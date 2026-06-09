Những tác nhân thời tiết ảnh hưởng đến tuổi thọ và thẩm mỹ công trình

Đây cũng là hệ quả khó tránh khỏi khi công trình phải thường xuyên chịu tác động từ các yếu tố thời tiết như nắng nóng, tia UV hay độ ẩm cao - những tác nhân âm thầm khiến lớp sơn dần xuống cấp và mất đi vẻ đẹp ban đầu theo thời gian.

Thách thức của sơn ngoại thất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới

Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, với đặc điểm nắng gắt kéo dài, tia cực tím cường độ cao, lượng mưa lớn và độ ẩm không khí luôn ở mức cao quanh năm. Những yếu tố này tác động trực tiếp và liên tục lên mảng tường ngoại thất trong suốt quá trình sử dụng, khiến lớp sơn dễ bị bào mòn, suy giảm độ bền màu và sớm xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp.

Sự thay đổi về màu sắc và bề mặt tường không xảy ra ngẫu nhiên, mà thường bắt nguồn từ một số tác nhân quen thuộc trong quá trình sử dụng, trong đó ba nguyên nhân dưới đây được ghi nhận là phổ biến nhất.

OEXPO UV Series - Giải pháp sơn ngoại thất bền màu cho khí hậu Việt Nam

Để hạn chế tình trạng phai màu do tia UV, mưa ẩm và nấm mốc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, OEXPO đã phát triển dòng sản phẩm sơn ngoại thất cao cấp chống phai màu với khả năng chống tia UV hiệu quả, bảo vệ bề mặt công trình lâu dài.

Bên cạnh khả năng chống UV, sơn còn được phát triển với hệ tính năng phù hợp cho môi trường ngoài trời, bao gồm sơn bám dính tốt, độ che phủ cao giúp hạn chế lộ nền; khả năng kháng kiềm giúp ổn định màu sắc; góp phần bảo vệ bề mặt tường trước tác động của mưa và độ ẩm. Lớp màng sơn mịn màng, dễ chùi rửa và hạn chế bám bẩn, đồng thời giúp ngăn chặn sự phát triển của rong rêu và nấm mốc trong điều kiện ẩm ướt.

Dòng sản phẩm sơn ngoại thất cao cấp bóng và bền màu với OEXPO Cody UV Shade for Exterior và OEXPO Zoco Anti-fade UV for Exterior được định vị là dòng sơn ngoại thất cao cấp dành cho các công trình có yêu cầu khắt khe về chất lượng và hiệu quả bảo vệ. Sản phẩm nổi bật với độ bóng cao, mang lại bề mặt tường mịn màng, sang trọng, dễ vệ sinh và duy trì vẻ mới lâu dài, trở thành lựa chọn ưu tiên cho các công trình đòi hỏi cao về cả thẩm mỹ lẫn độ bền trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Việt Nam.

OEXPO - Thương hiệu sơn trang trí cao cấp trong hệ sinh thái 4 Oranges

OEXPO là thương hiệu sơn trang trí cao cấp của 4 Oranges Co., Ltd, một trong những công ty hàng đầu ở thị trường sơn trang trí Việt Nam. 4 Oranges Co., Ltd đầu tư vào thị trường Việt Nam từ năm 2004, được NQA - Tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới có trụ sở tại Anh - chứng nhận đạt các tiêu chuẩn quốc tế được UKAS (United Kingdom Accreditation Service) công nhận gồm hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

Nhà máy của 4 Oranges Co., Ltd đặt tại Tây Ninh với tổng diện tích hàng nghìn mét vuông là một trong những nhà máy sản xuất sơn và bột lớn bậc nhất Đông Nam Á, có số vốn hơn 100 triệu USD, có năng lực sản xuất 150 triệu lít sơn và hơn 100 ngàn tấn bột mỗi năm, với bộ sưu tập hơn 1000 màu sơn. 4 Oranges Co., Ltd cũng sở hữu hệ thống 5000 trung tâm phân phối và pha màu trên toàn quốc.

Trên nền tảng công nghệ hiện đại cùng kinh nghiệm phát triển các dòng sơn phù hợp với khí hậu nhiệt đới, OEXPO mang đến những giải pháp sơn có độ bền ổn định, đáp ứng tốt điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam. Với định hướng phát triển bền vững và không ngừng cải tiến công nghệ, OEXPO hướng tới trở thành lựa chọn tin cậy của các chủ đầu tư, nhà thầu và gia chủ trong việc hoàn thiện và bảo vệ công trình bền đẹp theo thời gian.