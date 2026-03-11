Những sản phẩm truyền thông ‘xem là cuốn’ từ sinh viên HUTECH

Những chuyển dịch liên tục của ngành truyền thông đòi hỏi đội ngũ nhân sự cần hội tụ đủ tư duy sáng tạo và kỹ năng sản xuất thực tế. Đó cũng là lý do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đẩy mạnh hơn nữa định hướng đào tạo ứng, đặc biệt ở ngành Truyền thông đa phương tiện. Yêu cầu đặt ra cho sinh viên là phải tạo ra những dự án thực tế - minh chứng sống động cho năng lực chuyên môn của các bạn.

Yêu cầu đặt ra cho sinh viên Truyền thông HUTECH là phải tạo ra những dự án thực tế

Với các định hướng chuyên sâu gồm Quản trị trải nghiệm truyền thông tương tác đa nền tảng, Sản xuất video trực tuyến, Sản xuất truyền hình trực tuyến, Sản xuất sự kiện trực tiếp - sân khấu cộng hưởng với các học phần đặc thù như Sáng tạo nội dung truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật Audiovisual, Đạo diễn sản phẩm truyền thông số, Công nghệ kỹ xảo,… sinh viên được trang bị đầy đủ quy trình từ khâu "thai nghén" ý tưởng đến khi ra mắt thành phẩm hoàn chỉnh.

Chính hướng đào tạo bài bản này tạo điều kiện để sinh viên phát triển tối đa ở từng mảng mà mình yêu thích. Đơn cử ở mảng điện ảnh, HUGFIA - sự kiện trình làng các đồ án phim tốt nghiệp là nơi để người học mài giũa kỹ năng sản xuất phim ngắn. Ở đó, mỗi khung hình không chỉ là một phần của câu chuyện mà còn chứa đựng tâm huyết, sự sáng tạo và nỗ lực của cả ê-kíp sinh viên trong suốt quá trình thực hiện.

Sinh viên tự tin trình bày và phản biện đồ án phim trước hội đồng chuyên môn

Sinh viên theo đuổi mảng sản xuất nội dung quảng cáo được khẳng định bản thân qua các showcase như "The Shining Moment". Các bạn hóa thân thành những nhà tổ chức sự kiện, nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp và hợp tác cùng Maybelline, Lancôme, L'Occitane, Nutifood cùng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước,… Đề bài đặt ra là sinh viên phải triển khai thuần thục một chiến dịch quảng cáo như TVC, viral clips hay gian hàng trải nghiệm.

TVC, viral clips của sinh viên thực hiện không khác gì quảng cáo chuyên nghiệp

Mảng tổ chức sự kiện lại ghi nhận dấu ấn chuyên nghiệp qua loạt dự án đa dạng chủ đề: các talkshow chuyên sâu như "CHẠM"; các chương trình nghệ thuật Cà-Rắc Show, "Lụa Ngọc Cố Đô", Fashion show "Sắc hương di sản" đến các liveshow kết hợp phát sóng trực tiếp như "Cha và con: Những điều chưa kể", "Vì độc lập - Vì tự do" hay dự án thiện nguyện "Trạm Khắc Ước Mơ".

Các chương trình đậm nét đẹp văn hóa mang đến nhiều trải nghiệm thú vị

Dù là mảng chuyên môn nào, yêu cầu đặt ra cho ê-kíp trẻ là các bạn phải đảm bảo đầy đủ những yêu cầu của một quy trình sản xuất truyền thông hoàn chỉnh. Đây không chỉ là bài kiểm tra kiến thức, mà còn là về kỹ năng: lên ý tưởng, xây dựng nội dung, tổ chức sản xuất cho đến hậu kỳ và hoàn thiện sản phẩm. Thành quả cuối cùng không chỉ là một sản phẩm truyền thông tạo hiệu ứng tích cực, mà còn là dấu ấn của quá trình học hỏi và trưởng thành.

Lại Lý Huỳnh Văn - thành viên nhóm thực hiện phim ngắn "Lơ lửng" đạt giải Best Picture HUGFIA 25 cho biết: "Quá trình quay phim vất vả nhất là giai đoạn thiết kế bối cảnh. Do kinh phí hạn chế, cả nhóm quyết định tự tay dọn dẹp, cải tạo hiện trường để tạo nên không gian ưng ý nhất cho tác phẩm. Chính những trải nghiệm thực địa này giúp chúng em học được cách phối hợp, chia sẻ trách nhiệm và kết nối chặt chẽ với nhau để hoàn thành dự án một cách trọn vẹn".

Nhóm sinh viên thực hiện phim ngắn "Lơ lửng" đạt giải Best Picture HUGFIA 25

Thực hiện một sản phẩm thực tế ở giai đoạn còn là sinh viên không phải chuyện đơn giản, và là trải nghiệm bắt buộc mà bất kỳ sinh viên Truyền thông HUTECH nào cũng thích mê. Đó là lúc lý thuyết chuyển hóa những kỹ năng hay kinh nghiệm cốt lõi, để người học sẵn sàng chinh phục những nấc thang nghề nghiệp tương lai.