Những nữ sinh vừa học giỏi vừa nhiều tài lẻ

Trương Thị Khánh Hà, nữ sinh đa tài của Trường THPT Phú Mỹ ẢNH: NGỌC LONG

Trong đó, Trương Thị Khánh Hà, học sinh lớp 10A13 ở Trường THPT Phú Mỹ, kể rằng từ lớp 1 tới lớp 9, em đều đạt thành tích học sinh xuất sắc, và trong 10 năm qua đều giữ cương vị lớp trưởng, hết lòng hỗ trợ thầy cô và bạn bè đồng trang lứa. Nữ sinh từng đạt giải ba học sinh giỏi môn ngữ văn cấp thị xã vào năm lớp 6, lớp 7, sau đó là giải nhì học sinh giỏi môn lịch sử và địa lý cấp tỉnh năm lớp 9.

Mới đây, nữ sinh còn đứng đầu toàn trường trong kỳ thi học sinh giỏi môn địa lý và sắp tới tiếp tục dự thi cấp thành phố với hy vọng "đổi màu" huy chương. "Môn địa lý vừa cần ghi nhớ vừa yêu cầu khả năng tính toán, phân tích, suy luận qua những biểu đồ, thống kê. Môn học này còn giúp em trau dồi sự nhạy bén với dữ liệu", Hà kể lý do chuyển hướng môn thi từ văn sang địa.

Tự nhận mình không có khả năng ghi nhớ tốt, nữ sinh cho biết thường chọn phong cách ôn tập "sát nút", đến gần ngày thi mới bắt đầu "chạy nước rút". Tuy nhiên, điều này được xây dựng trên nền tảng vững kiến thức từ trước, và cách học này đã góp phần giúp Hà đạt điểm trung bình học kỳ qua là 9,4.

Ngoài học thuật, Hà cũng sở hữu nhiều tài lẻ từ ca hát, mỹ thuật đến tự làm các đồ thủ công thông qua đan len, thêu thùa...

Nguyễn Trần Gia Tuệ, nữ sinh với ước mơ trở thành bác sĩ của Trường THPT Phú Mỹ ẢNH: NGỌC LONG

Nguyễn Trần Gia Tuệ, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Phú Mỹ, lại là một gương mặt nổi bật ở môn sinh học khi năm nay em vừa đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp trường và chuẩn bị thi cấp thành phố. Nguyện vọng của Tuệ là thi vào ngành y của các trường như Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Học viện Quân y để lấy bằng cử nhân và sau đó tiếp tục học lên chuyên khoa.

"Để chuẩn bị cho kỳ thi môn sinh học, ngoài ôn trọng tâm lý thuyết trong sách, em còn đọc thêm các tài liệu bên ngoài như sách tham khảo, giáo trình ĐH... Khó khăn lớn nhất mà em cần vượt qua là những câu hỏi yêu cầu phân tích hình ảnh, như biểu đồ quang hợp của loại cây bất kỳ, bởi bản thân em chưa từng được tiếp xúc trực tiếp với những trường hợp đề thi đưa ra", nữ sinh chia sẻ.

Trên lớp, Tuệ cũng thường xuyên nằm trong tốp các học sinh đạt được điểm trung bình cao nhất. Để chinh phục điều này, nữ sinh kể em sẽ xếp lịch xen kẽ môn học mình còn yếu với môn mình yêu thích là sinh học để luôn "giữ lửa" ôn luyện. "Khi thấy đuối quá, em sẽ nhảy qua môn sinh liền để làm dịu áp lực rồi mới quay lại môn đang khiến mình khó khăn", Tuệ chia sẻ.

Tuệ bật mí thêm em còn mê ca hát và đặc biệt yêu thích nữ ca sĩ Bùi Lan Hương, một giọng ca nổi tiếng với chất ma mị, liêu trai.

Nguyễn Nhật Linh, nữ sinh giỏi tiếng Anh của Trường THPT Phú Mỹ ẢNH: NGỌC LONG

Nguyễn Nhật Linh, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Phú Mỹ, thì có thế mạnh ở môn tiếng Anh. Nữ sinh từng hai lần đạt giải nhất, hai lần đạt giải nhì ở kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thị xã trong những năm THCS, cũng như hai lần đạt giải khuyến khích cấp tỉnh ở năm lớp 9 và lớp 11. Bên cạnh đó, Linh cũng thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS một năm trước và đạt điểm tổng 7,0.

"Mỗi kỳ thi đều có cái khó riêng, vì thi học sinh giỏi đề cao độ khó ngữ pháp, từ vựng còn IELTS chú trọng dùng tiếng Anh trong đời thực cùng khả năng giao tiếp học thuật. Để trau dồi hai kỳ thi này, em thường hay coi phim ngắn hoặc những video TikTok bằng tiếng Anh trên các kênh như @tedtoks. Ngoài ra, em còn luyện nói với ChatGPT, sau đó nhờ công cụ này chấm điểm cho mình", Linh kể.

Không riêng tiếng Anh, Linh là nữ sinh giỏi toàn diện khi sở hữu điểm trung bình cao nhất khối ở mức 9,6. Hiện tại nữ sinh đang ôn luyện kỳ thi đánh giá chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM lẫn kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, với nguyện vọng theo đuổi ngành sư phạm Anh văn hay các ngành liên quan tới ngôn ngữ Anh và kinh tế.