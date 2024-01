Những nhân vật 'đại thắng' giải thưởng truyền cảm hứng trong lòng người hâm mộ

"Đại bản doanh" của những câu chuyện can trường có cùng khát khao

Từ một chàng thanh niên nghèo, rong ruổi các con phố để mưu sinh và để có tiền trang trải học phí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, anh Nguyễn Văn Phúc đã cùng một người anh em vô tình quen "khởi nghiệp" từ căn phòng nhỏ tại Thanh Trì, Hà Nội với 100 triệu đồng vay mượn từ khắp nơi. Không chỉ giúp mình, Bệnh viện đồ da của anh Phúc còn thu nhận và giúp đỡ rất nhiều "anh em đường phố". Vì hoàn cảnh, các bạn phải ra đường kiếm sống từ rất sớm, có những anh em còn là nạn nhân của nạn buôn người.

Trả lời về lý do tại sao lại chọn những người yếu thế, chưa có chuyên môn để cùng phát triển, anh Phúc cho biết tất cả đều bắt nguồn từ câu chuyện có phần đặc biệt của chính bản thân. Anh cũng từng là một cậu bé 11 tuổi đã bắt đầu đi đánh giày, anh hiểu và cảm thông được những nguy hiểm, khó khăn mà những bạn trẻ "không có điểm tựa" này phải trải qua mỗi ngày

Bệnh viện đồ da của anh Phúc đã góp phần giúp cho những bạn trẻ lang thang có một nơi để gọi là nhà, và hơn hết là giúp nhiều cuộc đời có thể được viết lại, để những khát khao vươn lên có một lý do để tin rằng "ai rồi cũng sẽ có ngày mai sẽ rực rỡ".

Mùi đồ da đặc trưng ở "đại bản doanh" khiến người ta không chỉ nhớ về hành trình bản lĩnh của anh Phúc, mà còn của rất nhiều cá nhân trong tập thể can trường này. Đối với họ, Bệnh viện đồ da không chỉ là nơi làm việc, mà còn chính là nơi tiếp lửa để tạo nên bước ngoặt lớn trong đời

Bản lĩnh là dám nhiệt huyết, dám cống hiến

Từ 2 thành viên ban đầu, sau nhiều tháng hoạt động, Sài Gòn Xanh đã thu hút hơn 500 thành viên với hơn 10.000 lượt tình nguyện viên tham gia dọn rác ở 150 chiến dịch với tổng số rác thải lên đến 2.000 tấn tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, mặc kệ sự bàn tán của nhiều người về việc làm có phần "dại" vì những nguy hiểm tiềm ẩn dưới những dòng kênh đen ngòm.

Sài Gòn Xanh luôn đều đặn rong ruổi khắp các con ngách nhỏ, khảo sát tìm kênh rạch "chết", để xuống nước vớt từng bao rác và "hồi sinh" cho những con kênh

Hình ảnh những người trẻ "vượt sướng" cặm cụi dưới dòng rác đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ, rằng thế hệ ngày nay không chỉ biết hưởng, mà còn luôn mong muốn được góp phần nhỏ bé để đóng góp cho cộng đồng, và ai cũng có thể tạo nên một Việt Nam rực rỡ hơn bằng chính bản lĩnh của mình

Chứng kiến tất cả những điều này, ai ai cũng không khỏi ấn tượng trước câu chuyện và lý tưởng mà các nhân vật đang không ngừng theo đuổi. Trong một năm đầy biến động 2023, bản lĩnh của mỗi con người Việt Nam vẫn luôn tồn tại trong những hành động nhỏ, khi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Với mong muốn vinh danh hành trình can trường của những tấm gương truyền cảm hứng, tiếp sức mạnh để họ có thêm bản lĩnh dám đam mê, dám rực rỡ, dự án Tiger x WeDo 2023 do Tiger Beer đồng hành cùng WeChoice Awards ra đời, để những điều tử tế mà Bệnh viện đồ da và Sài Gòn Xanh được lan tỏa.