Những sản phẩm phục vụ cộng đồng xuất phát từ giảng đường

Bên cạnh kiến thức lý thuyết là nền tảng, người học cần được va chạm và làm ra những sản phẩm thật từ chính ý tưởng và sự sáng tạo của mình. Đây cũng là định hướng đào tạo mà Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) theo đuổi, mang đến cho thế hệ trẻ môi trường học tập giàu tính ứng dụng.

Hành trình "làm thật" của các bạn bắt đầu từ những sân chơi học thuật, thử sức với các đề bài thực tiễn dưới sự đồng hành của các giảng viên và chuyên gia. Nổi bật có thể kể đến Cuộc thi HUTECH HRM Challenge với những ý tưởng sáng tạo về quản trị doanh nghiệp; AI Hackathon Pione Dream - sân chơi công nghệ dành cho những bạn trẻ đam mê công nghệ thông tin; "Bản lĩnh Luật sư tương lai" - thử thách đầy kịch tính dành cho sinh viên khối ngành Luật; hay Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 - giúp sinh viên ngành Logistics tiếp cận các bài toán chuỗi cung ứng thực tế ngay từ khi còn trên giảng đường.

Các cuộc thi học thuật tạo cơ hội để biến ý tưởng thành hiện thực

Từ các cuộc thi, sinh viên được mở rộng kiến thức chuyên môn, bước đầu hình thành tư duy quản lý dự án, phân tích yêu cầu thực tế và đề xuất giải pháp, từ đó sẵn sàng tiến xa hơn ở những sân chơi mang tính ứng dụng cao.

Một điểm nhấn nổi bật là trường tạo điều kiện để sinh viên triển khai và hoàn thiện các sản phẩm thực tế, được doanh nghiệp đánh giá và hiệu chỉnh để ứng dụng vào đời sống. Tiêu biểu trong số đó là sự kiện HUTECH Techshow - "sàn diễn" dành cho các sản phẩm kỹ thuật - công nghệ như robot, máy móc, mô hình xe, thiết bị tự động hóa cũng như các giải pháp cơ khí, điện tử. Đây cũng chính là những đồ án tốt nghiệp đã trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện nghiêm túc.

Các sản phẩm tại HUTECH Techshow gây ấn tượng với độ hoàn thiện và chuyên môn cao

Không chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, các ngành khác như Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Quản trị sự kiện cũng có những dự án mà sinh viên chủ động tổ chức và vận hành từ A đến Z. Các đồ án thực tế như "Mạch Nam", "Sắc ngọc sơn hà" hay "Âm vang Quốc kỳ" đều là những chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với và toàn bộ quy trình sản xuất từ thiết kế sân khấu, dựng kịch bản, hậu cần, biểu diễn do chính các bạn thực hiện. Không dừng lại ở bài kiểm tra kết thúc học phần, mỗi chương trình còn là sản phẩm thực sự có khán giả, có hiệu ứng truyền thông và có giá trị trải nghiệm lớn.

"Mạch Nam" mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả vì độ hoành tráng và chỉn chu trong từng chi tiết

Tinh thần "học gắn với nhu cầu xã hội" còn được thể hiện rõ nét hơn qua sân chơi khởi nghiệp HUTECH Startup Wings, mang đến những giải pháp hoặc mô hình kinh doanh giàu tiềm năng thương mại hóa. Nhiều dự án nổi bật như: trà sữa thảo mộc dạng viên nén TEA PIE, MYCOGOLD (bộ kit trồng nấm từ bã nghệ), ShrimpTech (hệ thống giám sát ao tôm ứng dụng Deep Learning), VieCo (kẹo dừa trong trái dừa),... nhận được sự đánh giá cao và trở thành nền tảng cho con đường khởi nghiệp bền vững của các bạn trẻ.

Các dự án khởi nghiệp của các bạn đều hướng đến cung cấp giải pháp thiết thực cho xã hội

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, HUTECH khẳng định định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, chú trọng năng lực ứng dụng và tạo ra sản phẩm thiết thực gắn với đời sống. Sinh viên không chỉ học để biết mà học để tạo ra giá trị thật và sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ rệt với những sản phẩm chứng minh năng lực, kinh nghiệm của mình.