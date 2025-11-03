Những tấm lòng BSR đến với người dân vùng lũ

Trước những mất mát do lũ gây ra cho miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, những tấm lòng của tập thể người lao động Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã kịp thời sẻ chia, thắp lên ngọn lửa nghĩa tình với người các vùng lũ.

Chung tay vì đồng bào vùng lũ

Theo thống kê, đợt lũ vừa qua đã khiến gần 1.000 hộ với hơn 3.600 nhân khẩu tại các huyện miền núi như Sơn Tây, Sơn Hà, Tây Trà, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Ngọc Linh… phải di dời đến nơi an toàn. Hàng chục căn nhà bị sập, hàng trăm héc ta hoa màu và công trình thủy lợi, cầu cống, đường giao thông bị hư hại. Nhiều xã vùng cao bị sạt lở nghiêm trọng, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn.

Trước tình hình đó, với tinh thần "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách" và nét đẹp "nghĩa tình đong đầy" trong văn hóa Petrovietnam, ban lãnh đạo và công đoàn cơ sở BSR đã nhanh chóng phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ Quảng Ngãi. Các điểm tiếp nhận được đặt tại trụ sở công ty và Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Chi nhánh Hà Nội và các đơn vị trực thuộc, thu hút sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, công nhân viên.

Theo ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR, đó là sự cảm thông sâu sắc với những thiệt hại nặng nề mà người dân Quảng Ngãi đang gánh chịu. Ông kêu gọi toàn thể người lao động BSR cùng các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng địa phương trong việc khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Dương kêu gọi người lao động BSR ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi

"Mỗi tấm lòng sẻ chia, dù nhỏ bé, đều là hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn của người lao động BSR. Những con người không chỉ tận tụy trong công việc mà còn luôn sẵn sàng san sẻ với cộng đồng trong hoạn nạn, khó khăn", ông Dương nhấn mạnh.

Lãnh đạo BSR, lãnh đạo NMLD Dung Quất và các ban chức năng ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi

Sẻ chia yêu thương đến miền xa

Không chỉ hướng về Quảng Ngãi - nơi đặt nhà máy lọc dầu đầu tiên của cả nước - người lao động BSR còn liên tục chung tay cùng đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai trên khắp cả nước.

Đầu tháng 8 này, tập thể BSR đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ chịu thiệt hại nặng do mưa lũ. Đến tháng 10, người lao động BSR tiếp tục góp 1.2 tỉ đồng từ tiền lương để ủng hộ tỉnh Thái Nguyên, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt bão số 11. Không chỉ gửi gắm vật chất, những chuyến đi trao quà tận nơi của BSR còn mang theo hơi ấm của sự sẻ chia.

Cán bộ nhân viên chi nhánh BSR tại Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Ngãi

Đó là vào sáng 17.10, đoàn công tác của BSR đã phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên đến thăm, động viên và trao quà cho ba trường học bị thiệt hại nặng do mưa lũ: Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, Trường mầm non Quan Triều và Trường mầm non Gia Sàng.

Tại mỗi điểm đến, đại diện BSR thay mặt hơn 1.600 cán bộ, công nhân viên gửi lời thăm hỏi, động viên các thầy cô và học sinh sớm khắc phục khó khăn, trở lại nhịp học tập bình thường. Tổng số tiền BSR trao tặng là 1.2 tỉ đồng, gồm: 500 triệu đồng cho Trường THPT chuyên Thái Nguyên, 500 triệu đồng cho Trường mầm non Gia Sàng và 200 triệu đồng cho Trường mầm non Quan Triều.

Lãnh đạo BSR trao tiền hỗ trợ cho Trường mầm non Gia Sàng

Bên cạnh đó còn trao 60 suất quà (mỗi suất/triệu) gửi đến các em học sinh có gia đình bị thiệt hại nặng nề, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ học tập. Hình ảnh lãnh đạo BSR trao tận tay những phần quà, hay cùng thầy cô dọn dẹp lại sân trường, lau chùi phòng học sau bão, đã để lại nhiều xúc động. "Món quà này không chỉ là tiền bạc mà còn là tấm lòng của anh chị em BSR - những người luôn hướng về cộng đồng", một giáo viên Trường mầm non Gia Sàng xúc động chia sẻ.

Nghĩa tình đong đầy, trách nhiệm lan tỏa

Không chỉ trong những đợt thiên tai, người lao động BSR luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần trong sứ mệnh của doanh nghiệp. Từ nhiều năm nay, BSR liên tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội trên cả nước: từ xây dựng trường học, cầu dân sinh, hỗ trợ hộ nghèo đến chăm lo cho học sinh vùng cao.

Tính đến nay (thống kê chưa đầy đủ), BSR đã đóng góp hơn 870 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn với nhiều địa phương, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Là đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, BSR không chỉ giữ vai trò tiên phong trong ngành lọc hóa dầu Việt Nam - đáp ứng trên 30% nhu cầu xăng dầu của cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, mà còn là điểm tựa của hàng nghìn lao động địa phương, nơi lan tỏa văn hóa "nghĩa tình Petrovietnam" đến với cộng đồng.

NMLD Dung Quất

Mỗi hành động sẻ chia của người lao động BSR, từ những phần lương đóng góp đến những chuyến đi trao quà vùng lũ, đều thể hiện tinh thần đoàn kết và tấm lòng nhân ái. Trong gian khó, hình ảnh những người thợ Dung Quất khoác áo đồng phục, tay ôm thùng quà, chân lấm bùn đến với bà con vùng ngập, đã trở thành biểu tượng đẹp của "tình người trong bão lũ".

Giữa bao mất mát do thiên tai, cách làm của BSR, doanh nghiệp mang tầm quốc gia, thực hiện sứ mệnh phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, để dòng chảy của "nghĩa tình Dung Quất" luôn lan tỏa.