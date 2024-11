Những tấm lòng vàng 15.11.2024

Chuyển khoản: Le Thi Minh Hang: 3.000.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Thanh Truc: 200.000 đồng; Ngo Thi Giang: 500.000 đồng; Ngoc Diep: 1.500.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 1.000.000 đồng; Doan Ngoc Thuy Anh: 300.000 đồng; Co Hang Thi Mai: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy An: 2.000.000 đồng; Thu Ha: 500.000 đồng; Anh Dao: 200.000 đồng; Thach Yen Trang: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Viet Lam: 100.000 đồng; Dinh Ngoc Linh: 500.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 1.000.000 đồng; Do Cam Ha: 800.000 đồng; ban doc: 130.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Huynh Thien Phu: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Thai Thi Loc: 500.000 đồng; Tran Thi Kim Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 100.000 đồng; Tran Hai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 1.000.000 đồng; Le Ngoc Duc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Giang: 100.000 đồng; Nguyen Huu Thinh: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Truong Anh Kiet: 500.000 đồng; Pham Quoc Vien: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Y Nhi: 300.000 đồng; Le Minh Ngoc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Quan: 100.000 đồng; Tran Hoa Lan: 500.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Nguyen Thi Van (Quan 1 ): 500.000 đồng; Gd Be Khoa Nam (Le Hoai Nhan Ct): 100.000 đồng; Pham Quang: 100.000 đồng; Dinh Ngoc Van Phuong: 500.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Nguyen Thi Bach Tuyet: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Trung: 500.000 đồng; Ho Phan Thanh Loan: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Hien: 300.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Yen Nhi: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 40.000 đồng; Ta Thi Van: 400.000 đồng; Nguyen Duc Tho ,Phu Tho Hoa,Tan Phu,TP.HCM: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Ngo Ke Lien: 100.000 đồng;



Giúp em Phan Thị Ca - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Nữ sinh "bom hàng" khiến chủ shop bật khóc: Em chỉ sợ mẹ bỏ lại tụi con; trên Thanh Nien Online ngày 12.12.2023):

Đỗ Thụy Lam Khê + Đỗ Minh Sơn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Hồ Thị Toàn (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Thị Kim Nga (Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 700.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Thi Hoi: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Viet Hung: 100.000 đồng; Lam Muoi: 1.000.000 đồng; Cao Huu Danh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Van Hai: 500.000 đồng; Duong Kim Huong: 200.000 đồng; Vu Nguyen Quoc Hoang: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Van Hung: 100.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 200.000 đồng; Ho Thi Minh Tam: 100.000 đồng; Pham Quoc Khanh: 100.000 đồng; Nghiem Xuan Qui: 200.000 đồng; Thai Kim Nhut: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 200.000 đồng; Truong Anh Phu: 500.000 đồng; Dinh Anh Thu: 200.000 đồng; Vo Thi Anh Tuyet: 500.000 đồng; Vuong Hieu: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Quynh Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 200.000 đồng; Nguyen Quoc Thang: 300.000 đồng; Cong Thi Nhu Y: 300.000 đồng; Phan Thanh Thanh Thao: 100.000 đồng; Phan Thi Ngoc Phuong: 300.000 đồng; Nguyen Tan Dat: 100.000 đồng; Nguyen Quoc Dung: 500.000 đồng; Dao Thi Bich Thuy: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.