Những quán cà phê tràn ngập hình ảnh 'ma mị' thu hút người trẻ

Nằm trên đường Ba Tháng Hai, Q.10, TP.HCM, quán Funky Koffee được nhiều bạn trẻ tìm đến bởi phong cách trang trí Halloween có 2 tông màu chủ đạo là trắng và đen. Quán bao gồm 3 tầng với 5 gian phòng, trong đó, một số gian phòng được trang trí các góc sống ảo khác nhau mang đậm không khí Halloween. Quán sử dụng các hình ảnh, mô hình như bàn tiệc với các đầu lâu mặt nạ, bàn tay, chân nhuốm máu, hình nộm, mạng nhện… khiến nhiều bạn trẻ ấn tượng.

Bàn tiệc được trang trí đầu lâu và mặt nạ THANH TRÀ

Theo Lê Thị Tuyết Ngân (20 tuổi), ngụ tại Q.Gò Vấp, TP.HCM, cho biết bản thân biết đến quán thông qua mạng xã hội. Theo cảm nhận của Ngân quán được trang trí cầu kỳ, đẹp mắt, đậm chất Halloween và phù hợp với giới trẻ để sống ảo. Ngân cho biết lựa chọn đi check-in sớm trong dịp lễ để có không gian thoải mái nhất có thể.

Lê Thị Tuyết Ngân lựa chọn đến check-in sớm để có không gian thoải mái THANH TRÀ

Góc sống ảo mang đậm không khí Halloween THANH TRÀ

Lựa chọn quán cà phê vì có tông màu trắng đen chủ đạo, phù hợp với sở thích, Nguyễn Thị Ngọc Bích (27 tuổi), ngụ tại Q.7, TP.HCM, chia sẻ: "Trang trí của quán rất chỉn chu, mỗi góc đều có những góc sống ảo riêng, màu sắc trắng đen lạ mắt và thu hút".

Hòa chung không khí này, quán cà phê La Gamelle Bakery And Coffee nằm sâu trong hẻm 359 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3 (TP.HCM) cũng đã bắt đầu lên ý tưởng trang trí từ tháng 9 và hiện đang thu hút rất nhiều bạn trẻ tìm đến.

Với tông màu chủ đạo là trắng – đen THANH TRÀ

Không gian bên ngoài quán La Gamelle Bakery And Coffee BÍCH NGỌC

Chị Phạm Thụy Ngọc Bích (25 tuổi), chủ quán La Gamelle Bakery And Coffee, cho biết vì yêu thích bộ truyện Harry Potter nên luôn có những ý tưởng liên quan để trang trí quán mỗi dịp Halloween. Hầu hết mô hình, sản phẩm là do quán tự làm, với mong muốn sẽ khác biệt so với thị trường, mang cảm giác tươi sáng hơn so với những phong cách rùng rợn thường thấy trong dịp Halloween.

Bạn trẻ check in tại không gian mang đậm dấu ấn bộ truyện tuổi thơ BÍCH NGỌC

Nhiều loại bánh kẹo được tiệm chuẩn bị để phục vụ trong dịp này BÍCH NGỌC

Những hộp kẹo chocolate frog THANH TRÀ

Tiệm cũng bày bán thêm những món quà và chuẩn bị trang phục phù thủy cho các bạn trẻ có thể hóa trang đơn giản khi đến quán.

Quán Chiêu Cafe trên đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM cũng được trang trí ấn tượng để tạo những góc sống ảo cho khách.

Theo anh Lê Văn Sự (25 tuổi), quản lý của quán, cho biết so với năm ngoái sử dụng bí ngô bằng đất để trang trí thì năm nay đã thay đổi bằng việc tự làm và nhồi bông vào trong để tạo hình. Năm nay, quán cũng hạn chế sử dụng những hình ảnh quá rùng rợn mà chỉ làm vừa mức do năm trước đã có nhiều khách hoảng sợ. Điều này cũng phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng hơn, từ những bạn học sinh, sinh viên, cho đến các gia đình có con nhỏ.

Những quả bí ngô nhồi bông được dùng để trang trí THANH TRÀ

Quán hạn chế trang trí những hình ảnh quá rùng rợn THANH TRÀ

Nhiều phụ huynh trẻ dẫn con nhỏ đến chụp ảnh THANH TRÀ

Cũng theo anh Sự, trong dịp Halloween năm nay, lượng khách đến quán tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Nhiều phụ huynh dẫn các bé đến chụp ảnh ở những góc trang trí của quán và cho biết vào những dịp Halloween trước cũng thường đưa con đến các quán cà phê có trang trí để chụp ảnh.