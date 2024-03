Những người trẻ yêu thích bộ môn lặn tiên cá

Theo anh Trần Việt Hưng (30 tuổi), hiện đang làm kinh doanh tại TP.Hà Nội, thành viên của Làng tiên cá, cho biết nhóm này được thành lập từ tháng 9.2023, với 10 thành viên. Các thành viên của nhóm biết nhau khi tham gia một khóa học lặn tại TP.Hà Nội. Anh Hưng cho biết các thành viên trong nhóm cùng có sở thích bơi, lặn và hóa thân thành tiên cá vì thế quyết định thành lập nhóm.

Các thành viên của Làng tiên cá phải tập thể lực thường xuyên mới có thể bơi với chiếc đuôi cá dưới nước NVCC

Anh Hưng cho biết để chơi được bộ môn lặn tiên cá, các thành viên trong nhóm đã phải trải qua quá trình luyện tập vất vả. “Các thành viên phải biết những kỹ năng lặn tự do và có chứng chỉ lặn quốc tế SSI. Chúng mình phải trải qua quá trình rèn luyện những kỹ năng bơi, lặn và cứu hộ, xử lý tình huống dưới nước để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi lặn cùng chiếc đuôi cá đồng nghĩa với việc đôi chân sẽ ở trạng thái bị ép vào nhau nên việc nắm vững được kỹ thuật bơi là rất quan trọng để đảm bảo an toàn", anh Hưng nói.

Một trong những màn lặn tiên cá tuyệt đẹp của thành viên nhóm Làng tiên cá NVCC

Nguyễn Huy Minh (28 tuổi), đang làm việc ở một ngân hàng tại TP.Hà Nội, cho biết thời gian đầu đã gặp khó khăn trong việc học kỹ năng cân bằng áp suất. Theo Minh, kỹ năng này giúp người chơi không bị đau tai khi lặn sâu. Đây cũng được xem là một trong những kỹ năng khó nhất trong quá trình học lặn và bắt buộc người chơi phải tập luyện nhuần nhuyễn để tránh chấn thương.

“Để chơi được bộ môn lặn tiên cá, thì chúng mình cần tập luyện thể lực thường xuyên vì mặc thêm đuôi xuống nước sẽ khá nặng. Đồng thời cần tập luyện các động tác bơi uốn lượn để trông giống với dáng vẻ của tiên cá. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng nếu bạn thật sự đam mê bộ môn này thì nó sẽ trở nên đơn giản”, Minh nói.

Để có thể lặn với chiếc đuôi cá, các thành viên của Làng tiên cá phải tập luyện để lấy chứng chỉ lặn tự do quốc tế SSI NVCC

Chia sẻ lý do tại sao yêu thích bộ môn lặn tiên cá, chị Trương Mỹ Hằng (30 tuổi), đang làm chuyên gia trang điểm tại TP.Hà Nội, cho biết việc được nhìn ngắm không gian đầy màu sắc khi lặn biển giúp có nhiều cảm hứng hơn lúc trở lại làm việc. Bộ môn này còn giúp chị Hằng thư giãn, hòa mình vào dòng nước để quên đi áp lực công việc. Ngoài ra, chị Hằng cũng muốn truyền cảm hứng khám phá thiên nhiên và trang bị cho con trai biết bơi lội - một kỹ năng sinh tồn quan trọng.

“Khi đã có kỹ thuật lặn để đảm bảo an toàn thì phần còn lại là bơi như thế nào cho giống với tiên cá trong các bộ phim nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là ở mức độ giải trí, chụp ảnh, quay video lưu giữ kỷ niệm, còn để hành nghề lặn tiên cá, làm việc trong các thủy cung và trình diễn chuyên nghiệp thì các bạn nên tham gia các khóa học có có cấp chứng chỉ quốc tế về bộ môn này”, chị Hằng chia sẻ.

Nhóm Làng tiên cá mong muốn truyền thông điệp yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển đến người trẻ NVCC

Anh Hưng cho biết ngoài việc được rèn luyện thể lực thì đến với bộ môn này, các thành viên của Làng tiên cá còn được vượt qua giới hạn của bản thân khi có thể lặn sâu từ 10 - 15 m, mà không cần bình dưỡng khí. Ngoài tập luyện ở các hồ bơi tại TP.Hà Nội, nhóm bạn này còn tổ chức du lịch đến những quốc gia như: Philippines, Hàn Quốc… Tại đây, nhóm đã có cơ hội khám phá những vùng biển tuyệt đẹp.

Các thành viên của nhóm Làng tiên cá trong chuyến du lịch Philippines NVCC

“Đến với bộ môn này, mình nhận ra bản thân rất yêu thiên nhiên, khao khát khám phá nét đẹp của đại dương. Hy vọng nhóm sẽ truyền cảm hứng được cho người trẻ nuôi dưỡng tình yêu với biển, từ đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường và các sinh vật đẹp đẽ. Trong đời sống hiện nay, mạng xã hội hay internet đã chi phối rất nhiều hoạt động của con người. Việc tìm một môn thể thao, có thể là lặn tiên cá sẽ giúp bạn kết nối với nhiều người bạn hơn. Chúng ta sẽ tìm được giá trị tình cảm, sự gắn kết và trải nghiệm tuyệt vời khi cùng những người bạn chơi một môn thể thao nào đó”, chị Hằng nhắn nhủ.