về hơn 10 tỉ đồng, ông tiếp tục mua một khu đất khác ở Phú Quốc, phần còn lại gửi tiết kiệm ngân hàng.

Từ một người đi biển ăn chia bốn phần, ông thành người có tài sản sinh lợi mỗi tháng. Ông thôi đi biển. Ở nhà nghỉ ngơi, mở một quầy tạp hóa bán lai rai, "cũng đủ có đồng ra đồng vào cho vui".

Ngồi nhìn những công trình đang mọc lên quanh An Thới, ông nhớ Bãi Đất Đỏ của hai mươi năm trước: ruộng, đồi keo, rừng bạch đàn. Dân cư thưa. Cả vùng sống dựa vào biển.

"Có hạ tầng, cuộc sống người dân nâng lên rất nhiều. Thế hệ con cháu tui, chúng đâu có theo nghề cá nữa, đều đi làm dịch vụ du lịch, kinh doanh nhà hàng… Đỡ vất vả mà thu nhập ổn định", ông nói.

Những người gửi niềm tin vào tương lai Phú Quốc

Cách đó không xa, ông Nguyễn Hoàng Nam cũng đang gói ghém. Ông đến Phú Quốc năm lên chín. Hơn ba mươi năm, đủ để mọi thay đổi của hòn đảo này trở thành ký ức riêng của một người.

Khi nhà ông nằm trong diện giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các khu nghỉ dưỡng quốc tế, gia đình ông thuộc nhóm bàn giao đất sớm nhất.

"Gắn bó với Bãi Đất Đỏ bao nhiêu năm, khi phải chuyển đi, gia đình tôi cũng có nhiều tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến những thay đổi của Phú Quốc trong tương lai, tôi tin đây là điều cần thiết để con cháu sau này có thêm cơ hội phát triển", ông Nam nói.

Không phải người dân nào cũng hình dung được quy mô của những gì sắp diễn ra trên mảnh đất mình vừa rời. Điều họ hình dung được cụ thể hơn: việc làm, thu nhập, và một cuộc sống khá hơn cho con cái.

Phần việc còn lại thuộc về những người đến sau - những người sẽ dựng công trình trên chính mảnh đất ấy.

Hàng nghìn người “chạy đua” trên công trường APEC

Mưa tầm tã trên Nam đảo hàng tháng trời. Trên nền tuyến đường sắt đô thị nhẹ đầu tiên của Phú Quốc, một tốp người vẫn đứng đó, lắp ray. Nước chảy thành dòng trên áo. Thanh ray trơn và lạnh. Mỗi mối nối vẫn phải vào đúng vị trí của nó, không xê dịch, cho dù mưa hay không mưa.

Một trong những người đứng đó là ông Văn Ninh Sơn. Ông lớn lên ở Quảng Trị, vùng đất vốn nổi tiếng khắc nghiệt. Ông tưởng mình đã biết thế nào là thời tiết. Rồi ông ra Phú Quốc. "Hơn hai tháng ở Phú Quốc, hết nửa số ngày đều mưa. Quần áo tôi ướt sũng sau những ngày mưa kéo dài, phải dùng máy sấy liên tục mới kịp mặc hằng ngày. Còn những ngày nắng thì cũng rất gay gắt", ông kể.

Hai tháng đầu tiên trên đảo, hình ảnh đọng lại trong ông không phải công trường mà là chiếc máy sấy chạy suốt đêm, để sáng ra có bộ quần áo khô mà mặc vào ca.

Công nhân đội mưa gấp rút thi công tuyến đường tàu điện LRT

Mưa không chỉ làm ướt người. Mưa làm đứt việc - nhất là các hạng mục điện và hàn, thứ không chờ được trời tạnh.

Theo ông Sơn, tuyến tàu điện nhẹ LRT thì không được phép chậm. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên trên đảo, và nó sẽ nối sân bay với Nam đảo, nơi diễn ra toàn bộ các hoạt động trọng tâm của sự kiện. Mỗi ngày mưa mất đi là một ngày phải đòi lại từ chỗ khác.

Cách đòi lại rất đơn giản và rất mệt: hễ trời thuận là làm. Có đợt làm xuyên đến sáng. Cứ như vậy, từng thanh ray được đặt xuống, nối dần sân bay với phía nam hòn đảo.

"Không phải ai cũng có cơ hội được xây dựng những công trình quan trọng như thế này. Vì vậy, tôi vẫn thấy 'rất đáng' khi mình có một phần công sức cho sự phát triển của đảo Ngọc", ông Sơn nói.

Nếu ông Sơn là người mới ra đảo, thì chị Cẩm Nhung đã ở đây mười hai năm.

