Những phim lãng mạn xứ Hàn đáng mong chờ

Những ai đã từng bị quyến rũ bởi chuyện tình "vượt ngưỡng lãng mạn" của đại úy Ri và cô nàng CEO tài năng, cá tính Yoon Se-ri trong Hạ cánh nơi anh (Crash landing on you) hoặc tan chảy với những rung động đầu tiên từ mối quan hệ công sở trong Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo) và Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal)... có lẽ khó lòng bỏ qua trước những series lãng mạn sắp phát sóng vừa được giới thiệu.

Thần tượng K-pop toàn cầu Jun Ho và YoonA lần đầu hợp tác với tư cách diễn viên trong tác phẩm lãng mạn

Khách sạn vương giả (King the Land)

Một người thừa kế giàu có không thể chịu được những nụ cười giả tạo (Jun Ho đóng) gặp phải cô nàng luôn phải cười rạng rỡ vì công việc (YoonA) tại một trong những cơ sở kinh doanh của gia đình anh. Không ưa cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và nghĩ rằng cô là người che giấu con người thật đằng sau nụ cười giả tạo ấy, liệu cựu thần tượng K-pop toàn cầu Jun Ho và ca sĩ thần tượng YoonA lần đầu hợp tác với tư cách diễn viên trong tác phẩm lãng mạn Hàn Quốc có "từ kẻ thù thành người yêu" hay không? Phim phát vào ngày 17.6.

Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 (See you in my 19th life)

Cảnh trong phim Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19

Trong ngoại truyện này của bộ webtoon đình đám, Shin Hye-sun (nữ chính phim Chàng hậu) gây sốt thời gian qua) vào vai nữ chính, với khả năng đặc biệt: có thể nhớ tất cả tiền kiếp của mình. Là cô gái trẻ ở kiếp thứ 18, cô phải lòng chàng trai chu đáo hàng xóm. Đến kiếp thứ 19, cô cố gắng tìm lại anh nhưng phát hiện ra anh đã trở thành người đàn ông không muốn gần gũi với bất kỳ ai. Liệu tình yêu có thể chiến thắng các kiếp người? Phim cùng ra mắt vào ngày 17.6.

Bàn tay ma thuật (Behind your touch)

Han Ji-min và Kim Seok-yoon (quen thuộc với khán giả Việt qua Nhật ký tự do của tôi) trong Bàn tay ma thuật

jTBC

Phim xoay quanh bác sĩ thú y (do nữ hoàng thể loại hài lãng mạn Han Ji-min thủ vai) ở một thị trấn nhỏ, người có khả năng tâm linh kỳ lạ khi chạm vào đồ vật. Khi cô thuyết phục được một thanh tra về khả năng của mình, họ hợp tác để giải quyết các tội ác ở khu phố... Phim phát trong quý 3 năm nay.

Destined with you (Định mệnh có anh)

Jo Bo-ah và Rowoon

Phim đánh dấu sự kết hợp của bộ đôi quyền lực trong thể loại lãng mạn Hàn Quốc - Jo Bo-ah (nữ chính phim Bạn trai tôi là hồ ly) và Rowoon (nam thần được ái mộ của phim Luyến mộ, cũng là một thần tượng K-pop). Rowoon vào vai một luật sư giỏi giang đang có tất cả, nhưng lại bị lời nguyền gia tộc ám ảnh. Và người phụ nữ nắm giữ chìa khóa để phá bỏ lời nguyền này chính là cô công chức có vẻ ngoài bình thường do Jo Bo-ah thủ vai.

Thời gian gọi tên em (A time called you)

Cảnh trong phim Thời gian gọi tên em

Phim do Ahn Hyo-seop (nam chính trong Hẹn hò chốn công sở, từng đến Việt Nam dẫn lễ trao giải AAA năm 2019) và Jeon Yeo-been (từ Vincenzo) đóng chính. Đây là phim làm lại từ tác phẩm lãng mạn kinh điển của Đài Loan Someday or one day. Nhân vật của Jeon du hành ngược thời gian về năm 1998 và gặp một người đàn ông do Ahn thủ vai, người có nét giống bạn trai quá cố của cô. Mỗi vai chính đảm nhận thử thách đóng vai hai nhân vật trông giống hệt nhau nhưng có tính cách hoàn toàn khác nhau, và đủ mọi phức tạp xuất hiện khi tình yêu nảy sinh. Phim ra mắt trong quý 3 năm nay.

Doona!

Suzy và Yang Se-jong trong Doona!



Một sinh viên đại học (Yang Se-jong) xoay xở với cuộc sống và trường học trong khi ứng phó với tình cảnh dở khóc dở cười: sống cùng cựu thần tượng K-pop do ngôi sao K-pop ngoài đời thực Suzy thủ vai. Mối quan hệ của họ bắt đầu bằng hiểu lầm và ghét nhau, rồi đến lúc "ghét của nào trời trao của ấy". Liệu tình yêu của họ có thể đứng vững trước những áp lực tàn khốc của danh tiếng? Phim sẽ phát vào quý 4 năm nay.