Những quán cà phê có rất nhiều… mèo nổi tiếng ở châu Á

Người dân ở Đài Loan rất thích nuôi mèo, do đó không có gì ngạc nhiên khi vào năm 1998, một quán cà phê mèo đầu tiên trên thế giới lại khai trương ở Đài Bắc (Đài Loan), tên quán là “Miêu hoa viên” (貓花園: Vườn hoa mèo), về sau trở thành địa điểm du lịch toàn cầu.

Còn ở Đài Bắc còn có một “Cathy” sang trọng, đó là khách sạn đặc biệt dành cho mèo. Mô hình quán cà phê mèo ở Đài Loan lan sang nước kế tiếp là Nhật Bản, sau đó mở rộng hầu hết các quốc gia khác trên thế giới.

Quán cà phê mèo ở Nhật Bản, Hàn Quốc và những nơi khác

Quán đầu tiên ở đất nước này có tên là “Neko no Jikan” (Thời gian của mèo), khai trương ở Osaka vào năm 2004. Đến năm 2015, tại Tokyo đã có đến 58 quán cà phê mèo, tiên phong là quán Cat's Store (猫の店, Neko no Mise) của Norimasa Hanada. Về sau quán cà phê mèo lan rộng khắp Nhật Bản.

Sở dĩ mô hình cà phê này phát triển vì nhiều căn hộ ở Nhật cấm vật nuôi, kể cả mèo, do đó để giảm bớt sự căng thẳng và cô đơn trong cuộc sống ở đô thị, người Nhật đã tìm đến các quán cà phê mèo để bầu bạn thư giãn. Hầu hết khách hàng của quán là dân công sở và sinh viên đại học. Ngoài mèo, ở Nhật còn có các hình thức cho thuê thú cưng khác, chẳng hạn như quán cà phê thỏ, cũng khá phổ biến.

Có nhiều loại quán cà phê mèo ở Nhật Bản. Một số quán chuyên về mèo đen, mèo béo, mèo giống quý hiếm hoặc “đặc trị” mèo hoang. Tất cả quán đều phải xin giấy phép, tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt và các quy định của Luật bảo vệ và đối xử với động vật của quốc gia. Nhìn chung, quán phải đảm bảo vệ sinh và phúc lợi cho mèo.

Ở Nhật Bản còn có loại quán cà phê mà nơi đó nhân viên ăn mặc như một con mèo để phục vụ khách hàng, gọi là “Miêu khiết trà” (猫喫茶). Đây là một loại nhà hàng “cosplay” (ăn mặc, hóa trang giống nhân vật nào đó) để phân biệt với các quán cà phê mèo.





Ở Singapore cũng có một số quán cà phê mèo, theo mô hình của Nhật Bản. Quán đầu tiên là Cat Café Neko no Niwa, có nghĩa là “Vườn mèo” trong tiếng Nhật. Có ít nhất là 5 quán cà phê mèo trong thành phố, được đặt tên là Neko no Niwa, The Cat Cafe, The Company of Cats, Meomi Cat Café và Cuddles Cat Café… Nhìn chung là các quán đều được quản lý nghiêm ngặt, thường có nội quy cụ thể.

Hàn Quốc cũng có một số quán cà phê mèo, hầu hết ở thủ đô Seoul. Dân địa phương và khách du lịch thích ghé những quán này, thậm chí là nhận nuôi một con mèo của quán nếu thích. Nếu đến Bangkok, Thái Lan, khách phương xa có thể tìm đến quán The Coffee Cat, Cat Up Café, Mohu Mohu Café, Cat Cafe by Dome hay Purr Cat Cafe Club…

Các quán đều có bán đồ nướng, trà và cà phê, đặc biệt cho thuê mèo với thời gian cụ thể. Nếu đến Chiang Mai, khách có thể ghé quán Catmosphere Cat Cafe và quán cà phê Maewmoth, chuyên những loại mèo thuần chủng.

Ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có quán cà phê mèo, nổi tiếng nhất là quán ở Umm Suqeim, Dubai, khai trương từ năm 2018.

Những điều cần biết khi đến quán cà phê mèo

Ở lối vào quán thường có bảng giới thiệu về mèo nói chung, tên mèo, giống, quan hệ họ hàng của mèo, tính khí. Có hướng dẫn cách xử lý mèo chi tiết; nghiêm cấm ôm hoặc trêu chọc mèo. Thông thường quán sẽ tiêm vắc-xin bệnh dại cho mèo, đồng thời vệ sinh, khử trùng quán thường xuyên hằng ngày.

Bọc giày, keo xịt tóc và nước rửa tay là bộ ba món tiêu chuẩn cho quán cà phê mèo. Để tránh mèo bị khó tiêu, khách hàng không nên cho mèo ăn khi chưa được phép. Khác với các quán cà phê thông thường tính phí đồ uống hoặc chỗ ngồi, quán cà phê mèo thường tính phí theo giờ hoặc phí vào cửa, kể cả phí một số đồ dùng cho thú cưng.