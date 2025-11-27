Những tài năng trẻ hứa hẹn tỏa sáng ở SEA Games 33

Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Phạm Quang Huy (bắn súng)… là những ngôi sao quen thuộc của thể thao VN ở đấu trường quốc tế như SEA Games. Bên cạnh đó, người hâm mộ thể thao VN chờ xem màn thể hiện của những gương mặt trẻ như Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh (golf), Phạm Lê Xuân Lộc (xe đạp), Bành Gia Huy (cờ vua)…

Kình ngư Nguyễn Thúy Hiền Ảnh: Hà Phương

2 năm trước tại SEA Games 32 ở Campuchia, đội tuyển bơi VN trình làng tài năng 14 tuổi Nguyễn Thúy Hiền. Trong lần đầu tham dự SEA Games lại chạm trán với các đàn chị rất mạnh ở khu vực nhưng Nguyễn Thúy Hiền xuất sắc đoạt HCĐ nội dung 100 m tự do.

Với sự tiến triển tốt trong thời gian qua cùng với việc được trui rèn qua nhiều giải đấu quốc tế, Nguyễn Thúy Hiền được kỳ vọng thi đấu bùng nổ trên đường đua xanh SEA Games 33. Hiện cô cùng đội tuyển bơi VN tập huấn ở Trung Quốc nhằm có điểm rơi phong độ vào tháng 12 tới. Bên cạnh Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Võ Thị Mỹ Tiên thì kình ngư 16 tuổi Nguyễn Thúy Hiền là gương mặt đáng chờ đợi khi cô tranh tài ở các cự ly ngắn sở trường.

Sau kỳ tích lần đầu mang về cho đội tuyển golf VN HCV ở SEA Games 32, golfer 17 tuổi Lê Khánh Hưng tiếp tục được kỳ vọng tại SEA Games 33. Với bản lĩnh được trui rèn qua tập luyện, thi đấu ở nhiều giải quốc tế trong 2 năm qua, Lê Khánh Hưng vẫn là mũi nhọn trong hành trình bảo vệ HCV của đội tuyển golf VN. Ngoài Lê Khánh Hưng, đội tuyển golf VN còn có tài năng 18 tuổi Nguyễn Anh Minh vốn tiến bộ vượt bậc, hứa hẹn thi đấu bùng nổ ở SEA Games 33.

Tay đua 20 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc là niềm hy vọng số 1 của xe đạp VN ở SEA Games 33 ẢNH: GIA HUY

Ở môn xe đạp, tay đua Phạm Lê Xuân Lộc 20 tuổi khẳng định được vị trí chủ lực trong đội tuyển xe đạp đường trường VN. Với đam mê, khổ luyện và không ngừng học hỏi, Phạm Lê Xuân Lộc vừa mạnh ở đua đường bằng, vừa có khả năng leo đèo dốc giỏi. Vì thế, BHL đội tuyển xe đạp VN đặt niềm tin vào khả năng làm nên chuyện của cua rơ trẻ này.

Ở môn cờ vua, kỳ thủ 16 tuổi Bành Gia Huy là VĐV nhỏ tuổi nhất trong thành phần đội tuyển cờ vua VN dự SEA Games 33. Sự tiến bộ vượt bậc của kỳ thủ này giúp anh vượt qua nhiều đàn anh để vinh dự được điền tên tham dự SEA Games 33. Sát cánh cùng 2 đàn anh Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh tranh tài ở nội dung đồng đội cờ nhanh, Bành Gia Huy hứa hẹn ghi dấu ấn ngay kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Thể thao VN không bỏ quên các tài năng trẻ, ngược lại sẵn sàng trao cơ hội cho họ thể hiện ở SEA Games 33. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT VN, khẳng định: "Thể thao VN cân nhắc và mạnh dạn chọn những tuyển thủ trẻ xuất sắc nhất cùng tham gia tranh tài với các VĐV trưởng thành. SEA Games 33 là cơ hội quý báu giúp các VĐV trẻ thi đấu cọ xát, học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm để hoàn thiện. Đây là nền tảng để các em phát triển, trở thành lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, hướng tới tranh tài tại ASIAD và Olympic".