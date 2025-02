Những phim kinh dị hứa hẹn 'gây sốt' trong năm 2025

Phim The Conjuring: Last Rites của đạo diễn Michael Chave là phần cuối cùng của sê ri trừ tà nổi tiếng The Conjuring, có sự tái xuất của cặp đôi Patrick Wilson và Vera Farmiga trong vai những nhà ngoại cảm có thể đối mặt và trừ tà quỷ dữ. Phần này nối liền diễn biến của phần phim trước đó là The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021). Phim dự kiến ra rạp ngày 5.9