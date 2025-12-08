Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những phiền toái khi sử dụng USB-C

Kiến Văn
Kiến Văn
08/12/2025 14:18 GMT+7

Mặc dù được xem là một bước tiến lớn trong công nghệ kết nối, nhưng thực tế USB-C lại mang đến không ít phiền toái cho người dùng.

Nhiều người ắt hẳn từng trải qua cảm giác bối rối khi phải lựa chọn giữa hàng loạt cáp USB-C khác nhau mà không biết chính xác loại nào phù hợp cho thiết bị của mình. Nếu không có dán nhãn rõ ràng, việc phải thử nghiệm nhiều cáp khác nhau trước khi tìm ra loại phù hợp là khó tránh khỏi.

Tưởng đơn giản, USB-C thực sự là cơn ác mộng - Ảnh 1.

Không phải cổng USB-C nào cũng có công suất hay tốc độ như nhau

ẢNH: K. VĂN

Nhiều vấn đề với USB-C ngày càng hiện rõ

Một trong những vấn đề lớn nhất với USB-C là sự không đồng nhất trong tiêu chuẩn sạc và tốc độ truyền dữ liệu. Trong khi các tiêu chuẩn như Power Delivery (PD) và Programmable Power Supply (PPS) được công nhận rộng rãi, nhiều nhà sản xuất vẫn phát triển các tiêu chuẩn độc quyền như Quick Charge của Qualcomm hay Super Fast Charging của Samsung. Kết quả là nếu một thành phần trong chuỗi kết nối không hoạt động, người dùng sẽ phải chấp nhận tốc độ sạc hoặc truyền dữ liệu thấp nhất.

Một cổng USB-C có thể hỗ trợ chế độ DisplayPort Alt, USB 3.2, hoặc thậm chí là Thunderbolt, tuy nhiên không phải lúc nào chúng cũng rõ ràng. Nhiều laptop hiện nay có nhiều cổng USB-C nhưng không đồng nhất về tính năng, gây khó khăn cho người dùng trong việc kết nối với các thiết bị ngoại vi.

Tưởng đơn giản, USB-C thực sự là cơn ác mộng - Ảnh 2.

Mặc dù có những hạn chế, chúng ta không thể phủ nhận lợi ích mà USB-C mang lại

ẢNH: K. VĂN

Trong khi USB-C có độ bền được đánh giá cao hơn so với micro-USB, chúng vẫn có những điểm yếu. Sau hàng nghìn lần cắm và rút, bụi và xơ vải có thể tích tụ trong cổng làm giảm độ ổn định của kết nối. Việc sửa chữa cổng USB-C cũng có thể tốn kém hơn nếu nó không phải là dạng mô-đun.

Dù còn nhiều vấn đề cần khắc phục, USB-C vẫn là một công nghệ quan trọng và có khả năng phát triển trong tương lai. Hy vọng rằng những cải tiến sẽ giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn và mọi vấn đề đều được giải quyết.

Từ iPhone đến laptop Windows: USB-C định hình lại ngành công nghệ

Từ iPhone đến laptop Windows: USB-C định hình lại ngành công nghệ

Tính đến năm 2025, cổng USB-C đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến cho hầu hết thiết bị công nghệ, từ smartphone đến laptop và tablet.

Xem thêm bình luận