Những phim hứa hẹn 'khuấy đảo' phòng vé năm 2023

Đến hẹn lại lên, các trang như The Hollywood Reporter, Variety, Rotten Tomatoes, IMDb... lại điểm mặt gọi tên những "át chủ bài" của phòng vé năm nay, khi năm cũ vừa khép lại. Trong khi đó, siêu phẩm Avatar: The Way of Water của James Cameron hiện đang khuynh đảo phòng vé khắp thế giới với số tiền trên 1,39 tỉ USD (theo Box Office Mojo) và dự kiến sẽ tạo nên cột mốc doanh thu đáng nhớ năm nay.

Những dự án được gọi tên trải dài đủ các thể loại từ lịch sử, khoa học viễn tưởng, siêu anh hùng, chính kịch, kinh dị, hành động, phiêu lưu... Và dường như, dòng phim thị trường hoặc có xuất phát điểm từ các thương hiệu tên tuổi một lần nữa chiếm ưu thế trong danh sách. Các phim dưới đây được chọn ra từ danh sách của các báo, tạp chí, được sắp xếp theo thời gian từ đầu năm đến cuối năm.