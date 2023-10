Những ồn ào của Ngọc Trinh trước khi bị bắt

Hình ảnh Ngọc Trinh tại Cơ quan CSĐT Công an cung cấp

Như Thanh Niên đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với người mẫu Ngọc Trinh về tội "gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 bộ luật Hình sự.

Trước đó, đoạn clip Ngọc Trinh lái mô tô phân khối lớn thả cả hai tay, nằm trên yên xe… được lan truyền khiến nhiều người bất bình. Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) lập biên bản người đẹp Trà Vinh lỗi "điều khiển phương tiện che lấp biển số", "không có giấy đăng ký xe", "không có giấy phép lái xe" và tạm giữ mô tô màu đỏ do cô đứng tên.

Trước khi bị bắt, Ngọc Trinh từng gắn liền với loạt thị phi vì phát ngôn gây tranh cãi, mặc đồ nhái, quảng cáo tiền ảo… khiến công chúng ngán ngẩm. Thậm chí nhiều người khi nhắc đến cô thường gọi với danh xưng “nữ hoàng thị phi”.

Màn xuất hiện trên thảm đỏ Cannes của Ngọc Trinh từng vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng GettyImages

Thời mới nổi tiếng, Ngọc Trinh từng có những phát ngôn gây “sốc”. Trong đó đáng chú ý nhất là chia sẻ: “Không tiền cạp đất mà ăn” hay “Yêu tôi tốn kém lắm, nghèo chắc không yêu đâu. Đàn ông ít tuổi không bao giờ lọt vào mắt xanh của tôi”… Việc thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi khiến nhiều người cho rằng đây là một “công thức” để người đẹp sinh năm 1989 thu hút sự quan tâm của công chúng.

Từ khi vào showbiz, Ngọc Trinh theo đuổi phong cách gợi cảm. Tuy nhiên người mẫu 8X từng vấp phải làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng vì những bức ảnh vượt quá giới hạn như bán nude hay ảnh "khiêu khích" khi quảng bá cho một hãng hàng không. Các cụm từ như “khoe thân”, “phản cảm” được mọi người gán cho tên của diễn viên Vu quy đại náo vì loạt ảnh táo bạo này.

Ngọc Trinh thoải mái chia sẻ hình ảnh bán nude trên mạng xã hội Instagram NV

Đáng chú ý, hồi tháng 5.2019, Ngọc Trinh vấp làn sóng chỉ trích vì chiếc váy “mặc như không” tại thảm đỏ Cannes. Khi đó, cư dân mạng phản ứng gay gắt trước việc người mẫu 8X diện thiết kế phản cảm tại một sự kiện quốc tế và mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện từng chia sẻ rằng việc có hành vi như vậy hết sức lệch chuẩn, phản cảm. “Chúng ta phải phê phán gay gắt. Đề nghị dư luận lên án, đây là hành động phản văn hóa, ảnh hưởng uy tín đất nước, người Việt Nam”, ông Thiện nói.

Đến năm 2021, Ngọc Trinh và một số sao Việt bị cho là đăng bài quảng cáo cho một số đồng tiền kỹ thuật số trên trang cá nhân dù trước đó, nhà nước đã lên tiếng cảnh báo về rủi ro. Sau khi vướng tranh cãi, Ngọc Trinh xóa bài đăng nhưng cư dân mạng đã nhanh tay chụp màn hình và lên án hành vi kiếm tiền bất chấp.



Ngọc Trinh từng bị nhãn hàng tố mặc đồ nhái nhưng không lên tiếng xin lỗi TL

Ngọc Trinh cũng từng “lời qua tiếng lại” với các nghệ sĩ khác trên trang cá nhân, điển hình là Nathan Lee. Thời điểm nam ca sĩ đưa ra những phát ngôn được cho là "đá xéo" nữ hoàng nội y về chuyện tiền bạc sau khi cô bị mất trộm thì Ngọc Trinh cũng có những chia sẻ mang tính phản pháo. Sau ồn ào, giọng ca Xinh từng nêu quan điểm về ồn ào này: “Mình mong báo chí không nhắc đến tên nhân vật kia trong những bài viết về mình nữa nhé. Mình thấy rất ghê rợn khi tên mình bị đặt cạnh cái tên đó...".

Một ồn ào khác cũng từng khiến Ngọc Trinh trở thành tâm điểm của dư luận là năm 2022, khi cô khoe mua khu đất 11ha ở Bảo Lộc. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng bị lật tẩy khi báo cáo của xã Đại Lào (Bảo Lộc, Lâm Đồng) về kết quả kiểm tra khu đất mà người mẫu gốc Trà Vinh check-in khoe mua 11ha xây homestay, khu đất này vẫn đứng tên một người khác. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ việc Ngọc Trinh khoe tậu đất làm homestay tọa lạc ở vị trí đắc địa ở Lâm Đồng có thể là chiêu trò của một số người để câu like hoặc tạo chú ý của dư luận nhằm “thổi” giá đất.

Nổi tiếng là giàu có, nhưng Ngọc Trinh nhiều lần bị tố mặc đồ nhái các thương hiệu nổi tiếng. Đáng chú ý nhất là việc một nhãn hàng nước ngoài từng "chửi thẳng mặt" và gọi trang phục của diễn viên Vòng eo 56 là “đồ rẻ tiền". Nữ người mẫu quê Trà Vinh thừa nhận đây là chủ ý của mình, nhưng cũng tỏ thái độ không hài lòng vì cách xử lý của thương hiệu kia. Phát ngôn này của cô bị nói là ngang ngược, bất chấp.

Hiện tại thông tin Ngọc Trinh bị bắt đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người mong cơ quan xử lý nghiêm trường hợp của mỹ nhân 8X bởi cô là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ.