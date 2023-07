Những phim Hàn ‘càn quét’ các giải thưởng

Dưới đây là những bộ phim điện ảnh và truyền hình Hàn tạo được sức hút mạnh mẽ với công chúng quốc tế cũng như được giới phê bình đánh giá cao và nhận nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

Quyết tâm chia tay

Cảnh phim Quyết tâm chia tay C.J

Quyết tâm chia tay (Decision to leave) được xem là bộ phim thành công nhất nhì của màn ảnh Hàn năm 2022. Phim đại thắng trong Lễ trao giải Rồng Xanh, ẵm trọn loạt giải thưởng ấn tượng nhất trong tất cả hạng mục: Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim hay nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Âm nhạc xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất.

Phim mang về cho Park Chan-wook giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất ở Liên hoan phim (LHP) Cannes 2022. Thang Duy cũng nhận thêm 3 cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc gồm: Giải thưởng của Hiệp hội phê bình điện ảnh Hàn Quốc, Chunsa Film Art Awards và Buil Film Awards.

Quyết tâm chia tay là phim trinh thám pha lẫn tình cảm khi Seo Rae (Thang Duy) tìm mọi cách “thao túng cảm xúc” của Hae Jun (Park Hae Il) để tìm cách thoát tội. Nếu chỉ lướt sơ qua nội dung, khán giả hẳn nghĩ Quyết tâm chia tay có nét giống Basic Instict (1992), nhưng càng xem sẽ nhận thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Yếu tố trinh thám cùng với vụ án không quá phức tạp nhưng cách phát triển câu chuyện và tính cách nhân vật được kể theo cách độc đáo... trong suốt 138 phút phim. Cho đến khi câu chuyện hạ màn, Quyết tâm chia tay vẫn để lại những bồi hồi, day dứt về mối tình của 2 nhân vật chính...

Người môi giới

Bên cạnh Quyết tâm chia tay, Người môi giới (Broker) cũng là tác phẩm đại diện cho Hàn Quốc tranh tài tại LHP Cannes 2022. Bộ phim từng nhận tràng pháo tay dài tận 12 phút sau buổi công chiếu, cùng giải thưởng Ecumenical Jury Award cho Phim hay nhất, mang về giải Nam diễn viên xuất sắc cho Song Kang Ho. Người môi giới được 171 quốc gia mua bản quyền phát hành từ khi chưa khởi chiếu chính thức.

Mỗi người có thể cảm nhận được từng nỗi đau thấm đượm trên từng mảnh ghép cuộc đời của các nhân vật xuất hiện trong phim C.G.V

Phim gây ấn tượng với khán giả khi có lối đi riêng mang đậm chất “chữa lành”, về những thông điệp của tình cảm gia đình; đọng lại cho người xem cảm xúc khó tả thành lời. Người môi giới được cho là phù hợp hơn với những người đang cần một chỗ dựa tinh thần để xoa dịu trái tim.

Ký sinh trùng

Đây là bộ phim ghi dấu ấn cho 100 năm lịch sử của nền điện ảnh Hàn Quốc, được đánh giá hay nhất thế kỷ 21 và là niềm tự hào châu Á. Ký sinh trùng (Parasite) đạt thành tích vô tiền khoáng hậu với 4 giải thưởng quan trọng tại giải Oscar lần thứ 92: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc hay nhất và Phim quốc tế hay nhất. Phim chiến thắng Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2019, giải Tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất tại Lễ trao giải điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13, thắng giải Phim nước ngoài xuất sắc tại giải Quả cầu vàng 2020. Diễn viên Song Kang-ho cũng thắng giải thưởng cao quý Excellence Award của LHP Locarno lần thứ 72.

Ký sinh trùng đặt dấu hỏi nhức nhối về cái ác và bi kịch của sự phân tầng xã hội V.O

Vượt qua định kiến tác phẩm nghệ thuật hàn lâm kén người xem, Ký sinh trùng khắc họa thành công bức tranh xã hội phân tầng rõ rệt và tàn khốc giữa người giàu - người nghèo, mối quan hệ nhân quả giữa sở hữu và mất mát, đổi đời và tha hóa, sai lầm và trả giá...

