Những thành phố kinh doanh hiệu quả của Flamingo

Những công trình xanh ấn tượng của Flamingo tại Cát Bà, Đại Lải là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong và ngoài nước, sản phẩm tại dự án được nhiều nhà đầu tư săn đón nhờ mô hình kinh doanh hiệu quả mang lại tiềm năng sinh lời lớn. Nhiều năm qua, các dự án này vẫn vận hành ổn định, mang lại dòng tiền liên tục cho chủ sở hữu.

Lợi thế của dự án trước đó là bảo chứng cho tiềm năng khai thác kinh doanh hiệu quả của những dự án mới của Flamingo. Khi vừa ra mắt, Flamingo Ibiza Hải Tiến, Flamingo Golden Hill, Flamingo Heritage Tân Trào City đều nhanh chóng gây ấn tượng với giới đầu tư.

Sản phẩm siêu chất lượng, thiết kế độc bản

Từ lâu, Flamingo Holdings đã chứng vị thế tiên phong với trường phái kiến trúc "Flowers & Forest in the sky" độc bản. Mỗi sản phẩm đều là một tác phẩm nghệ thuật, hiện đại, sinh động và hài hòa với thiên nhiên.

Cả 3 dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến, Flamingo Golden Hill, Flamingo Heritage Tân Trào City đều kế thừa những tinh hoa của thương hiệu này với các sản phẩm siêu chất lượng nhưng vẫn mang dấu ấn riêng, giao thoa giữa phong cách hiện và bản sắc văn hóa địa phương.

Trong đó, Flamingo Ibiza Hải Tiến hứa hẹn trở thành quần thể du lịch biển sôi động bậc nhất miền Bắc khi sở hữu vị trí "lưng tựa núi, mặt hướng biển". Tất cả biệt thự, nhà phố trong dự án giống như khu rừng nhỏ. Sắc xanh của biển, của hoa và cây kết hợp với màu sắc rực rỡ, biến nơi đây thành thành phố sôi động, hấp dẫn khách du lịch, mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

Flamingo Heritage Tân Trào City sử dụng kiến trúc "Flowers & Forest in the sky" độc bản nhưng vẫn đậm nét bản địa. Sản phẩm trong dự án lấy họa tiết thổ cẩm làm chủ đạo. Kiến trúc hiện đại kết hợp với màu sắc bản địa sẽ mang đến những sản phẩm khác biệt, mang lại "siêu lợi nhuận" cho chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh rất lớn của du khách khi tới Flamingo Heritage Tân Trào, chủ đầu tư đã tiếp tục rót vốn vào thiết kế, thi công nâng cấp toàn bộ các khu vực công cộng như nhà đón tiếp, khách sạn, bãi xe, toàn bộ các vỉa hè trong thành phố đều trở thành những điểm check in chụp ảnh đặc sắc, mang đậm nét Art Color Design độc bản.

Từ đó, mọi dự án đều trở thành những thành phố check in vô cùng độc đáo và khác biệt, nhưng vẫn giữ vững chất nghệ thuật đầy mỹ cảm vốn có của Flamingo. mang đến những sản phẩm bất động sản giá trị không ngừng tăng mạnh theo thời gian.

Những công trình "siêu tiến độ"

Tại dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến, phần lớn hạng mục đã hoàn thiện xong mặt ngoài và đang gấp rút hoàn thiện. Hai dự án ở Tuyên Quang và Hà Nam cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến trong năm 2024, các thành phố sẽ đi vào hoạt động, hàng loạt tiện ích sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu Check in - Ăn uống - Vui chơi - Sức khỏe - Lễ hội củ a du khách.

Với lợi thế nằm trong trung tâm quần thể di sản, đón hàng triệu du khách mỗi năm, việc các dự án sớm đi vào hoạt động sẽ đón đầu lượng khách đến đây tham quan. Tốc độ thi công nhanh chóng giúp chủ sở hữu có thể khai thác kinh doanh luôn. Tiện ích mở cửa, lễ hội được tổ chức quanh năm hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận bền vững.

Flamingo Golden Hill sẽ là điểm đến mới của du khách

Ảnh: Flamingo

Chủ đầu tư uy tín bảo chứng cho "siêu lợi nhuận" lâu dài

Một trong những lý do khiến các sản phẩm của Flamingo luôn được đón nhận chính là uy tín của chủ đầu tư với chính sách hỗ trợ tài chính ưu đãi, vận hành hiệu quả.

Hiện tại, chủ đầu tư tung ra "siêu chính sách" chỉ đầu tư 15% giá trị hợp đồng có thể sở hữu ngay biệt thự để khai thác kinh doanh. Chủ nhân còn hưởng lợi nhuận 7% mỗi năm và được ưu đãi đến 40% tổng giá trị hợp đồng.

Để giúp khách hàng sớm đưa các sản phẩm vào khai thác, Tập đoàn Flamingo còn triển khai gói hỗ trợ lên đến 270 triệu đồng trong 18 tháng cho mini hotel, shophouse… hay hỗ trợ tư vấn thiết kế nội thất phù hợp với sở thích, định hướng và loại hình kinh doanh, giới thiệu đơn vị thi công, cung cấp trang thiết bị uy tín.

Flamingo cũng là một trong số ít chủ đầu tư sẵn sàng đồng hành cùng chủ sở hữu trong quá trình kinh doanh, vận hành. Chủ đầu tư áp dụng ứng dụng quản lý On The Go - nền tảng công nghệ hỗ trợ chủ sở hữu trong kinh doanh và vận hành căn hộ nghỉ dưỡng một cách đơn giản, dễ dàng và tối ưu nhất; giảm giá đến 50% giá dịch vụ để thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng…

Các dự án mang thương hiệu Flamingo đều có nhiều tiềm năng sinh lời

Ảnh phối cảnh dự án Flamingo Heritage Tân Trào City

Chủ đầu tư còn hỗ trợ cộng thiết lập khoảng giá thuê kinh doanh và phòng nghỉ phổ thông tại khu vực, đồng thời làm việc, ký các hợp đồng hợp tác chiến lược với hàng trăm đại lý du lịch, lữ hành để giới thiệu sản phẩm, đưa du khách đến gần hơn với dự án…

Từng đầu tư 2 biệt thự ở dự án Flamingo Đại Lải, anh Nguyễn Huy Toàn (Hà Nội) đánh giá cao tầm nhìn cũng như sự hỗ trợ của chủ đầu tư này trong quá trình vận hành kinh doanh lưu trú. Hiện tại, mỗi căn biệt thự có giá thuê 5-7 triệu đồng/ngày nhưng gần như lúc nào cũng kín phòng, nhất là vào cuối tuần hay các dịp lễ tết, mang lại lợi nhuận vài chục triệu đồng mỗi tháng.

Sau thời gian nghiên cứu thị trường, anh Toàn quyết định đầu tư thêm một căn tại dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến với nhiều kỳ vọng vào thành phố kinh doanh hiệu quả này.

"Các dự án của Flamingo sẽ có nhiều lợi thế vì có sẵn tên tuổi chủ đầu tư uy tín, sản phẩm đều mới mẻ, nhiều tiện ích thu hút du khách", nhà đầu tư nhận định.