Chị quê Rạch Giá, ra Phú Quốc năm 2014 cùng chồng. Hai vợ chồng dựng được một cuộc sống ổn định trên đảo nhờ chính những công trường mọc lên quanh mình. Khi nghe tin các dự án phục vụ APEC 2027 cần người, chị đăng ký - dù biết sẽ cực hơn công việc cũ.

Chị hiện thi công khu nhà ga VIP, một hạng mục của dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. "Nhờ các dự án trên đảo mà gia đình tôi có công việc, thu nhập ổn định hơn. Khi có cơ hội tham gia xây dựng những công trình phục vụ sự kiện, tôi cũng muốn góp một phần công sức vào sự phát triển của Phú Quốc, nơi gia đình đã gắn bó suốt nhiều năm qua", chị nói.

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, giữa những ngày mưa, riêng dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc huy động hơn 7.600 công nhân và kỹ sư mỗi ngày.

Tại Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng nhịp làm việc chia 3 ca, 4 kíp - nghĩa là công trường không có giờ nào tắt đèn. Công trình rộng hơn 16 ha, tổng vốn khoảng 21.860 tỉ đồng, khởi công quý IV/2025 và dự kiến hoàn tất phần nội thất trước 31.3.2027.

Ông Huỳnh Nam Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Sun Group vùng miền Nam, cho biết để vừa bảo đảm tiến độ vừa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các công trình APEC 2027, doanh nghiệp và các nhà thầu thi công đã huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tổ chức nhiều mũi thi công song song và phối hợp chặt chẽ với các bên để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

"Có những thời điểm áp lực tiến độ tính bằng từng ngày, nhưng nguyên tắc của chúng tôi rất rõ: Có thể rút ngắn thời gian bằng cách huy động nguồn lực mạnh hơn, tổ chức khoa học hơn, phối hợp nhanh hơn và ứng dụng công nghệ tốt hơn, nhưng không thể rút ngắn bằng cách hạ tiêu chuẩn", ông Thắng nói.

Với quyết tâm từ chủ đầu tư, nhà thầu, hàng nghìn công nhân và sự đồng thuận của người dân, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa kỳ vọng 21 công trình, dự án sẽ về đích đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kiến trúc và tiêu chuẩn tương xứng với tầm vóc APEC.

Toàn cảnh cụm công trình trung tâm Hội nghị và triển lãm kết hợp với Nhà biểu diễn đa năng phục vụ APEC 2027

APEC 2027 mở bước ngoặt mới cho Phú Quốc

Hơn một thập kỷ trước, khi Sun Group đến Phú Quốc, điều doanh nghiệp này nhìn thấy không phải một hòn đảo du lịch nội địa, mà một đối thủ tiềm năng của Bali, Phuket hay Hawaii.

Nhưng tiềm năng không tự thành năng lực cạnh tranh. Theo ông Thắng, Phú Quốc cần một hệ sinh thái du lịch, dịch vụ đồng bộ, cùng hạ tầng đủ sức đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế. Hơn mười năm qua, doanh nghiệp từng bước dựng hệ sinh thái ấy: nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí, cáp treo, công viên chủ đề, show diễn, các công trình biểu tượng.

"Hơn một thập kỷ trước, chúng tôi đến Phú Quốc với niềm tin hòn đảo này có thể sánh vai cùng Bali hay Phuket. Hôm nay, với APEC 2027 và những định hướng chiến lược của Trung ương, Phú Quốc đứng trước cơ hội lớn hơn thế: trở thành cửa ngõ quốc tế, nơi thế giới nhìn thấy một Việt Nam tự tin và vươn mình", ông Thắng chia sẻ.

Ông từng có mặt ở Đà Nẵng mười năm trước, trong quá trình phát triển các công trình phục vụ APEC 2017. Ông đã thấy một lần cách một sự kiện quốc tế kéo hạ tầng của cả một thành phố đi nhanh hơn kế hoạch nhiều năm.

Nên APEC, theo ông, có thể chỉ diễn ra trong vài ngày. Hạ tầng, năng lực kết nối và hình ảnh điểm đến thì còn lại nhiều năm sau đó. Sân bay hoàn thiện sẽ nâng năng lực kết nối quốc tế. Tuyến LRT trở thành phương thức giao thông công cộng hiện đại cho người dân trên đảo. Trung tâm hội nghị tiếp tục đón các đoàn khách MICE. Nhà hát góp phần cho công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm.

Những ngành ấy chính là nơi con cháu ông Phú đang làm việc, sau khi cả một thế hệ rời khỏi thuyền thúng lênh đênh trên biển.