Những smartphone từng được tung hô nhưng lại là 'thảm họa công nghệ'

Một trong số đó là chiếc điện thoại Storm của BlackBerry, vốn từng được mệnh danh là "kẻ hủy diệt iPhone" nhưng lại trở thành nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hãng. Tương tự, chiếc điện thoại Facebook ra mắt năm 2013 cũng không thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng, trong khi chiếc điện thoại Amazon với 5 camera ở mặt trước lại gây thất vọng.

Samsung Galaxy Note 7

Galaxy Note 7 là một ví dụ điển hình cho sự thất bại do ra mắt quá sớm. Mặc dù được đánh giá cao về thiết kế và tính năng, chiếc điện thoại này đã phải thu hồi hai lần do nguy cơ cháy nổ. Nguyên nhân xuất phát từ việc Samsung cố nhét một viên pin quá lớn vào khung máy mỏng manh, dẫn đến nhiều trường hợp ghi nhận Galaxy Note 7 tự bốc cháy. Cuối cùng, Samsung đã phải hủy bỏ sản phẩm này sau khi phát hiện các thiết bị thay thế cũng gặp phải tình trạng tương tự.

Galaxy Note 7 là mẫu smartphone đáng quên nhất của Samsung ẢNH: SAMSUNG

HTC First

Chiếc điện thoại được hợp tác giữa HTC với Facebook cũng không tránh khỏi thất bại. Với thiết kế đơn giản và phần cứng kém, sản phẩm này chỉ khiến người tiêu dùng tự hỏi tại sao Facebook lại muốn sản xuất điện thoại riêng, trong khi họ có thể cài đặt ứng dụng Facebook trên bất kỳ điện thoại Android nào khác. Mặc dù giá chỉ khoảng 99 USD, HTC First không bán chạy và nhanh chóng bị lãng quên.

Lumia 1020

Một trong những sản phẩm đầu tiên sau khi Microsoft mua lại Nokia là Lumia 1020 cũng không thể thoát khỏi số phận thất bại. Dù sở hữu camera PureView 41MP ấn tượng và thiết kế đẹp, Lumia 1020 lại gặp phải vấn đề lớn: sự thiếu hụt ứng dụng. Microsoft đã tham gia cuộc chiến smartphone quá muộn, dẫn đến việc Windows Phone không thể thu hút được các nhà phát triển, điều này khiến kho ứng dụng thiếu hụt nhiều ứng dụng quan trọng như Instagram và Snapchat.

Lumia 1020 đã không thể mang lại ánh hào quang cho Microsoft do nhiều hạn chế ẢNH: THE VERGE

RED Hydrogen One

Được sản xuất bởi hãng máy ảnh cao cấp RED với giá 1.300 USD, Hydrogen One được quảng bá là điện thoại "holographic" đầu tiên trên thế giới nhờ sở hữu màn hình 3D không cần kính. Tuy nhiên, chất lượng màn hình kém, độ sáng thấp và âm thanh không nổi bật đã khiến sản phẩm không thể cạnh tranh với các smartphone khác trên thị trường. Camera kép 12 MP của nó cũng không mang lại chất lượng tốt hơn so với các sản phẩm rẻ hơn.

Amazon Fire Phone

Ra mắt vào năm 2014 với nhiều tính năng thú vị, tiêu biểu là 5 camera phía trước để theo dõi chuyển động mắt và đầu của người dùng, Fire Phone lại không có ứng dụng của Google hay Play Store khiến sản phẩm trở nên khó bán. Mặc dù sở hữu công nghệ Firefly giúp nhận diện sản phẩm, nhưng với giá 650 USD, Fire Phone vẫn không thể thu hút người tiêu dùng.

BlackBerry Storm là câu trả lời của RIM đối với iPhone của Apple ẢNH: YOUTUBE

BlackBerry Storm

Cũng không thoát khỏi số phận tương tự là mẫu Storm của BlackBerry. Đây là câu trả lời của RIM sau sự ra mắt của iPhone vào năm 2007 khi công ty Canada cố gắng phát triển BlackBerry Storm với công nghệ SurePress. Sản phẩm này gặp phải nhiều vấn đề như không có Wi-Fi tích hợp và nền tảng ứng dụng lạc hậu. Kết quả là Storm có tỷ lệ trả lại gần như 100% và gây thiệt hại hàng trăm triệu USD cho RIM.

Những thất bại nói trên cho thấy việc các nhà sản xuất tiếp tục đổi mới và thử nghiệm là điều đáng khen, tuy nhiên cố gắng tạo ra các tính năng đột phá không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả. Người dùng thường chỉ mong muốn một chiếc điện thoại tuyệt vời, toàn diện, thay vì những sản phẩm khác biệt.