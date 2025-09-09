Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Những sai lầm có thể gặp khi lắp đặt dàn karaoke tại nhà

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
09/09/2025 12:00 GMT+7

Ngày nay, nhiều gia đình Việt đầu tư hàng chục triệu cho dàn karaoke gia đình nhưng âm thanh không như ý. Theo ông Vương Thanh Tùng, chuyên gia hơn 25 năm kinh nghiệm tại 769 Audio, có đến 70% sự cố như hú, rè, bass ù… không đến từ thiết bị, mà do lỗi lắp đặt loa karaoke.

Sai lầm phổ biến nhất là đặt loa sai vị trí quá gần nhau hoặc áp tường, làm mất hiệu ứng stereo. Nguyên tắc "tam giác đều" và để loa cách tường sau 40cm, cách tường bên hông 60cm sẽ giúp âm thanh thoáng và dải trầm gọn.

Những sai lầm có thể gặp khi lắp đặt dàn karaoke tại nhà - Ảnh 1.

Một trong những lỗi hay gặp nhất khi lắp đặt dàn karaoke là để loa karaoke đặt thẳng sau vị trí cầm micro. Khi đó, âm thanh từ loa phát ra bị micro thu lại, tạo thành vòng lặp (feedback) khiến hệ thống hú rít rất khó chịu. Không chỉ làm mất hứng khi hát, tình trạng này còn có thể hỏng loa treble.

Một lỗi khác là treo loa sát trần làm âm thanh bị loãng. Độ cao lý tưởng: tweeter ngang tầm tai khi ngồi. Ngoài ra, việc xem thường dây dẫn cũng khiến âm thanh suy hao, giảm chất lượng âm thanh.

Ông Tùng khẳng định: "Âm thanh hay không chỉ đến Amply loa xịn, mà từ sự hài hòa giữa thiết bị và không gian". Đầu tư loa karaoke chính hãng đi cùng lắp đặt khoa học sẽ giúp phát huy chọn giá trị và mang lại trải nghiệm đáng nhớ.

👉 Khám phá thêm giải pháp và các mẫu loa karaoke chính hãng tại 769 Audio - thương hiệu đồng hành cùng người yêu nhạc Việt gần 20 năm.

Khám phá thêm chủ đề

karaoke sai lầm loa karaoke chính hãng 769 Audio
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận