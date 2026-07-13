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Giới trẻ

'Những sân chơi đạt chuẩn quốc tế có ý nghĩa quan trọng'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Theo anh Nguyễn Minh Triết, trong kỷ nguyên số, năng lực cạnh tranh của mỗi cá nhân không chỉ được quyết định bởi kiến thức chuyên môn mà còn bởi năng lực số, khả năng đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Chiều 13.7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải quốc gia Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới 2026 (MOS World Championship 2026).

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, năng lực cạnh tranh của mỗi cá nhân không chỉ được quyết định bởi kiến thức chuyên môn mà còn bởi năng lực số, khả năng đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo anh Triết, việc xây dựng những sân chơi đạt chuẩn quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Những sân chơi đạt chuẩn quốc tế có ý nghĩa quan trọng'- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: CTV

Mùa giải năm nay thu hút gần 1.500 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 185 đội tuyển của các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước.

Đáng chú ý, có tới 450 thí sinh đến từ những địa phương còn nhiều khó khăn về điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, cho thấy cơ hội tiếp cận các chuẩn kỹ năng quốc tế ngày càng được mở rộng.

Đặc biệt, học sinh phổ thông chiếm tới 63% tổng số thí sinh tham gia và có 4 đại diện góp mặt trong đội tuyển Việt Nam dự vòng chung kết thế giới, phản ánh xu hướng học sinh tiếp cận công nghệ, xây dựng năng lực số từ sớm.

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố 6 đại sứ MOS Việt Nam 2026 gồm: Phạm Đức Dũng (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam), Phạm Lê Minh Tâm (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình) Nguyễn Mai Chi (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam).

Đỗ Lê Tuấn Kiệt (Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương, Đồng Nai), Nguyễn Đình Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) và Phùng Ngọc Uyển My (Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội).

6 thí sinh sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới diễn ra ở Anaheim, California (Mỹ) vào cuối tháng 7.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 18 giải nhì, 30 giải ba, 72 giải khuyến khích, 6 giải triển vọng và vinh danh 29 giáo viên, nhà trường, Sở GG-ĐT cùng các tỉnh, thành đoàn có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức và đồng hành cùng cuộc thi.

Theo thống kê của ban tổ chức, sau 16 năm cử đội tuyển tham dự vòng chung kết thế giới, Việt Nam đã có 14 năm liên tiếp giành huy chương với thành tích nổi bật gồm 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 14 huy chương đồng cùng nhiều vị trí trong top 10 thế giới.

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