Những sai lầm có thể gặp khi lắp đặt dàn karaoke tại nhà

Sai lầm phổ biến nhất là đặt loa sai vị trí quá gần nhau hoặc áp tường, làm mất hiệu ứng stereo. Nguyên tắc "tam giác đều" và để loa cách tường sau 40cm, cách tường bên hông 60cm sẽ giúp âm thanh thoáng và dải trầm gọn.

Một trong những lỗi hay gặp nhất khi lắp đặt dàn karaoke là để loa karaoke đặt thẳng sau vị trí cầm micro. Khi đó, âm thanh từ loa phát ra bị micro thu lại, tạo thành vòng lặp (feedback) khiến hệ thống hú rít rất khó chịu. Không chỉ làm mất hứng khi hát, tình trạng này còn có thể hỏng loa treble.

Một lỗi khác là treo loa sát trần làm âm thanh bị loãng. Độ cao lý tưởng: tweeter ngang tầm tai khi ngồi. Ngoài ra, việc xem thường dây dẫn cũng khiến âm thanh suy hao, giảm chất lượng âm thanh.

Ông Tùng khẳng định: "Âm thanh hay không chỉ đến Amply loa xịn, mà từ sự hài hòa giữa thiết bị và không gian". Đầu tư loa karaoke chính hãng đi cùng lắp đặt khoa học sẽ giúp phát huy chọn giá trị và mang lại trải nghiệm đáng nhớ.

