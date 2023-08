Những quán cà phê tựa như vườn hoa thu nhỏ tại TP.HCM

Không gian quán cà phê Non Coffee & Tea được trang trí thành vườn hoa vô cùng bắt mắt và cuốn hút

TUYẾT CẨM

Gặp Bùi Thị Nguyệt Nga (22 tuổi), ngụ tại đường số 20, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM, đang chụp ảnh tại quán Non Coffee & Tea (117/5 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12). Không chỉ là địa điểm để "sống ảo", Nga thường rủ bạn bè đến quán để trò chuyện, thư giãn hoặc "chạy deadline".

"Đã nhiều lần đến đây, nhưng lần nào mình cũng bất ngờ về sự thay đổi trong cách trang trí của quán. Với phong cách nhẹ nhàng, "bắt trend", đây là địa điểm thu hút mình và nhiều bạn trẻ khác. Vì đam mê hoa nên mình cũng đã tìm đến những quán có phong cách tương tự. Chẳng hạn như: Vòm Coffee (251 Tô Hiến Thành, P.3, Q.10), Tiệm Trà Tháng Tư (1 Nhiêu Tứ, P.7, Q.Phú Nhuận), Tiệm Trà Chúng Ta 10 Năm Sau (75 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú)... Mỗi quán đều có nét đẹp riêng khiến mình rất thích", Nga chia sẻ.

Rực rỡ sắc hoa tại quán Non Coffee & Tea TUYẾT CẨM

‏Muốn có bộ ảnh đẹp để đón tuổi mới nên Nguyễn Trần Hoài An (15 tuổi), ngụ tại xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM, đã cùng bạn đến quán Non Coffee & Tea chụp hình. "Vì cuối tuần thường khá đông nên mình đến đây vào ngày giữa tuần", An cho hay.

‏Phan Thị Hà (28 tuổi), đại diện quán Non Coffee & Tea, cho biết: "Cách đây vài tuần, quán được mình đổi mới nhằm tạo ra không gian thoải mái, phù hợp nhu cầu của khách. Mình đã tự tìm tòi, lên ý tưởng để trang trí cho quán. Từ khi đổi mới không gian, số lượng khách đến quán nhiều hơn, đặc biệt vào những ngày cuối tuần".



Không gian màu hồng tại quán Lavie Coffee TUYẾT CẨM

‏Nguyễn Hải Yến (17 tuổi), ngụ tại đường Lê Thị Hồng, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM, khá thích thú với sắc hoa lung linh trong căn phòng màu hồng tại quán Lavie Coffee (45 Lê Văn Thọ, Q.Gò Vấp). "Mình khá ưng ý khi đến đây vì vừa có không gian đẹp để trò chuyện cùng bạn bè vừa có những tấm hình xịn sò nữa", Yến nói. ‏

Những bông hoa đầy màu sắc xuất hiện với đủ hình dáng tại quán Lavie Coffee như: cây hoa đào, chùm hoa treo lơ lửng… Không chỉ hoa, căn phòng còn có sự xuất hiện của buồng điện thoại, gấu bông.

Bạn trẻ chụp hình tại quán Chiêu Cafe TUYẾT CẨM

‏Tranh thủ thời gian nghỉ hè, Nguyễn Dương Hà Thy (14 tuổi) cùng chị gái là Nguyễn Yến Vy (15 tuổi), ngụ tại xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, TP.HCM, đến quán Chiêu Cafe (195 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp) chụp ảnh.

Những bông hoa cẩm tú cầu đang nở rộ tại Chiêu Cafe ‏ TUYẾT CẨM

‏"Mình lướt mạng xã hội thấy quán trang trí rất đẹp. Khi đến đây, mình thấy không gian quán thoáng mát và có nhiều góc chụp hình đẹp, thơ mộng. Chị em mình dự định sẽ chụp một bộ ảnh nhẹ nhàng và tự nhiên‏‏", Thy chia sẻ.