Người mẹ

Tuy không đình đám như Ký sinh trùng nhưng Mother (2009, tựa Việt: Người mẹ) của Won Bin và Kim Hye-ja cũng được đánh giá là một trong những tác phẩm hay nhất mọi thời đại. Đây là một kiệt tác tâm lý xen lẫn trinh thám hình sự đỉnh cao của đạo diễn 4 tượng vàng Oscar lừng danh Bong Joon-ho. Phim ẵm 43 giải thưởng lớn nhỏ, nổi bật có: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Diễn viên xuất sắc nhất tại giải điện ảnh Rồng Xanh năm 2009.

Người mẹ do Kim Hye-ja đảm nhận và cậu con trai khờ khạo do tài tử Won Bin đóng V.O

Kết hợp phong cách của nhiều thể loại phim khác nhau, Người mẹ khai thác đến tận cùng góc khuất tâm hồn con người. Phim cũng đưa ra những cách giải quyết các vấn đề không theo bất kỳ cách thông thường nào. Và cái kết Người mẹ gây sang chấn tâm lý đối với người xem, kể cả những người cứng rắn nhất.

Cô hầu gái

Cô hầu gái là tác phẩm điện ảnh làm rung chuyển nền điện ảnh Á Đông, lan rộng ra thị trường quốc tế với sự góp mặt của Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Kim Tae-ri. Phim “oanh tạc” khắp mọi mặt trận từ doanh thu phòng vé cho đến những giải thưởng hàn lâm: giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất và Giải thiết kế xuất sắc của Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh Los Angeles vào tháng 12.2017, bộ phim Hàn đầu tiên nhận giải Phim nước ngoài hay nhất tại giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm nước Anh (BAFTA). Phim đạt điểm đánh giá IMDb: 8,1/10, Google: 90/100, Rotten Tomatoes: 95/100 và VieON: 4,5/5.

Tuy là phim kén người xem nhưng Cô hầu gái vẫn thành công khi chinh phục trái tim khán giả bởi dàn nhân vật nắm giữ “linh hồn” bộ phim được xây dựng không theo một hệ thống triết lý, tư tưởng cố định nào, bên cạnh một cốt truyện giật gân, kịch tính.

Thử thách thần chết 2

Hai phần của loạt phim Along With The Gods (Thử thách thần chết) cũng nằm trong những bộ phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt 1 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày phát hành. Phim thắng giải Kỹ thuật tại giải Grand Bell lần thứ 55 và giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 39, giải Bình chọn của khán giả cho Phim được yêu thích nhất tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 39. Phim giúp Kim Dong Wook, Kim Hyang Gi, Do Kyung Soo (D.O. EXO) đạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.

Cảnh phim Thử thách thần chết 2 V.O

Phim đặt ra nhiều bài học về kiếp luân hồi, luật nhân quả và bài học về lòng ăn năn, vị tha khi dẫn dắt người xem đi qua từng địa tầng gồm: sát sinh, lười biếng, lừa dối, bất chính, bất tín, bạo lực, bất hiếu với nhiều soi mói, chất vấn về quá khứ, cùng với đó là hệ thống hình phạt, tra tấn ghê rợn nơi tầng địa ngục đầy ám ảnh. Xem phim, khán giả vừa giật mình qua từng tầng địa ngục vừa suy ngẫm về cuộc sống của mình.

Cô Baek

Đảm nhận vai chính trong Cô Baek (Miss Baek), Han Ji-min giành được giải Diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) của giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh danh giá, giải thưởng nghệ thuật Baeksang và London East Asia Film Festival lần thứ 3.

Cô Baek kể về cuộc chiến để được sống, được yêu thương V.O

Cô Baek mang đến một góc nhìn khác hoàn toàn những vai nữ chính ngọt ngào, hài hước thường thấy trong phim Hàn. Những số phận trong phim tựa như bóng ma, sống vật vờ không mục đích. Trong bầu không khí u ám, màu phim trầm, cuộc chiến thiện - ác được khắc họa với một nhịp phim nhanh, phát triển các tình tiết đẩy lên cao trào, kịch tính khiến lột tả được nỗi đau của một đứa trẻ bị bạo hành nhưng rất ngoan cường và dũng cảm chống lại cái ác.