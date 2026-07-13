Những nhịp cầu nghệ thuật của Lễ hội Vì hòa bình 2026

Trong bức tranh đa sắc của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình" diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12, có 2 hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa - nghệ thuật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Huyền thoại mẹ" (vừa diễn ra tối 20.6 tại quảng trường Bảo Ninh, P.Đồng Hới) và triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng (dự kiến tổ chức vào tháng 8 tại Bảo tàng Quảng Trị cơ sở 1, P.Đồng Hới). Đêm nhạc và triển lãm này được xem là điểm nhấn, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Huyền thoại mẹ" diễn ra tối 20.6 tại Đồng Hới ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Nguyễn Hoàn, nguyên Phó giám đốc Sở TT-TT tỉnh Quảng Trị (cũ), người đã đề xuất thực hiện 2 hoạt động trên vào lễ hội, cho rằng việc đưa đêm nhạc "Huyền thoại mẹ" vào Lễ hội Vì hòa bình là sự lựa chọn "quá ứng hợp", bởi âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn thấm đẫm khát vọng hòa bình và tình yêu con người. Trước đó, tại Lễ hội Vì hòa bình năm 2024, tỉnh Quảng Trị (cũ) cũng từng tổ chức đêm nhạc Trịnh mang tên "Khúc ca hòa bình" tại TP.Đông Hà cũ, để lại nhiều cảm xúc trong lòng công chúng.

Nhạc, họa và những cuộc trở về

Riêng với đêm nhạc "Huyền thoại mẹ", ông Nguyễn Hoàn cho rằng chương trình mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Đồng Hới có một đêm nhạc Trịnh được đầu tư quy mô, chuyên nghiệp như những chương trình đã được tổ chức nhiều năm qua ở các địa phương khác.

Tên gọi "Huyền thoại mẹ" cũng không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Theo ông Nguyễn Hoàn, ca khúc nổi tiếng cùng tên của Trịnh Công Sơn được khơi nguồn cảm hứng từ hình tượng những bà mẹ Việt Nam trong chiến tranh, trong đó có mẹ Suốt - người phụ nữ chèo đò giữa mưa bom bão đạn trên dòng Nhật Lệ. Ca khúc mang đậm chất liệu dân ca miền Trung, đặc biệt là dân ca Bình Trị Thiên. Vì thế, việc chọn tên "Huyền thoại mẹ" cho đêm nhạc tại Đồng Hới vừa gợi nhắc cội nguồn, vừa tạo sự gắn kết giữa âm nhạc Trịnh với mảnh đất từng đi qua nhiều mất mát của chiến tranh.

Ông Nguyễn Hoàn cũng nhắc đến một chi tiết ít người biết: bà nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quê ở làng Thọ Linh, xã Quảng Sơn, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (cũ). Việc đưa nhạc Trịnh về Đồng Hới cũng là cách trở về với một phần cội nguồn của người nhạc sĩ tài hoa.

Sau đêm nhạc Trịnh, giới yêu nghệ thuật tiếp tục chờ đợi triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng. Ý tưởng đưa mỹ thuật Lê Bá Đảng vào Lễ hội Vì hòa bình không phải mới. Trước đó, tỉnh Quảng Trị cùng UBND H.Triệu Phong (cũ) từng kiến nghị tổ chức hoạt động này và đã được đưa vào chương trình hưởng ứng của Lễ hội Vì hòa bình năm 2024. Việc tiếp tục triển khai trong năm 2026 là sự nối dài của một ý tưởng đã được ấp ủ từ trước.

Triển lãm nghệ thuật Lê Bá Đảng trong khuôn khổ lễ hội Vì hòa bình năm 2024 tại H.Triệu Phong (Quảng Trị, cũ) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàn, tên gọi "triển lãm tranh" trong kế hoạch chưa phản ánh đầy đủ giá trị di sản nghệ thuật của Lê Bá Đảng. Ông cho rằng nên sử dụng khái niệm "triển lãm mỹ thuật", bởi sáng tạo của danh họa không chỉ dừng ở hội họa mà còn mở rộng sang điêu khắc và nhiều hình thức nghệ thuật khác. "Hội họa Lê Bá Đảng đã phá đường biên của những bức tranh, tạo nên những không gian nổi", ông nhận định.