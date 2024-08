Những rủi ro khi kết nối Wi-Fi khách sạn

Chúng ta đều biết đến những nguy hiểm của Wi-Fi công cộng, tuy nhiên ngay cả kết nối Wi-Fi khách sạn mà mình lưu trú, sự an toàn vẫn có thể đặt dấu hỏi. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về mối nguy hại này và cách phòng chống.



Sự nguy hiểm của mạng Wi-Fi khách sạn

Mạng Wi-Fi của khách sạn thường không được bảo mật hoặc được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật lỗi thời tạo ra mảnh đất màu mỡ cho tội phạm mạng. Khi tin tặc có quyền truy cập vào router Wi-Fi của khách sạn không được bảo vệ, chúng có thể chặn dữ liệu từ bất kỳ thiết bị nào khác trên mạng, theo dõi các hoạt động trực tuyến, đánh cắp mật khẩu và thông tin cá nhân, thậm chí thao túng thiết bị mà khách hàng không hay biết.

Mạng Wi-Fi khách sạn có thể không an toàn, vì vậy người dùng nên cẩn thận AFP

Để hiểu cách thức hoạt động này, hãy nghĩ về kết nối giữa router Wi-Fi và thiết bị như một cầu nối hai chiều, nơi phần mềm độc hại có thể di chuyển theo cả hai hướng. Phần mềm độc hại tinh vi từ thiết bị bị nhiễm có thể lây lan sang router Wi-Fi và lây nhiễm cho các thiết bị khác được kết nối với mạng. Nó cũng có thể ở lại trong router và thu thập dữ liệu từ bất kỳ thiết bị nào khác trong mạng hoặc thay đổi cài đặt router và chuyển người dùng đến các trang web độc hại.

Ngay cả với mạng tốc độ cao hoặc yêu cầu mật khẩu từ khách sạn, Wi-Fi đó chưa chắc an toàn. Một chuyên gia an ninh mạng cho rằng chính bản thân khách sạn có thể xem thông tin cơ bản như thông tin thiết bị và thời gian kết nối của khách khi kết nối với mạng Wi-Fi của họ, tạo ra những mối đe dọa hiện hữu khác.

Những rủi ro khi kết nối với Wi-Fi khách sạn

Trong thời đại mà thế giới kết nối hơn bao giờ hết, sự tiện lợi của Wi-Fi khách sạn là không thể cưỡng lại. Nhưng bên dưới ảo tưởng về sự thoải mái và an toàn, các chuyên gia cho biết mạng Wi-Fi khách sạn đáng tin cậy đó có thể dễ đưa khách hàng vào các hình thức lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa an ninh mạng khác. Sau đây là một số rủi ro khi kết nối với Wi-Fi khách sạn và cách giữ an toàn.

- Kết nối không được bảo vệ: có thể khiến người dùng bị cài đặt phần mềm gián điệp và lây nhiễm cho các thiết bị khác được kết nối với mạng đó, từ đó tin tặc có thể chiếm quyền điều khiển phiên duyệt web và truy cập mọi thứ trên thiết bị. Người dùng được khuyến cáo sử dụng các công cụ như Threat Protection của NordVPN hoặc kiểm tra trang web truy cập có giao thức HTTPS để đảm bảo đang sử dụng kết nối an toàn khi duyệt web.

Ngay các khách sạn lớn cũng từng chứng kiến các vụ vi phạm dữ liệu REUTERS

- Vi phạm dữ liệu: tin tặc có thể gửi email lừa đảo hoặc trang đăng nhập khách sạn để thuyết phục nhân viên nhập thông tin đăng nhập, từ đó tin tặc đăng nhập vào hệ thống của khách sạn và lấy cắp thông tin nhạy cảm, bao gồm hoạt động trực tuyến của khách. Vì vậy, hãy tránh sử dụng Wi-Fi khách sạn để truy cập vào các hoạt động nhạy cảm như ngân hàng mà chỉ dùng các công việc đơn giản như tìm kiếm Google hoặc nghe nhạc trực tuyến.

- Điểm phát sóng giả mạo: Các điểm phát sóng giả mạo thường dùng tên chung chung, không đáng ngờ như "Wi-Fi Guest", "Wi-Fi Free"… thay vì chính tên khách sạn, từ đó lấy cắp thông tin hoạt động của khách khi truy cập mạng đó. Vì vậy, tốt nhất khi nhận phòng tại khách sạn, người dùng nên yêu cầu nhân viên lễ tân cung cấp tên và mật khẩu chính xác cho Wi-Fi mà mình truy cập. Sử dụng các dịch vụ VPN trên thiết bị để mã hóa dữ liệu khi duyệt web là điều được khuyến cáo.

Người dùng cũng tránh nhập các thông tin cá nhân như email, số điện thoại và thông tin thẻ tín dụng trên các trang web mà mình nhận được khi truy cập mạng Wi-Fi khách sạn. Chúng có thể được sử dụng cho nhiều âm mưu đen tối khác.

Bên cạnh đó, người dùng nên rút phích cắm Smart TV trong phòng khách sạn nếu không sử dụng, đặc biệt nên che chắn webcam trên nó nếu có để tránh bị lộ các thông tin nhạy cảm nếu TV bị hack và vô hiệu hóa tính năng tự động kết nối vào mạng.