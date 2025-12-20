Những 'siêu dự án' với tầm nhìn thế kỷ

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã tham gia bấm nút, cắt băng khánh thành, động thổ các công trình tại 79 điểm cầu, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những công trình "3 nhất"

Phát biểu tại điểm cầu trung tâm - dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại ngày 19.12.1946, khi Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tinh thần "toàn quốc kháng chiến" năm xưa nay đã trở thành ngọn đuốc soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo các bộ, ngành tham dự lễ khởi công tại điểm cầu trung tâm ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại - một trong ba đột phá chiến lược - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững. Buổi lễ hôm nay tiếp nối thành công của 2 buổi lễ khởi công, khánh thành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (ngày 19.4.2025 với 80 công trình, dự án) và 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (ngày 19.8.2025 với 250 công trình, dự án).

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đây là những công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những "điểm nhất": có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỉ đồng); nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỉ đồng, chiếm trên 82%); có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925.000 tỉ đồng).

Như vậy, sau 3 lễ khởi công, khánh thành, chỉ tính riêng trong năm 2025, đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỉ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 3,8 triệu tỉ đồng (74,6%), nguồn vốn nhà nước là 1,3 triệu tỉ đồng (25,4%). Đã có gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Theo Thủ tướng, trong đó có những công trình "lớn chưa từng có", những công trình "lần đầu tiên", những công trình mới có "ý nghĩa lịch sử", như khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km đường bộ cao tốc, gồm cao tốc Bắc - Nam tuyến chính, các tuyến cao tốc Đông - Tây, hơn 1.700 km đường ven biển; đón chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành...

Lễ khởi công này đã đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn "vượt thời đại", như siêu dự án sân bay Gia Bình (Bắc Ninh); các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai (Cà Mau), khu đô thị Cần Giờ (TP.HCM). Hay các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic - nơi được chọn làm điểm cầu trung tâm hôm nay; nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, các dự án phục vụ APEC năm 2027 tại Phú Quốc…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ẢNH: TTXVN

Trong năm 2026 và thời gian tới, theo người đứng đầu Chính phủ, để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng, Nhà nước ta đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định rõ là 1 trong 3 đột phá chiến lược. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện "5 bảo đảm" trong đầu tư, phát triển các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, gồm bảo đảm thể chế thông thoáng; nguồn lực; tiến độ giải phóng mặt bằng; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, đảm bảo tiến độ cho các công trình "đi đúng đích, về đúng hạn".

Nối thông gần 3.200 km cao tốc

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho hay theo kế hoạch, đến hết năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km nút giao, đường dẫn, với tổng chiều dài 3.803 km. Tính đến ngày 19.12, đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc và 325 km nút giao, đường dẫn, đạt tổng cộng 3.513 km, vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Quốc hội và Chính phủ giao. Ngoài ra, đã hoàn thành 1.586 km đường quốc lộ và 1.701 km đường bộ ven biển.

Tính chung giai đoạn 2021-2025, cả nước đã hoàn thành và thông xe 2.025 km đường cao tốc, gấp gần 2 lần tổng số km cao tốc được xây dựng trong 20 năm trước nhiệm kỳ. Đặc biệt, đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau. Riêng năm 2025, hoàn thành 1.491 km đường cao tốc, 456 km đường quốc lộ và 251 km đường ven biển.

Trong lĩnh vực hàng không, đã hoàn thành đầu tư, nâng cấp các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên; cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 và đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Cùng với đó, ba dự án cảng biển lớn tại Lạch Huyện (Hải Phòng), Cái Mép - Thị Vải và Sông Hậu đã được đưa vào khai thác, nâng năng lực hệ thống cảng biển từ 730 triệu tấn năm 2020 lên 900 triệu tấn vào năm 2025.

"Vẽ" lại diện mạo thủ đô

Đợt này, riêng thủ đô Hà Nội đã khởi công, khánh thành 7 dự án lớn, trong đó có những "siêu dự án" với quy mô vốn lớn chưa từng có.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (P.Phú Thượng, Hà Nội). Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 855.000 tỉ đồng, hình thức PPP, do liên danh các nhà đầu tư (Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát) thực hiện. Quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc 19 xã, phường của Hà Nội.

Dự án sẽ đầu tư gồm trục đại lộ dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị. Đây là dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông, kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, bền vững, dự kiến sẽ được khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.2030).

Dự án khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 925.000 tỉ đồng, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Điểm nhấn của dự án là sân vận động Trống Đồng - công trình cấp quốc gia được triển khai trên diện tích hơn 73 ha, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Dự kiến nhà đầu tư sẽ hoàn thành khu liên hợp thể thao và sân vận động vào quý 2/2030, hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.

Đáng chú ý, Hà Nội lựa chọn Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, cũng khởi công sáng 19.12. Với tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỉ đồng, đây là dự án trọng điểm nhằm góp sức hồi sinh dòng sông lịch sử, tạo không gian văn hóa giao thoa giữa quá khứ và hiện đại cho thủ đô. Đặc biệt, các "siêu dự án" tích hợp nhiều công năng như Olympic hay Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ "định vị" lại diện mạo mới của thủ đô.