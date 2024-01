Những thành phố tốt nhất thế giới năm 2024

Thành phố New York đứng số một trong danh sách của Time Out REUTERS

Đài CNN dẫn thông tin từ Time Out cho biết kết quả trên được rút ra từ cuộc khảo sát có sự tham gia của khoảng 20.0000 dân thành thị trên khắp thế giới, cũng như mạng lưới các cây bút, biên tập viên của công ty trên toàn cầu.



Các yếu tố được cân nhắc bao gồm ẩm thực, kiến trúc và văn hóa ở mỗi thành phố.

Mục tiêu của Time Out là nhằm mang đến "nguồn cảm hứng du lịch" cho người dân khắp nơi, cũng như cung cấp những hình ảnh đặc biệt về nhóm thành phố tốt nhất thế giới trong năm 2024.

Mạng lưới viện bảo tàng và các nhà hát là lý do Time Out chọn thành phố New York cho vị trí đầu tiên. Danh tiếng toàn cầu của New York cũng góp phần gia tăng thứ hạng của thành phố Mỹ.

Không ngạc nhiên khi châu Âu góp nhiều thành phố nhất trong top 10, như Berlin (Đức), London (Anh), Madrid (Tây Ban Nha), Liverpool (Anh), Rome (Ý), Porto (Bồ Đào Nha).

Trong đó, Porto đặc biệt được những người tham gia khảo sát đồng ý rằng đây là thành phố tuyệt vời cho sự lãng mạn.

Sau đây là danh sách đầy đủ gồm 10 thành phố được Time Out đánh giá cao nhất trong năm 2024:

1. Thành phố New York (Mỹ)

2. Cape Town (Nam Phi)

3. Berlin (Đức)

4. London (Anh)

5. Madrid (Tây Ban Nha)

6. Mexico City (Mexico)

7. Liverpool (Anh)

8. Tokyo (Nhật Bản)

9. Rome (Ý)

10. Porto (Bồ Đào Nha)