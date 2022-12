Trailer bom tấn 'Transformers: Rise of the Beasts': Optimus Prime đối đầu với robot Gorilla

Anthony Ramos và Dominique Fishback đóng vai chính trong bộ phim hành động Transformers: Rise of the Beasts do Steven Caple Jr. đạo diễn tiêu tốn 200 triệu USD sản xuất. Ramos thể hiện cựu chuyên gia điện tử quân sự Noah sống cùng gia đình ở Brooklyn, trong khi Fishback vào vai Elena, một nhà nghiên cứu đồ tạo tác tại một viện bảo tàng.

Peter Cullen từng lồng tiếng cho thủ lĩnh Autobots Optimus Prime sẽ tiếp tục vai trò của mình khi bộ phim tập trung vào Optimus ở Brooklyn những năm 1990.

Đoạn trailer cũng giới thiệu Optimus Primal, thủ lĩnh của nhóm Maximals do Ron Perlman lồng tiếng và có thể biến thành khỉ đột. Hai Optimus gặp nhau, Primal cảnh báo Prime về một mối đe dọa hoàn toàn mới đối với thế giới của họ. “Hãy để chúng đến”, Optimus Prime nói kèm đoạn phim về một trận chiến giữa robot chống lại robot.

Các diễn viên khác bao gồm Pete Davidson trong vai Mirage, một Autobot có thể biến thành một chiếc Porsche; Sebastian Maniscalco vai Wheeljack, dễ dàng trở thành xe buýt Volkswagen; Dương Tử Quỳnh vai Airazor, một Maximal có thể biến thành chim ưng; và Liza Koshy trong vai Arcee, một Autobot biến hình thành chiếc mô tô Ducati 916 trong nháy mắt.





Transformers: Rise of the Beasts là phần tiếp theo của Bumblebee năm 2018 với sự tham gia của Hailee Steinfeld và John Cena. Bộ phim tiền truyện tập trung vào Autobot màu vàng đáng yêu, đóng vai trò khởi động lại loạt phim Transformers gồm 5 phim trước do đạo diễn Michael Bay chỉ đạo. Sau thành công của Bumblebee, nhà sản xuất Lorenzo di Bonaventura lưu ý rằng nhượng quyền thương mại sẽ trải qua một sự thay đổi về tông màu và phong cách để giúp tách chúng ra khỏi 5 bộ phim đầu tiên của Bay.

Transformers: Rise of the Beasts giữ vai trò là phần đầu tiên trong bộ ba phim đã được lên kế hoạch, với hai phần tiếp theo nữa đang trong quá trình phát triển.